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Pani Tanki Classroom: जब इमारत नहीं, जज़्बा बनाता है स्कूल, हैदराबाद की अनोखी शिक्षा कहानी

Pani Tanki Classroom: हैदराबाद की पुरानी पानी टंकी अब बच्चों के लिए अनोखी कक्षा बन गई है, जहां सीमित सुविधाओं के बावजूद छोटे समूहों में बच्चे पढ़ते हैं और शिक्षा की नई उम्मीद पाते हैं.

By: Munna Verma | Published: May 9, 2026 6:58:47 PM IST

Pani ki Tanki Classroom: हैदराबाद का अनोखा स्कूल (फोटो साभार-प्रतीकात्मक)
Pani ki Tanki Classroom: हैदराबाद का अनोखा स्कूल (फोटो साभार-प्रतीकात्मक)


Water Tank Classroom: हैदराबाद के एक कोने में एक ऐसी जगह है, जो अपने मूल उद्देश्य से बिल्कुल अलग पहचान बना चुकी है. यह कोई पारंपरिक स्कूल भवन नहीं, बल्कि एक पुरानी पानी की टंकी का हिस्सा है, जिसे अब बच्चों की पढ़ाई के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है. यहां का माहौल किसी नियमित कक्षा जैसा नहीं है, लेकिन यही असामान्य स्थान कई बच्चों के लिए उम्मीद की किरण बन गया है.

छोटे-छोटे समूह में बच्चे यहां बैठकर पढ़ाई करते हैं. दीवारें साधारण हैं, सुविधाएं सीमित हैं, लेकिन सीखने का जज़्बा मजबूत है. यह जगह उन बच्चों के लिए एक सुरक्षित विकल्प बन चुकी है, जो किसी कारणवश औपचारिक शिक्षा व्यवस्था से दूर हो जाते हैं.

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PSS Trust की प्रेरक पहल

इस प्रयास के पीछे PSS Trust से जुड़ा एक सामाजिक मिशन है, जो हैदराबाद में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों की शिक्षा पर काम करता है. इस संगठन की नींव 2003 में रखी गई थी, और इसका उद्देश्य उन बच्चों को पढ़ाई से जोड़ना था, जो आर्थिक तंगी के कारण स्कूल छोड़ने के खतरे में थे.

ट्रस्ट के संस्थापक डॉ. पोटोकूची श्रीनिवास का मानना है कि शिक्षा ही गरीबी के चक्र को तोड़ने का सबसे प्रभावी साधन है. शुरुआती दौर में यह पहल फीस, किताबें और भोजन जैसी बुनियादी जरूरतों तक सीमित थी, लेकिन धीरे-धीरे इसका दायरा बढ़ता गया.

शिक्षा के रास्ते में आने वाली चुनौतियां

कम आय वाले परिवारों में बच्चों की पढ़ाई अक्सर कई बाधाओं से प्रभावित होती है. आर्थिक दबाव, यात्रा की समस्याएं, सामाजिक सोच और कभी-कभी कम उम्र में शादी जैसे कारण शिक्षा को बीच में रोक देते हैं. विशेष रूप से लड़कियों के लिए यह चुनौतियां और भी अधिक गंभीर हो जाती हैं, जहां सुरक्षा और सामाजिक अपेक्षाएं बड़ी भूमिका निभाती हैं. कई बार माता-पिता भी संसाधनों की कमी के कारण आगे की पढ़ाई को लेकर हिचकिचाते हैं.

बदलती ज़िंदगियां और उम्मीदें

PSS Trust के प्रयासों से अब तक सैकड़ों बच्चों को मदद मिली है. इनमें से कई ने पॉलिटेक्निक, डिग्री और इंजीनियरिंग जैसे कोर्स पूरे किए हैं. कुछ छात्रों की जिंदगी में यह मदद एक बड़ा मोड़ साबित हुई है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है. हालांकि परिणाम हर बच्चे के लिए अलग रहे हैं, लेकिन यह पहल यह दिखाती है कि सही समर्थन मिलने पर शिक्षा जीवन बदल सकती है.

यह कहानी सिर्फ एक पानी की टंकी को क्लासरूम में बदलने की नहीं है, बल्कि उस सोच की है जो बताती है कि शिक्षा के लिए हमेशा परफेक्ट जगह की जरूरत नहीं होती. जरूरत होती है सिर्फ अवसर की. हैदराबाद की यह पहल दिखाती है कि जब संसाधन सीमित हों, तब भी सीखने की ललक नए रास्ते बना सकती है, कभी एक टंकी के भीतर, तो कभी उम्मीद के सहारे.

Tags: ClassroomPani ki Tanki Classroom
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