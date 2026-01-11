Home > शिक्षा > अगर बच्चा इतने दिन स्कूल नहीं आया, तो सीधे घर पहुंचेगी टीम; ओडिशा में शिक्षा को लेकर बड़ा आदेश

अगर बच्चा इतने दिन स्कूल नहीं आया, तो सीधे घर पहुंचेगी टीम; ओडिशा में शिक्षा को लेकर बड़ा आदेश

Odisha News: ओडिसा में प्राथमिक शिक्षा को लेकर एक अहम कदम उठाया है. प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए एक नई फरमान जारी की है. इसके तहत अगर कोई छात्र एक सप्ताह या उससे अधिक समय तक स्कूल से अनुपस्थित रहता है, तो स्कूल प्रशासन को उसके घर जाकर जानकारी लेनी होगी.

By: Mohammad Nematullah | Published: January 11, 2026 4:11:17 PM IST

Odisha government
Odisha government


Odisha News: ओडिसा में प्राथमिक शिक्षा को लेकर एक अहम कदम उठाया है. प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए एक नई फरमान जारी की है. इसके तहत अगर कोई छात्र एक सप्ताह या उससे अधिक समय तक स्कूल से अनुपस्थित रहता है, तो स्कूल प्रशासन को उसके घर जाकर जानकारी लेनी होगी.

You Might Be Interested In

यह निर्देश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी OSCPCR (Odisha State Commission For Protection Of Child Rights) की गाइडलाइन के बाद जारी किया गया है. ये फरमान का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा पढ़ाई से दूर न रह जाए और उसकी अनुपस्थिति के पीछे के असली कारण सामने आ सकें.

कास्टिंग काउच का शिकार हो चुकी Aamir Khan की ये हसीना, सालों बाद खोली थी साउथ सिनेमा की पोल; बोलीं- ‘एक्टर्स का फायदा उठा रहें…’

ये फरमान क्यों जरूरी?

निर्देशों के अनुसार अगर कोई छात्र लगातार एक हफ्ते या उससे ज्यादा समय तक स्कूल नहीं आता है, तो स्कूल के शिक्षक या संबंधित अधिकारी उसके घर जाएंगे. वहां जाकर यह पता लगाया जाएगा कि छात्र स्कूल क्यों नहीं आ रहा है. यह कारण जानने के बाद स्कूल प्रशासन को जरूरी सुधारात्मक कदम उठाने होंगे, ताकि छात्र को दोबारा स्कूल में बुलाया जा सकें.

You Might Be Interested In

इस फरमान को तुरंत लागू करने की जिम्मेदारी जिला शिक्षा अधिकारी और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को दी गई है. सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे इस आदेश का पालन सुनिश्चित करें और इसकी रिपोर्ट भी देना होगा.

Aaj Ka Rashifal 11 January 2026: 11 जनवरी का दिन कैसा रहेगा 12 राशियों के लिए? पढ़ें मेष से मीन राशि का राशिफल

इस पहल के जरिए ओडिशा का शिक्षा तंत्र यह संदेश देना चाहता है कि हर बच्चे की पढ़ाई अहम है. साथ ही यह कदम उन सामाजिक कारणों को भी पहचानने में मदद करेगा, जो बच्चों की शिक्षा में रुकावट बनते हैं. सरकार का साफ कहना है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से न चुके और हर बच्चे को सुरक्षित व बेहतर भविष्य का मौका मिलेगा. 

You Might Be Interested In
Tags: Odisha education notificationOdisha governmentOdisha new education orderSchool attendance policy OdishaSchool visit home absentee students
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

नहीं देखी Priyanka Chopra की ये फिल्में, तो इस वीकेंड OTT...

January 10, 2026

बेचैन रातें, भारी असर: नींद पूरी न होने की अनदेखी...

January 10, 2026

हर लुक में हुस्न की मल्लिका लगती हैं Tamannaah Bhatia,...

January 10, 2026

“प्रोटीन और नमी: खूबसूरत और मजबूत बालों का सीक्रेट फ़ॉर्मूला”

January 10, 2026

सर्दी में शरीर को गर्म रखते हैं ये फूड्स, Rujuta Diwekar...

January 10, 2026

खाने-पीने के लिए दीवाने हैं Kartik Aaryan, चीट मील का...

January 10, 2026
अगर बच्चा इतने दिन स्कूल नहीं आया, तो सीधे घर पहुंचेगी टीम; ओडिशा में शिक्षा को लेकर बड़ा आदेश

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

अगर बच्चा इतने दिन स्कूल नहीं आया, तो सीधे घर पहुंचेगी टीम; ओडिशा में शिक्षा को लेकर बड़ा आदेश
अगर बच्चा इतने दिन स्कूल नहीं आया, तो सीधे घर पहुंचेगी टीम; ओडिशा में शिक्षा को लेकर बड़ा आदेश
अगर बच्चा इतने दिन स्कूल नहीं आया, तो सीधे घर पहुंचेगी टीम; ओडिशा में शिक्षा को लेकर बड़ा आदेश
अगर बच्चा इतने दिन स्कूल नहीं आया, तो सीधे घर पहुंचेगी टीम; ओडिशा में शिक्षा को लेकर बड़ा आदेश