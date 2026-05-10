PSEB 10th Result 2026 Tomorrow: पंजाब बोर्ड 10वीं रिजल्ट कल इस समय होगा जारी, ऐसे चेक करें नतीजे

PSEB 10th Result 2026 Tomorrow: पंजाब स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (PSEB) ने कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा 2026 के रिजल्ट की तारीख का आधिकारिक ऐलान कर दिया है. बोर्ड के चेयरमैन डॉ. अमरपाल सिंह के अनुसार PSEB 10वीं रिजल्ट 2026 को 11 मई दोपहर 12:30 बजे जारी किया जाएगा. परीक्षा में शामिल हुए लाखों छात्र अब अपने परिणाम का इंतजार कर रहे हैं और रिजल्ट जारी होने के बाद वे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट pseb.ac.in पर जाकर अपना स्कोरकार्ड ऑनलाइन चेक कर सकेंगे.

बोर्ड द्वारा रिजल्ट लिंक एक्टिव करने के बाद छात्र अपने रोल नंबर की मदद से आसानी से मार्कशीट डाउनलोड कर पाएंगे. छात्रों को सलाह दी गई है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट का ही उपयोग करें.

PSEB 10वीं रिजल्ट 2026 ऑनलाइन कैसे चेक करें?

PSEB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

होमपेज पर दिखाई देने वाले “Results” सेक्शन पर क्लिक करें.

अब “PSEB Class 10 Result 2026” लिंक चुनें.

अपना रोल नंबर सावधानीपूर्वक दर्ज करें.

“Submit” बटन पर क्लिक करें.

स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा.

स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और भविष्य के लिए सुरक्षित रखें.

छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद उसमें दर्ज नाम, रोल नंबर और विषयवार अंक ध्यान से जांच लें.

छात्रों के लिए शुरू हुई हेल्पलाइन सेवा

रिजल्ट के दौरान कई छात्र मानसिक दबाव और तनाव महसूस करते हैं. इसे ध्यान में रखते हुए PSEB ने छात्रों के लिए एक विशेष टोल-फ्री मनोवैज्ञानिक परामर्श हेल्पलाइन शुरू की है. जो छात्र परीक्षा परिणाम को लेकर घबराहट, चिंता या भावनात्मक तनाव महसूस कर रहे हैं, वे अनुभवी काउंसलर और मनोवैज्ञानिकों से बातचीत कर सकते हैं.

टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर: 9549-161-161

PSEB चेयरमैन डॉ. अमरपाल सिंह ने छात्रों से अपील की है कि वे रिजल्ट को जीवन का अंतिम लक्ष्य न मानें. उन्होंने कहा कि परीक्षा के अंक केवल शैक्षणिक सफर का एक हिस्सा हैं और हर छात्र के लिए भविष्य में कई अवसर मौजूद रहते हैं.

पिछले वर्षों में कैसा रहा PSEB का प्रदर्शन?

पंजाब बोर्ड पिछले कुछ वर्षों से लगातार बेहतर रिजल्ट दर्ज कर रहा है. साल 2025 में PSEB 10वीं का कुल पास प्रतिशत 95.61% रहा था, जबकि 2024 में यह आंकड़ा 97.24% तक पहुंच गया था. वहीं, कक्षा 12वीं के परिणामों में भी पिछले तीन वर्षों से पास प्रतिशत 91% से 95% के बीच बना हुआ है. खास बात यह रही कि लड़कियों ने लगातार लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया है.

इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि छात्र अच्छे परिणाम दर्ज करेंगे और बोर्ड का प्रदर्शन सकारात्मक बना रहेगा. छात्रों और अभिभावकों की नजरें अब 11 मई को जारी होने वाले रिजल्ट पर टिकी हुई हैं.