Success Story: मैथ्स में मिले थे सिर्फ 51 नंबर, पहली कोशिश में IIT पहुंचे, ISRO छोड़ा यहां के बने CEO

Pawan Kumar Chandana Success Story: भारत के प्राइवेट स्पेस सेक्टर ने हाल ही में एक नया इतिहास रचा, जब Skyroot Aerospace ने देश का पहला निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल रॉकेट ‘विक्रम-1’ सफलतापूर्वक लॉन्च किया. इस ऐतिहासिक उपलब्धि के पीछे जिस शख्स का सबसे बड़ा योगदान माना जा रहा है, वह हैं Skyroot Aerospace के सह-संस्थापक और CEO पवन कुमार चंदना. उनका सफर केवल एक सफल उद्यमी बनने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह संघर्ष, सीख और बड़े सपनों को सच करने की प्रेरक कहानी भी है.

वर्ष 1991 में हैदराबाद में जन्मे पवन कुमार चंदना बचपन से ही पढ़ाई में अच्छे थे, लेकिन गणित उनका सबसे कमजोर विषय माना जाता था. एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें गणित में केवल 51 अंक मिले. हालांकि उन्होंने हार नहीं मानी और अपने पिता के प्रोत्साहन पर IIT प्रवेश परीक्षा की तैयारी शुरू की. कड़ी मेहनत का परिणाम यह रहा कि पहली ही कोशिश में उनका चयन IIT खड़गपुर में हो गया. यहां उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डुअल B.Tech-M.Tech डिग्री हासिल की और अंतरिक्ष तकनीक के प्रति अपनी रुचि को नई दिशा दी.

ISRO में छह साल तक निभाई अहम भूमिका

स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद वर्ष 2012 में पवन कुमार चंदना भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) से जुड़े। उन्होंने तिरुवनंतपुरम स्थित विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में लगभग छह वर्षों तक काम किया. इस दौरान वे GSLV Mk-III, S-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर और स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (SSLV) जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं का हिस्सा रहे. उनके नवाचार और तकनीकी योगदान के लिए उन्हें वर्ष 2016 में ISRO का आंतरिक इनोवेशन अवॉर्ड भी मिला.

ISRO छोड़कर शुरू किया अपना सपना

वर्ष 2018 में पवन कुमार चंदना ने अपने सहयोगी और पूर्व ISRO इंजीनियर नागा भरत डाका के साथ मिलकर Skyroot Aerospace की स्थापना की. उस समय भारत में निजी स्पेस कंपनियों के लिए माहौल आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने जोखिम उठाया और अपने सपने को साकार करने का फैसला किया. शुरुआती दौर में निवेश जुटाना चुनौतीपूर्ण रहा. बाद में उद्यमी मुकेश बंसल और ग्रीनको समूह के संस्थापकों के सहयोग से कंपनी को आर्थिक मजबूती मिली. इसके बाद Skyroot ने 2020 में रमन-1 इंजन का सफल परीक्षण कर भारतीय निजी अंतरिक्ष उद्योग में नया कीर्तिमान बनाया.

विक्रम-1 लॉन्च ने दिलाई वैश्विक पहचान

भारत सरकार द्वारा स्पेस सेक्टर को निजी कंपनियों के लिए खोलने के बाद Skyroot Aerospace ने तेजी से प्रगति की. वर्ष 2022 में कंपनी ने विक्रम-S सब-ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च कर इतिहास रचा, जबकि अब विक्रम-1 की सफल लॉन्चिंग ने कंपनी को दुनिया की चुनिंदा निजी स्पेस कंपनियों की सूची में शामिल कर दिया है, जो ऑर्बिटल रॉकेट विकसित और लॉन्च करने की क्षमता रखती हैं. इस मिशन ने भारत की अंतरिक्ष तकनीक और निजी क्षेत्र की क्षमता को वैश्विक मंच पर नई पहचान दिलाई.

Skyroot Aerospace की बढ़ती ताकत

मई 2026 में Skyroot Aerospace ने एक बड़े फंडिंग राउंड में करीब 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाए, जिसके बाद कंपनी का मूल्यांकन लगभग 1.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया. हालांकि पवन कुमार चंदना ने अपनी व्यक्तिगत संपत्ति का खुलासा नहीं किया है, लेकिन उनकी सफलता कंपनी की लगातार बढ़ती उपलब्धियों से साफ झलकती है.

युवाओं के लिए प्रेरणा बने पवन कुमार चंदना

पवन कुमार चंदना की कहानी इस बात का उदाहरण है कि शुरुआती चुनौतियां सफलता की राह नहीं रोक सकतीं. गणित में औसत अंक पाने वाले छात्र से लेकर IIT, ISRO और फिर भारत की अग्रणी प्राइवेट स्पेस कंपनी के CEO बनने तक का उनका सफर लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा है. आज उनका नेतृत्व न केवल भारत के प्राइवेट स्पेस सेक्टर को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहा है, बल्कि देश को वैश्विक स्पेस इंडस्ट्री में भी मजबूत पहचान दिला रहा है.

ये भी पढ़ें…

CBSE Class 10 Second Board Result 2026 Declare Date: सीबीएसई रिजल्ट क्या cbseresults.nic.in पर आज होगा जारी? ऐसे करें चेक

Haryana Police Vacancy: 5500 भर्ती से वंचित युवाओं को नवंबर में मिलेगा नया मौका, आएंगी 4000 सिपाही पदों की भर्ती