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Odisha CHSE 12th Result 2026 Out: स्टूडेंट्स का इंतजार खत्म! ओडिशा 12वीं बोर्ड रिजल्ट 2026 हुआ जारी, ऐसे करें चेक

Odisha CHSE 12th Result 2026 Out: काउंसिल ऑफ़ हायर सेकेंडरी एजुकेशन (CHSE), ओडिशा, आज दोपहर 12:30 बजे सभी स्ट्रीम साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स और वोकेशनल के लिए 12वीं कक्षा के बोर्ड परीक्षा परिणाम घोषित हो गए हैं.

By: Heena Khan | Published: May 20, 2026 12:57:07 PM IST

Odisha CHSE 12th Result 2026 Out
Odisha CHSE 12th Result 2026 Out


Odisha CHSE 12th Result 2026 Out: काउंसिल ऑफ़ हायर सेकेंडरी एजुकेशन (CHSE), ओडिशा, आज दोपहर 12:30 बजे सभी स्ट्रीम साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स और वोकेशनल के लिए 12वीं कक्षा के बोर्ड परीक्षा परिणाम घोषित हो गए हैं. बता दें कि लंबे समय से इंतजार कर रहे छात्रों का इंतजार अब खत्म हो गया है. परिणाम आधिकारिक तौर पर घोषित किए जा चुके हैं, chseodisha.nic.in और results.odisha.gov.in पर डायरेक्ट लिंक एक्टिवेट हो गया है, जिससे छात्र अपने स्कोर देख सकेंगे और अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं.

DigiLocker पर भी देख सकते हैं परिणाम 

बोर्ड द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक, इस साल ‘प्लस टू’ (Plus Two) बोर्ड परीक्षाओं के लिए कुल 4,00,736 छात्रों ने पंजीकरण कराया था. इनमें से 2,56,042 छात्र आर्ट्स स्ट्रीम से, 1,14,238 साइंस स्ट्रीम से, 24,533 कॉमर्स स्ट्रीम से और 5,923 वोकेशनल स्ट्रीम से परीक्षा में शामिल हुए थे. 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं 18 फरवरी को शुरू हुईं और 21 मार्च को समाप्त हुईं, जबकि प्रैक्टिकल परीक्षाएं 2 जनवरी से 15 जनवरी के बीच आयोजित की गई थीं. आधिकारिक वेबसाइटों के अलावा, परिणाम DigiLocker पर भी उपलब्ध हो गए हैं.

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मार्कशीट में निम्नलिखित विवरण शामिल होंगे:

  • छात्र और माता-पिता का नाम
  • रोल नंबर
  • स्ट्रीम का नाम
  • अलग-अलग विषयों में प्राप्त अंक
  • कुल प्राप्त अंक
  • परिणाम की स्थिति (पास/फेल)

ऐसे रिजल्ट करें डाउनलोड 

  • आधिकारिक वेबसाइटों chseodisha.nic.in या results.odisha.gov.in पर जाएं
  • CHSE ओडिशा कक्षा 12 रिजल्ट 2026 के लिंक पर क्लिक करें
  • आवश्यक लॉगिन विवरण दर्ज करें और ‘सबमिट’ पर क्लिक करें
  • परिणाम स्क्रीन पर दिखाई देगा
  • मार्कशीट डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए उसका प्रिंटआउट ले लें

Tags: CHSE Resultodisha result
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