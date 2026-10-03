NTA ने बदला अपना ठिकाना, अब परीक्षा की गोपनीयता पर खास पहरा, मिंटो रोड ऑफिस में बढ़ी सुरक्षा

NTA Exam Security: देश की बड़ी प्रवेश और पात्रता परीक्षाओं की जिम्मेदारी संभालने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) अपनी परीक्षा व्यवस्था और सुरक्षा को और मजबूत करने में जुटी है. इसी कड़ी में हायर एजुकेशन सेक्रेटरी दीप्ति गौर मुखर्जी ने शनिवार को नई दिल्ली स्थित NTA के नए मिंटो रोड कार्यालय का दौरा किया. उन्होंने एजेंसी के इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रशासनिक व्यवस्था और परीक्षा संचालन से जुड़े सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की.

शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक, दीप्ति गौर मुखर्जी ने NTA के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और नए कार्यालय में उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया. समीक्षा का मुख्य उद्देश्य यह देखना था कि आगामी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं को सुचारू और सुरक्षित तरीके से आयोजित करने के लिए एजेंसी के पास पर्याप्त संसाधन और प्रभावी प्रशासनिक व्यवस्था मौजूद है या नहीं.

NTA आने वाले समय में JEE Main, NEET-UG, CUET और UGC-NET जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं का आयोजन करेगा. ऐसे में परीक्षा केंद्रों से लेकर गोपनीय सामग्री और डिजिटल सिस्टम तक सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.

ओखला से मिंटो रोड पहुंचा NTA का कामकाज

NTA ने अपने मुख्य कामकाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ओखला स्थित पुराने कार्यालय से सेंट्रल दिल्ली के मिंटो रोड स्थित ‘गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस बिल्डिंग’ में स्थानांतरित किया है. नई सुविधा के लिए 55,000 वर्ग फुट से अधिक जगह उपलब्ध कराई गई है. इस बदलाव का उद्देश्य संवेदनशील और गोपनीय परीक्षा कार्यों के लिए बेहतर सुरक्षा वातावरण तैयार करना है. नई व्यवस्था में प्रतिबंधित क्षेत्रों को अलग रखा गया है और वहां प्रवेश को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किए गए हैं.

गोपनीय क्षेत्रों में CISF की तैनाती

नई सुविधा में सुरक्षा को मजबूत करने के लिए CISF के 39 कर्मियों की तैनाती की गई है. अधिकारियों के अनुसार, सुरक्षाकर्मी प्रवेश और निकास बिंदुओं पर निगरानी के साथ तलाशी और सामान की जांच की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. सुरक्षा व्यवस्था में एक्स-रे बैगेज स्कैनर और डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं. संवेदनशील क्षेत्रों में आवाजाही को सीमित रखने के लिए अलग प्रोटोकॉल बनाए गए हैं.

एयर-गैप्ड सिस्टम और सीमित डिवाइस एक्सेस

NTA की सुरक्षा व्यवस्था केवल भौतिक सुरक्षा तक सीमित नहीं है. संवेदनशील परीक्षा कार्यों के लिए अलग कमरे, एयर-गैप्ड कंप्यूटर सिस्टम और डिवाइस जमा कराने जैसे प्रोटोकॉल लागू किए जा रहे हैं. इसका उद्देश्य परीक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण सूचनाओं तक अनधिकृत पहुंच की संभावना को कम करना है. इसके अलावा एजेंसी की प्रक्रियाओं के लिए नए Standard Operating Procedures (SOPs) तैयार किए जा रहे हैं. सूचना सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक Chief Information Security Officer की नियुक्ति भी की गई है और अतिरिक्त विशेषज्ञों की भर्ती की प्रक्रिया जारी है.

NEET-UG विवाद के बाद सुरक्षा पर बढ़ा जोर

NTA की परीक्षा व्यवस्था में ये बदलाव NEET-UG पेपर लीक विवाद के बाद बढ़ी जांच-पड़ताल की पृष्ठभूमि में हो रहे हैं. मामले की जांच के दौरान परीक्षा से जुड़ी गोपनीय सामग्री के प्रबंधन और सुरक्षा प्रक्रियाओं को लेकर सवाल उठे थे. CBI की जांच से संबंधित चार्जशीट में भी परीक्षा सामग्री संभालने की कुछ प्रक्रियाओं में कथित कमियों का उल्लेख किया गया था. अब NTA के नए सुरक्षा ढांचे में पहुंच नियंत्रण, डिजिटल सुरक्षा और गोपनीय कार्यों की निगरानी पर विशेष जोर दिया जा रहा है.

आने वाली परीक्षाओं में लाखों उम्मीदवार शामिल होते हैं. ऐसे में NTA के लिए चुनौती सिर्फ परीक्षा आयोजित करने की नहीं, बल्कि हर चरण में भरोसे, गोपनीयता और सुरक्षा बनाए रखने की भी है.