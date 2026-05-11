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PSEB 10th Result 2026 Today: पंजाब बोर्ड 10वीं रिजल्ट pseb.ac.in पर आज, इस Alternative Ways से करें चेक

PSEB 10th Result 2026 Today: पंजाब बोर्ड 10वीं रिजल्ट आज इस समय जारी किया जा सकता है. जो कोई भी इस परीक्षा के लिए शामिल हुए हैं, वे सीधे pseb.ac.in और DigiLocker के माध्यम से रिजल्ट देख सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: May 11, 2026 7:28:03 AM IST

PSEB 10th Result 2026 Today: पंजाब बोर्ड 10वीं रिजल्ट आज जारी किया जाएगा.
PSEB 10th Result 2026 Today: पंजाब बोर्ड 10वीं रिजल्ट आज जारी किया जाएगा.


PSEB 10th Result 2026 Today: पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड यानी PSEB आज दोपहर 12:30 बजे 10वीं कक्षा का रिजल्ट जारी करने जा रहा है. लाखों छात्र और अभिभावक इस परिणाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इस साल बोर्ड परीक्षाएं 6 मार्च से शुरू होकर 1 अप्रैल 2026 तक चली थीं. अंतिम परीक्षा हेल्थ और फिजिकल एजुकेशन विषय की हुई थी. छात्र अपना रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट pseb.ac.in पर जाकर देख सकेंगे. इसके अलावा, रिजल्ट DigiLocker के माध्यम से भी उपलब्ध रहेगा.

पंजाब बोर्ड ने घोषणा की है कि कक्षा 10वीं का परिणाम आज दोपहर 12:30 बजे जारी किया जाएगा. रिजल्ट ऑनलाइन मोड में उपलब्ध होगा, जिससे छात्र घर बैठे आसानी से अपना स्कोर चेक कर पाएंगे. इस वर्ष परीक्षा में शामिल हुए छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपना रोल नंबर पहले से तैयार रखें ताकि रिजल्ट देखने में किसी प्रकार की परेशानी न हो.

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PSEB 10th Result 2026 ऐसे करें चेक

PSEB की आधिकारिक वेबसाइट pseb.ac.in पर जाएं.
होमपेज पर “PSEB Class 10th Result 2026” लिंक पर क्लिक करें.
अब अपना रोल नंबर या लॉगिन डिटेल्स दर्ज करें.
“Submit” बटन पर क्लिक करें.
स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा.
भविष्य के लिए रिजल्ट डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट निकाल लें.

यदि वेबसाइट पर अधिक ट्रैफिक की वजह से समस्या आती है, तो छात्र DigiLocker के जरिए भी अपनी डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं.

पास होने के लिए कितने अंक जरूरी?

PSEB 10वीं परीक्षा पास करने के लिए छात्रों को कम से कम 33 प्रतिशत अंक हासिल करने होंगे. बोर्ड के अनुसार, प्रत्येक विषय में थ्योरी परीक्षा 80 अंकों की होती है, जबकि 20 अंक इंटरनल असेसमेंट के लिए निर्धारित किए गए हैं. जो छात्र किसी विषय में न्यूनतम अंक प्राप्त नहीं कर पाएंगे, उन्हें कंपार्टमेंट परीक्षा का अवसर दिया जा सकता है.

री-चेकिंग और री-इवैल्यूएशन का मिलेगा मौका

कई बार छात्रों को अपने अंकों को लेकर संतुष्टि नहीं होती. ऐसे में पंजाब बोर्ड री-चेकिंग और री-इवैल्यूएशन की सुविधा भी प्रदान करेगा. छात्र निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन कर अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की दोबारा जांच करवा सकेंगे.

PSEB में लागू होगा नया डिजिटल मूल्यांकन सिस्टम

इस बीच, पंजाब के शिक्षा मंत्री Harjot Singh Bains ने राज्य में ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) सिस्टम लागू करने की घोषणा की है. यह प्रणाली Central Board of Secondary Education यानी CBSE की तर्ज पर शुरू की जाएगी. इस डिजिटल प्रक्रिया के तहत परीक्षक कंप्यूटर स्क्रीन पर स्कैन की गई उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करेंगे. इससे परिणाम तैयार करने में तेजी आएगी और मूल्यांकन प्रक्रिया पहले से अधिक पारदर्शी एवं सटीक बनेगी.

Tags: home-hero-pos-3PSEB ResultPunjab BoardPunjab Board Result
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