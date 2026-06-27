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PMRBP 2026: बच्चों के राष्ट्रीय सम्मान के लिए नॉमिनेशन शुरू, ऐसे करें आवेदन, जानें कौन कर सकता है अप्लाई

PMRBP 2026 Nomination Open: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. प्रतिभाशाली बच्चे 31 जुलाई 2026 तक आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन नॉमिनेशन कर सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: June 27, 2026 6:36:01 PM IST

PMRBP 2026 Nominations के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है.
PMRBP 2026 Nominations के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है.


PMRBP 2026 Nomination Open: भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार (PMRBP) 2026 के लिए नॉमिनेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है. यह देश के सबसे प्रतिष्ठित बाल सम्मान कार्यक्रमों में से एक है, जो उन बच्चों को पहचान देता है जिन्होंने कम उम्र में असाधारण उपलब्धियां हासिल की हैं. आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 तय की गई है.

उम्मीदवार आधिकारिक पोर्टल awards.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. अगर आप भी इसके लिए आवेदन कर रहे हैं, तो दिए गए खास बातों को गौर से जरूर पढ़ें.

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क्या है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार?

PMRBP भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला एक राष्ट्रीय सम्मान है, जिसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है. यह पुरस्कार उन बच्चों को सम्मानित करता है जिन्होंने अपने कार्यों से समाज में सकारात्मक बदलाव लाया हो या किसी विशेष क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो.

कौन कर सकता है आवेदन?

इस पुरस्कार के लिए 5 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे पात्र हैं. नॉमिनेशन कई माध्यमों से किया जा सकता है, जिससे अधिक से अधिक प्रतिभाशाली बच्चों को अवसर मिल सके.

नॉमिनेशन कर सकते हैं:

माता-पिता या अभिभावक
शिक्षक
स्कूल या संस्थान
कोई भी व्यक्ति
स्वयं बच्चा भी अपना आवेदन कर सकता है
किन क्षेत्रों में मिलता है यह सम्मान?

PMRBP 2026 में बच्चों को छह प्रमुख श्रेणियों में सम्मानित किया जाता है:

बहादुरी
समाज सेवा
पर्यावरण
खेल
कला और संस्कृति
विज्ञान और प्रौद्योगिकी

इन श्रेणियों में चयनित बच्चे अपने असाधारण कार्यों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पहचान प्राप्त करते हैं.

आवेदन प्रक्रिया कैसे करें?

उम्मीदवारों को ऑनलाइन नॉमिनेशन के लिए निम्न चरणों का पालन करना होगा:

आधिकारिक वेबसाइट awards.gov.in पर जाएं और लॉगिन करें.
इसके बाद “Ongoing Nominations” सेक्शन में जाकर Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar 2026 चुनें.
“Nominate/Apply Now” पर क्लिक करें और आवश्यक जानकारी भरें.
यह चयन करें कि आवेदन स्वयं के लिए है या किसी अन्य बच्चे के लिए.
सभी जानकारी जांचने के बाद फॉर्म सबमिट करें और कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड कर लें.

जरूरी दस्तावेज

आवेदन करते समय निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:

बच्चे की व्यक्तिगत जानकारी
उपलब्धि का विवरण (1000 शब्द तक)
सहायक प्रमाण पत्र (यदि उपलब्ध हों)
हाल की फोटो (JPG/JPEG/PNG फॉर्मेट)

उम्मीदवार फॉर्म को ड्राफ्ट में सेव कर बाद में भी संपादित कर सकते हैं.

क्यों खास है PMRBP?

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार केवल एक सम्मान नहीं, बल्कि बच्चों की मेहनत, प्रतिभा और समर्पण की राष्ट्रीय पहचान है. यह पुरस्कार न केवल बच्चों को प्रोत्साहित करता है बल्कि समाज में अन्य युवाओं के लिए प्रेरणा भी बनता है. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सभी माता-पिता, शिक्षकों और संस्थानों से अपील की है कि वे योग्य बच्चों को आगे लाएं ताकि उनकी प्रतिभा को राष्ट्रीय मंच मिल सके.

Tags: PMRBPPMRBP 2026
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