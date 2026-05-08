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PSEB 10th Result 2026 Date: पंजाब बोर्ड ने घोषित की तारीख, जानें कब और कैसे देखें परिणाम

PSEB 10th Result 2026 Date: पंजाब बोर्ड कक्षा 10वीं का रिजल्ट इस दिन जारी किया जाएगा. रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र सीधे इस लिंक pseb.ac.in के जरिए देख सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: May 8, 2026 8:35:30 PM IST

PSEB 10th Result 2026 Date: पंजाब बोर्ड 10वीं का रिजल्ट इस दिन जारी होगा.
PSEB 10th Result 2026 Date: पंजाब बोर्ड 10वीं का रिजल्ट इस दिन जारी होगा.


PSEB 10th Result 2026 Date: पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (PSEB) ने आखिरकार PSEB कक्षा 10वीं रिजल्ट 2026 की तारीख और समय की आधिकारिक घोषणा कर दी है. बोर्ड के अनुसार, पंजाब बोर्ड मैट्रिक परीक्षा का परिणाम 11 मई 2026 को दोपहर 12:30 बजे जारी किया जाएगा. लाखों छात्रों और अभिभावकों का इंतजार अब जल्द खत्म होने वाला है.

इस वर्ष पंजाब बोर्ड की 10वीं परीक्षा में शामिल हुए छात्र अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. अब बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि परिणाम सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से घोषित किया जाएगा, जिसके बाद छात्र ऑनलाइन अपनी मार्कशीट चेक कर सकेंगे.

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प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी होगा PSEB 10वीं रिजल्ट

पंजाब बोर्ड कक्षा 10वीं का परिणाम सबसे पहले PSEB चेयरमैन कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषित किया जाएगा. इस दौरान बोर्ड कुल पास प्रतिशत, टॉपर्स लिस्ट, जिला-वार प्रदर्शन और अन्य महत्वपूर्ण आंकड़े भी साझा कर सकता है.

पिछले वर्षों की तरह इस बार भी रिजल्ट जारी होते ही छात्रों में उत्साह का माहौल देखने को मिल सकता है. बोर्ड अधिकारियों के अनुसार, रिजल्ट प्रक्रिया पूरी तरह तैयार है और सभी तकनीकी व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित कर ली गई हैं.

इन वेबसाइट्स पर चेक कर सकेंगे रिजल्ट

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र पंजाब बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के अलावा Punjab India Results और DigiLocker Results जैसे प्लेटफॉर्म पर भी अपना परिणाम देख सकेंगे. ऑनलाइन स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए छात्रों को लॉगिन विंडो में अपना रोल नंबर दर्ज करना होगा. बोर्ड ने छात्रों को सलाह दी है कि वे पहले से अपना एडमिट कार्ड तैयार रखें ताकि रिजल्ट जारी होने के समय किसी तरह की परेशानी न हो.

2.8 लाख से अधिक छात्रों ने दी थी परीक्षा

इस साल पंजाब बोर्ड ने कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 6 मार्च से 1 अप्रैल 2026 तक आयोजित की थीं. राज्यभर में लगभग 2.8 लाख से अधिक छात्रों ने मैट्रिक परीक्षा में हिस्सा लिया था. परीक्षाएं शांतिपूर्ण और निर्धारित समय के अनुसार संपन्न कराई गई थीं. अब छात्र अपने प्रदर्शन को लेकर काफी उत्साहित और उत्सुक हैं.

मार्कशीट में होंगी ये महत्वपूर्ण जानकारियां

ऑनलाइन जारी होने वाली प्रोविजनल मार्कशीट में छात्र का नाम, रोल नंबर, विषयवार अंक, कुल प्राप्तांक, डिवीजन और पास/फेल स्टेटस जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाएंगी. छात्रों को सलाह दी जाती है कि रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद उसमें दर्ज सभी जानकारी को ध्यान से जांच लें. यदि किसी प्रकार की गलती दिखाई देती है, तो तुरंत स्कूल प्रशासन या बोर्ड कार्यालय से संपर्क करें.

पिछले साल लड़कियों ने मारी थी बाजी

पिछले वर्ष PSEB 10वीं रिजल्ट में लड़कियों का प्रदर्शन लड़कों की तुलना में बेहतर रहा था. कुल पास प्रतिशत भी काफी अच्छा दर्ज किया गया था. शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार भी छात्राओं का प्रदर्शन मजबूत रहने की संभावना है. रिजल्ट जारी होने के साथ बोर्ड टॉपर्स के नाम और विभिन्न जिलों के प्रदर्शन से जुड़े आंकड़े भी जारी कर सकता है, जिस पर सभी की नजर रहेगी.

रिजल्ट देखने के दौरान वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ सकता है, इसलिए छात्रों को धैर्य बनाए रखने की सलाह दी गई है. केवल आधिकारिक वेबसाइट और विश्वसनीय प्लेटफॉर्म से ही रिजल्ट चेक करें. इसके अलावा, छात्रों को अपनी प्रोविजनल मार्कशीट डाउनलोड करके सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि आगे की एडमिशन प्रक्रिया में इसकी जरूरत पड़ सकती है.

Tags: home-hero-pos-2PSEB ResultPunjab BoardPunjab Board Result
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