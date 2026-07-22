Paper Leak: NEET से UGC NET तक: पेपर लीक ने कैसे हिलाई देश की सबसे बड़ी परीक्षाओं की साख

Exam Paper Leak: देश में प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता एक बार फिर सवालों के घेरे में है. पिछले कुछ वर्षों में कई बड़ी प्रवेश और भर्ती परीक्षाएं पेपर लीक, नकल और सुरक्षा संबंधी गड़बड़ियों के कारण रद्द या स्थगित करनी पड़ीं। इन घटनाओं ने लाखों छात्रों के भविष्य पर असर डाला और परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए.

हालिया NEET विवाद के बाद परीक्षा सुरक्षा और प्रशासनिक निगरानी को लेकर बहस और तेज हो गई है.

NEET 2026: पेपर लीक के आरोपों के बाद परीक्षा रद्द

NEET UG 2026 सबसे चर्चित मामलों में शामिल रहा। परीक्षा के बाद पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं के आरोप सामने आने पर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया. इसके बाद दोबारा परीक्षा आयोजित की गई और संशोधित परिणाम जारी किए गए. इस घटनाक्रम से 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी प्रभावित हुए और परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता पर व्यापक चर्चा शुरू हुई.

महाराष्ट्र TET भी विवादों में

महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) 2026 भी पेपर लीक के आरोपों से अछूती नहीं रही. परीक्षा से ठीक पहले प्रश्नपत्र का हिस्सा सोशल मीडिया पर वायरल होने की जानकारी मिलने के बाद परीक्षा स्थगित कर दी गई. मामले की जांच के लिए राज्य सरकार ने विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए.

कई राज्यों की भर्ती परीक्षाएं भी हुईं प्रभावित

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) की ग्रेजुएट लेवल भर्ती परीक्षा भी कथित पेपर लीक के कारण रद्द करनी पड़ी. परीक्षा समाप्त होने के कुछ ही समय बाद सोशल मीडिया पर प्रश्नों के स्क्रीनशॉट वायरल हो गए थे. इसी तरह हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) ने असिस्टेंट प्रोफेसर (हिंदी) परीक्षा रद्द कर दी, जबकि उत्तर प्रदेश में RO/ARO प्रारंभिक परीक्षा और UP पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा भी पेपर लीक विवाद के चलते दोबारा आयोजित करनी पड़ी.

UGC NET और रेलवे परीक्षा भी विवादों में

UGC NET 2024 परीक्षा भी परीक्षा सुरक्षा पर सवाल उठने के बाद रद्द कर दी गई. गृह मंत्रालय से मिली सूचना के आधार पर शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षा निरस्त करने का फैसला लिया. वहीं, रेलवे की विभागीय परीक्षा से जुड़े कथित पेपर लीक मामले का भी केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने खुलासा किया, जिससे सरकारी भर्ती परीक्षाओं की सुरक्षा व्यवस्था पर नई बहस शुरू हुई.

NEET 2024 विवाद ने बढ़ाई चिंता

NEET UG 2024 परीक्षा के बाद पेपर लीक, ग्रेस मार्क्स और असामान्य अंकों को लेकर देशभर में विवाद हुआ. मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और CBI जांच भी शुरू हुई. हालांकि अदालत ने पूरे देश में दोबारा परीक्षा कराने से इनकार किया, लेकिन परीक्षा प्रक्रिया की शुचिता बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया.

परीक्षा सुरक्षा को लेकर बढ़ रही सख्ती

लगातार सामने आ रहे मामलों के बाद केंद्र और राज्य सरकारें परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए नई तकनीकों और कड़े कानूनों पर जोर दे रही हैं. डिजिटल सुरक्षा, एन्क्रिप्टेड प्रश्नपत्र, रियल-टाइम मॉनिटरिंग और सख्त कानूनी कार्रवाई जैसे उपाय तेजी से अपनाए जा रहे हैं.

पेपर लीक की घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखना केवल परीक्षा एजेंसियों की नहीं, बल्कि पूरे प्रशासनिक तंत्र की जिम्मेदारी है. मजबूत तकनीक, पारदर्शी प्रक्रिया और सख्त कानून ही भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने और छात्रों का भरोसा कायम रखने की दिशा में सबसे प्रभावी कदम साबित होंगे.

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