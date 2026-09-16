PhD के बाद MIT में रिसर्च का सपना? 2027 Fellowship में 8400000 से ज्यादा स्टाइपेंड, ऐसे करें आवेदन

MIT Postdoctoral Fellowship 2027: अगर आप विज्ञान के क्षेत्र में रिसर्च कर रहे हैं और अलग-अलग विषयों को जोड़कर नई समस्याओं पर काम करने का अवसर तलाश रहे हैं, तो MIT School of Science का नया पोस्टडॉक्टरल फेलोशिप प्रोग्राम आपके लिए महत्वपूर्ण मौका हो सकता है. तीन साल की इस कोहोर्ट-आधारित फेलोशिप के लिए आवेदन मांगे किए गए हैं. कार्यक्रम सितंबर 2027 में शुरू होने की उम्मीद है और आवेदन की अंतिम तारीख 15 नवंबर है.

इस फेलोशिप के तहत चयनित उम्मीदवारों को हर साल 8441061.20 का स्टाइपेंड दिया जाएगा. इसके अलावा फेलो को 479605.75 रुपये का रिलोकेशन अलाउंस और 1438817.25 रुपये की रिसर्च फंडिंग मिलेगी. हेल्थ इंश्योरेंस समेत कर्मचारी सुविधाएं भी पैकेज का हिस्सा होंगी. यह अवसर सिर्फ आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है. फेलो अपनी वैज्ञानिक रिसर्च के साथ-साथ लीडरशिप, मेंटरशिप और प्रोफेशनल डेवलपमेंट से जुड़े कार्यक्रमों में भी भाग लेंगे.

कौन कर सकता है आवेदन?

इस प्रोग्राम का फोकस ऐसे वैज्ञानिकों पर है जो अपने पारंपरिक विषय की सीमाओं से आगे बढ़कर क्रॉस-डिसिप्लिनरी रिसर्च करना चाहते हैं. आवेदकों में वैज्ञानिक उत्कृष्टता, इनोवेशन की मजबूत क्षमता और विभिन्न वैज्ञानिक क्षेत्रों के बीच काम करने का अनुभव होना अपेक्षित है. उम्मीदवार के पास अगस्त 2027 तक किसी वैज्ञानिक क्षेत्र में PhD पूरी होनी चाहिए. MIT में पहले से पोस्टडॉक्टरल रिसर्च कर रहे लोग और अंतरराष्ट्रीय उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं.

आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होगी?

आवेदन ऑनलाइन जमा करना होगा. उम्मीदवारों को मुख्य रूप से ये दस्तावेज देने होंगे.

रिज्यूम

अधिकतम दो पेज का रिसर्च प्रपोजल, जिसमें क्रॉस-डिसिप्लिनरी रिसर्च का दृष्टिकोण स्पष्ट हो.

दो रिकमेंडेशन लेटर—एक मौजूदा सुपरवाइज़र से और दूसरा उस MIT फैकल्टी सदस्य से जो रिसर्च में मेंटर की भूमिका निभाएगा.

वैकल्पिक रूप से एक पैराग्राफ का स्टेटमेंट, जिसमें MIT के Values Statement के साथ प्रस्तावित नियुक्ति के संबंध को बताया जाए.

आवेदन Academic Jobs Online के जरिए किया जा सकता है. आवेदनों का मूल्यांकन MIT School of Science के फैकल्टी सदस्यों वाली सिलेक्शन कमेटी करेगी.

संभावित मेंटर से पहले संपर्क करना क्यों जरूरी है?

उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे आवेदन की तैयारी शुरू करने से पहले संभावित MIT फैकल्टी मेंटर से संपर्क करें. School of Science का Research and Academics सेक्शन विभिन्न रिसर्च क्षेत्रों और संभावित मेंटरों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है. फेलोशिप से जुड़े सवालों के लिए उम्मीदवार sos-dean-pd-fellowship@mit.edu पर संपर्क कर सकते हैं.

आगे नियुक्ति का विकल्प भी संभव

फेलोशिप के बाद विभाग और/या Principal Investigator की ओर से मिलने वाली फंडिंग के आधार पर नियुक्ति को आगे बढ़ाया जा सकता है. हालांकि, यह MIT की पोस्टडॉक्टरल नियुक्ति नीतियों और संबंधित समय-सीमाओं के अधीन होगा.

MIT School of Science अलग-अलग पहचान और पृष्ठभूमि वाले योग्य उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करता है. चयन उम्मीदवारों की योग्यता और अनुभव के आधार पर किया जाएगा और संस्थान ने समान अवसर तथा गैर-भेदभाव की अपनी नीति को स्पष्ट किया है.