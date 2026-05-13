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PSEB 12th Result 2026 DECLARED: पंजाब बोर्ड 12वीं रिजल्ट pseb.ac.in पर जारी, SMS से ऐसे करें चेक

PSEB 12th Result 2026 DECLARED: पंजाब बोर्ड ने 12वीं रिजल्ट जारी कर दिया है. छात्र अपना रिजल्ट pseb.ac.in के जरिए ऑनलाइन देख सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: May 13, 2026 12:32:56 PM IST

PSEB 12th Result 2026 DECLARED: पंजाब बोर्ड 12वीं रिजल्ट जारी हो गया है.
PSEB 12th Result 2026 DECLARED: पंजाब बोर्ड 12वीं रिजल्ट जारी हो गया है.


PSEB 12th Result 2026 DECLARED: पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (PSEB) ने आज कक्षा 12वीं का बहुप्रतीक्षित रिजल्ट दोपहर 12:30 बजे जारी कर दिया है. जिन छात्रों ने इस साल परीक्षा दी थी, वे अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट pseb.ac.in पर ऑनलाइन देख सकेंगे. इसके साथ ही रिजल्ट DigiLocker पर भी उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे छात्र अपने डिजिटल मार्कशीट आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे.

इस साल पंजाब बोर्ड की कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी से 4 अप्रैल के बीच आयोजित की गई थीं. लाखों छात्र-छात्राएं अब अपने परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, जो उनके आगे की कॉलेज एडमिशन प्रक्रिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा.

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PSEB 12th Result 2026 ऐसे करें चेक

PSEB की आधिकारिक वेबसाइट pseb.ac.in पर जाएं.
होमपेज पर “Results” सेक्शन पर क्लिक करें.
“Class 12 Result 2026” लिंक चुनें.
अपना रोल नंबर और अन्य जरूरी डिटेल भरें.
“Submit” पर क्लिक करते ही रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा.
रिजल्ट डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंट निकाल लें.

SMS के जरिए भी देख सकते हैं रिजल्ट

PSEB ने छात्रों की सुविधा के लिए SMS सेवा भी उपलब्ध कराई है. अगर वेबसाइट स्लो हो या इंटरनेट उपलब्ध न हो, तो छात्र अपने मोबाइल से PB12<Roll Number> टाइप करके 5676750 पर भेज सकते हैं. कुछ ही समय में रिजल्ट SMS के जरिए प्राप्त हो जाएगा.

प्रोविजनल मार्कशीट और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट

ऑनलाइन उपलब्ध रिजल्ट केवल अस्थायी (प्रोविजनल) होगा. छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने स्कूल से बाद में ओरिजिनल मार्कशीट प्राप्त करें. यह दस्तावेज़ कॉलेज एडमिशन और अन्य आधिकारिक प्रक्रियाओं के लिए अनिवार्य होगा.

डिजिटल मूल्यांकन और नई तकनीक का इस्तेमाल

इस वर्ष पंजाब बोर्ड ने उत्तर पुस्तिकाओं की जांच के लिए डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली (On-Screen Marking System) अपनाई. इससे न केवल मूल्यांकन प्रक्रिया तेज हुई, बल्कि पारदर्शिता और सटीकता भी बढ़ी. प्रत्येक उत्तर पुस्तिका पर यूनिक QR कोड लगाया गया था, जिससे ट्रैकिंग आसान हो गई.

सुरक्षा और नकल रोकने के सख्त इंतज़ाम

परीक्षा प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाए रखने के लिए बोर्ड ने कड़े सुरक्षा उपाय किए. लगभग 384 फ्लाइंग स्क्वॉड टीमों ने परीक्षा केंद्रों पर निगरानी रखी. इसके अलावा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू की गई थी. प्रश्न पत्र लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए MATQ ऐप का भी इस्तेमाल किया गया, जिससे रियल-टाइम मॉनिटरिंग संभव हो सकी.

PSEB 12वीं रिजल्ट 2026 छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव है. डिजिटल प्रक्रिया, कड़ी निगरानी और पारदर्शी मूल्यांकन प्रणाली के चलते इस साल का परिणाम प्रणाली को और अधिक भरोसेमंद और तेज़ माना जा रहा है. 

Tags: PSEBPSEB ResultPunjab Board
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