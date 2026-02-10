Home > शिक्षा > PSEB 10th admit card 2026 Out : पीएसईबी क्लास 10 का एडमिट कार्ड हुआ जारी, ऐसे करें डाउनलोड…!

PSEB 10th admit card 2026 Out : पीएसईबी क्लास 10 का एडमिट कार्ड हुआ जारी, ऐसे करें डाउनलोड…!

PSEB 10th admit card 2026 Out: पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (पीएसईबी) ने क्लास 10, 2026 के हॉल टिकट जारी कर दिया है. जानें उसे कैसे कर सकते हैं डाउनलोड-

By: sanskritij jaipuria | Last Updated: February 10, 2026 2:25:42 PM IST

PSEB क्लास 10 के एडमिट कार्ड जारी
PSEB क्लास 10 के एडमिट कार्ड जारी


PSEB 10th admit card 2026 Out : पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (पीएसईबी) ने क्लास 10, 2026 के हॉल टिकट जारी कर दिया है.  जो बच्चे स्कूल के रेगुलर स्टूडेंट हैं वो स्कूल से जाकर हॉल टिकट ले सकते हैं और जो लोग प्राइवेट पढ़ाई कर रहे हैं वे जाकर पीएसईबी वेबसाइट- pseb.ac.in से हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि क्लास 10 एग्जाम 2026, 6 मार्च से 1 अप्रैल 2026 तक होंगे.

PSEB क्लास 10 हॉल टिकट डाउनलोड करने का तरीका

प्राइवट छात्र पीएसईबी क्लास 10 के हॉल टिकट 2026 को डाउनलोड करने के लिए इन तमाम स्टेप्स को फॉलों कर सकते हैं. 

क्लास 10 का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट – pseb.ac.in पर जाना होगा.
 फिर वहां पर क्लास 10 हॉल टिकट पीडीएफ लिंक पर क्लिक करना होगा. 
इसके बाद अपनी लॉगिन क्रेडेंशियल डिटेल डालें.
फिर आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखेगा उसे चेक करें.
उसके बाद असे डाउनलोड कर लें और उसका प्रिंट ले लें.

 क्लास 12 के एग्जाम कब है?

PSEB क्लास 12 के एग्जाम 17 फरवरी से शुरू हो रहे हैं और वो 4 अप्रैल को खत्म होंगे.  क्लास 12 का एडमिट कार्ड जारी हो चुका है. सभी छात्र उसे अपने स्कूल से ले सकते हैं और जो लोग स्कूल नहीं जाते, प्राइवेट करते हैं वो उसे साइट से डाउनलोड कर सकते हैं-

PSEB क्लास 12 हॉल टिकट डाउनलोड करने का तरीका

प्राइवट छात्र पीएसईबी क्लास 12 के हॉल टिकट 2026 को डाउनलोड करने के लिए इन तमाम स्टेप्स को फॉलों कर सकते हैं. 

क्लास 12 का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट – pseb.ac.in पर जाना होगा.
 फिर वहां पर क्लास 12 हॉल टिकट पीडीएफ लिंक पर क्लिक करना होगा. 
इसके बाद अपनी लॉगिन क्रेडेंशियल डिटेल डालें.
फिर आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखेगा उसे चेक करें.
उसके बाद असे डाउनलोड कर लें और उसका प्रिंट ले लें.

क्लास 10 के हॉल टिकट से जुड़ी अन्या जानकारी के लिए विजिट करें ऑफिशियल साइट पर.

 
 
 

Tags: PSEB 10th admit card 2026Punjab Board 10th admit card
