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NTA OMR Sheet Checking: OMR शीट को लेकर NTA सख्त, अगर आपने की ये गलती, तो होगी कानूनी कार्रवाई

NTA ने छात्रों और अभिभावकों को चेतावनी दी है कि जांच के लिए केवल असली OMR शीट ही जमा करें. फर्जी या AI से तैयार OMR मिलने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

By: Munna Verma | Published: July 19, 2026 9:18:57 AM IST

NTA OMR Sheet Checking: NTA ने शिकायतकर्ताओं को दी सख्त चेतावनी
NTA OMR Sheet Checking: NTA ने शिकायतकर्ताओं को दी सख्त चेतावनी


NTA OMR Sheet Checking: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने परीक्षा से जुड़ी शिकायतों को लेकर बड़ा बयान जारी किया है. एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि उसे प्राप्त होने वाली प्रत्येक शिकायत की गंभीरता से जांच की जा रही है. इसी दौरान यह सामने आया है कि जांच के लिए भेजी गई कुछ OMR शीट्स फर्जी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से तैयार की गई थीं. इस पर NTA ने छात्रों, अभिभावकों और अन्य शिकायतकर्ताओं को सख्त चेतावनी दी है कि जांच के लिए केवल वास्तविक और प्रमाणिक OMR शीट ही जमा करें.

एजेंसी का कहना है कि किसी भी प्रकार की गलत जानकारी या नकली दस्तावेज जमा करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.

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हर शिकायत की गहराई से हो रही जांच

NTA के अनुसार, परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता बनाए रखना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है. इसी उद्देश्य से एजेंसी सभी शिकायतों की बारीकी से जांच करती है और उपलब्ध दस्तावेजों का सत्यापन भी किया जाता है. हाल के मामलों में जांच के दौरान कुछ OMR शीट्स संदिग्ध पाई गईं. तकनीकी विश्लेषण में संकेत मिले कि इनमें से कई दस्तावेज AI टूल्स या डिजिटल एडिटिंग के जरिए तैयार किए गए थे. ऐसे मामलों को गंभीरता से लेते हुए एजेंसी ने सख्त रुख अपनाया है.

फर्जी या AI से बनी OMR पर NTA की सख्त चेतावनी

NTA ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति जांच प्रक्रिया को प्रभावित करने के उद्देश्य से फर्जी, एडिटेड या AI से तैयार OMR शीट जमा करता है, तो उसके खिलाफ कानून के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी. एजेंसी ने कहा है कि इस तरह के दस्तावेज न केवल जांच प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, बल्कि परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर भी असर डालते हैं. इसलिए ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

छात्रों और अभिभावकों के लिए जरूरी सलाह

NTA ने छात्रों और उनके अभिभावकों से अपील की है कि यदि उन्हें परीक्षा से संबंधित कोई शिकायत दर्ज करनी है, तो उसके साथ केवल वास्तविक और सत्यापित दस्तावेज ही प्रस्तुत करें. ध्यान रखें कि सोशल मीडिया, एडिटिंग सॉफ्टवेयर या AI प्लेटफॉर्म की मदद से तैयार किए गए दस्तावेज जांच में आसानी से पकड़े जा सकते हैं. ऐसे मामलों में शिकायतकर्ता को कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ सकता है.

परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखना है प्राथमिकता

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी लगातार परीक्षा प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए तकनीकी साधनों का उपयोग कर रही है. शिकायतों की जांच के दौरान आधुनिक डिजिटल वेरिफिकेशन तकनीकों का भी सहारा लिया जा रहा है, जिससे असली और नकली दस्तावेजों की पहचान आसानी से की जा सके. एजेंसी का मानना है कि परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए सभी अभ्यर्थियों और अभिभावकों का सहयोग आवश्यक है.

यदि आप किसी परीक्षा से जुड़ी शिकायत NTA के पास दर्ज कराना चाहते हैं, तो केवल प्रमाणिक और वास्तविक OMR शीट या अन्य दस्तावेज ही जमा करें. फर्जी या AI से तैयार दस्तावेज जमा करना गंभीर अपराध माना जा सकता है और इसके चलते कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है. इसलिए सही जानकारी और असली दस्तावेजों के साथ ही शिकायत दर्ज करें, ताकि जांच निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पूरी हो सके.

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Tags: NTANTA OMR Sheet
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