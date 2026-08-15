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PM Modi Free Online Coaching: युवाओं को बड़ी सौगात, प्रतियोगी परीक्षाओं की फ्री कोचिंग का ऐलान, 1 करोड़ को AI ट्रेनिंग

PM Modi Free Online Coaching: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की घोषणा की. साथ ही 1 करोड़ युवाओं को AI ट्रेनिंग देने का ऐलान किया.

By: Munna Verma | Published: August 15, 2026 10:20:11 AM IST

PM Modi Free Online Coaching: प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फ्री कोचिंग का ऐलान
PM Modi Free Online Coaching: प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फ्री कोचिंग का ऐलान


PM Modi Free Online Coaching: स्वतंत्रता दिवस 2026 के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं के लिए एक बड़ी घोषणा की है. लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में पीएम मोदी ने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग उपलब्ध कराने की बात कही. सरकार की इस पहल का उद्देश्य महंगी कोचिंग का आर्थिक बोझ कम करना और देशभर के विद्यार्थियों को बेहतर तैयारी के अवसर देना है.

यह घोषणा ऐसे समय में हुई है जब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग सेंटरों पर निर्भरता लगातार बढ़ी है. खासकर मध्यम वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए कोचिंग फीस, रहने और यात्रा का खर्च बड़ी चुनौती बन जाता है.

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कोचिंग का खर्च परिवारों पर बोझ: PM मोदी

प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि कोचिंग की होड़ गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बड़ा आर्थिक दबाव बन गई है. कई माता-पिता को लगता है कि अगर उनका बच्चा कोचिंग नहीं करता, तो वह प्रतियोगिता में पीछे रह जाएगा. पीएम मोदी ने कहा कि सरकार युवाओं को ऐसी सुविधा देना चाहती है, जिससे उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए हजारों रुपये खर्च करने की जरूरत न पड़े. ऑनलाइन व्यवस्था के जरिए विद्यार्थी अपने घर और परिवार के करीब रहते हुए तैयारी कर सकेंगे.

डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा आधार

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के पास मजबूत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रतिभाशाली शिक्षक एवं शिक्षाविद हैं. ऐसे में तकनीक का इस्तेमाल करके गुणवत्तापूर्ण परीक्षा तैयारी को ज्यादा से ज्यादा युवाओं तक पहुंचाया जा सकता है. सरकार पहले से ही डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में PM e-VIDYA जैसी पहलों के माध्यम से ऑनलाइन कोचिंग और डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा दे रही है.

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1 करोड़ युवाओं को AI की ट्रेनिंग

अपने संबोधन में पीएम मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को लेकर भी बड़ा लक्ष्य सामने रखा. उन्होंने कहा कि आने वाले एक साल में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल ट्रेनिंग देने के लिए काम किया जाएगा. इसका उद्देश्य युवाओं को भविष्य की तकनीकी जरूरतों के लिए तैयार करना और उन्हें वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है. सरकार पहले से AI स्किलिंग के लिए कई कार्यक्रम चला रही है. उदाहरण के तौर पर, YUVA AI for ALL के तहत नागरिकों को AI की बुनियादी समझ देने के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध कराया गया है. जुलाई 2026 तक इसमें 85 लाख से अधिक नामांकन हो चुके थे.

छात्रों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह घोषणा?

मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा लागू होने के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को सबसे बड़ा फायदा कोचिंग खर्च में कमी के रूप में मिल सकता है. खासतौर पर छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं के लिए घर से तैयारी करने का विकल्प अवसरों को अधिक समान बना सकता है. हालांकि, इस पहल की वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि मुफ्त कोचिंग का प्लेटफॉर्म कब शुरू होता है, किन परीक्षाओं को इसमें शामिल किया जाता है और विद्यार्थियों को किस स्तर की अध्ययन सामग्री एवं विशेषज्ञ मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाता है.

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