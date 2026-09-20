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NTA Scorecard: खो गया है स्कोरकार्ड तो न हों परेशान, ऐसे मिलेगा डुप्लीकेट, जानें पूरा तरीका

NTA Scorecard खो गया है तो परेशान न हों. DigiLocker से स्कोरकार्ड डाउनलोड करने और डुप्लीकेट NTA Scorecard के लिए आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया यहां देख सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: September 20, 2026 7:51:20 PM IST

NTA Scorecard: DigiLocker से लेकर पोस्ट तक, जानें आवेदन की पूरी प्रक्रिया
NTA Scorecard: DigiLocker से लेकर पोस्ट तक, जानें आवेदन की पूरी प्रक्रिया


NTA Scorecard: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की किसी परीक्षा का स्कोरकार्ड अगर खो गया है, चोरी हो गया है, खराब हो गया है या किसी वजह से नष्ट हो गया है, तो उम्मीदवारों के लिए दोबारा स्कोरकार्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया उपलब्ध है. NTA ने डुप्लीकेट स्कोरकार्ड जारी करने की प्रक्रिया से जुड़ी सूचना अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की है.

ऐसे उम्मीदवारों को सबसे पहले यह जांचना चाहिए कि उनका स्कोरकार्ड DigiLocker पर उपलब्ध है या नहीं. अगर दस्तावेज वहां मौजूद है, तो उम्मीदवार उसे सीधे डाउनलोड कर सकते हैं. इस स्थिति में अलग से डुप्लीकेट स्कोरकार्ड के लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं पड़ सकती.

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सबसे पहले DigiLocker पर चेक करें स्कोरकार्ड

स्कोरकार्ड नहीं मिल रहा है तो उम्मीदवारों को घबराने की जरूरत नहीं है. NTA ने उम्मीदवारों को पहले DigiLocker पर अपना रिकॉर्ड चेक करने की सलाह दी है. वहां स्कोरकार्ड उपलब्ध होने पर उसे डिजिटल रूप में डाउनलोड किया जा सकता है. NTA पहले भी अलग-अलग परीक्षाओं के उम्मीदवारों के लिए स्कोरकार्ड जैसे दस्तावेज DigiLocker पर उपलब्ध कराता रहा है. उदाहरण के तौर पर, NTA ने NEET (UG) 2024 के उम्मीदवारों के लिए स्कोरकार्ड और अन्य दस्तावेज DigiLocker/UMANG पर उपलब्ध कराने की जानकारी दी थी.

DigiLocker पर नहीं मिले तो क्या करें?

अगर उम्मीदवार का स्कोरकार्ड DigiLocker पर उपलब्ध नहीं है, तो NTA की ओर से निर्धारित वैकल्पिक प्रक्रिया अपनाई जा सकती है. उम्मीदवारों को संबंधित सार्वजनिक सूचना के साथ दिए गए Annexure-1 को डाउनलोड करना होगा. इसके बाद फॉर्म में मांगी गई जानकारी सावधानी से भरनी होगी. आवेदन के साथ नोटिस में बताए गए जरूरी दस्तावेज भी संलग्न करने होंगे.

डुप्लीकेट स्कोरकार्ड के लिए ये कदम उठाएं

DigiLocker चेक करें: सबसे पहले अपना स्कोरकार्ड उपलब्ध है या नहीं, यह जांचें.
Annexure-1 डाउनलोड करें: DigiLocker पर रिकॉर्ड न मिलने पर संबंधित NTA नोटिस से फॉर्म डाउनलोड करें.
फॉर्म भरें: मांगी गई सभी जानकारी सही-सही दर्ज करें.
दस्तावेज लगाएं: नोटिस में बताए गए आवश्यक दस्तावेज आवेदन के साथ संलग्न करें.
ईमेल करें: तैयार आवेदन और दस्तावेज result@nta.gov.in पर भेजे जा सकते हैं.
डाक से भेजने का विकल्प: उम्मीदवार रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के जरिए भी आवेदन भेज सकते हैं.

किस पते पर भेजें आवेदन?

डाक के माध्यम से आवेदन भेजने के लिए पता है:

डायरेक्टर (परीक्षा), नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, 5वीं मंज़िल, गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया प्रेस बिल्डिंग, मिंटो रोड, नई दिल्ली – 110002

NTA रिकॉर्ड की जांच और निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने के बाद डुप्लीकेट स्कोरकार्ड जारी करेगा. उम्मीदवारों को सलाह है कि आवेदन भेजने से पहले संबंधित NTA नोटिस में दिए निर्देश और जरूरी दस्तावेजों को ध्यान से जांच लें. NTA की आधिकारिक वेबसाइट पर डुप्लीकेट स्कोरकार्ड से संबंधित नोटिस उपलब्ध है.

Tags: home-hero-pos-3NTANTA Scorecard
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