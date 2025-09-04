Home > शिक्षा > NIRF Ranking 2025 का ऐलना, DU का जलवा देख डर गए देश भर के कॉलेज

NIRF Ranking 2025 Top 10 Colleges: इस साल भी देश के टॉप-10 कॉलेजों की सूची में दिल्ली विश्वविद्यालय (Delhi University) के कॉलेजों ने बाजी मारी है। इस विश्वविद्यालय के कुल 6 कॉलेजों ने एनआईआरएफ रैंकिंग 2025 में अपनी जगह पक्की की है।

NIRF Ranking 2025: एनआईआरएफ रैंकिंग 2025 जारी हो गई है। इस बार कई बदलाव देखने को मिले हैं। पहला बदलाव यह है कि इसमें एक नई श्रेणी सतत विकास लक्ष्य (SDG)  को शामिल किया गया है, जिसमें तीन संस्थानों आईआईटी मद्रास (IIT Madras), दिल्ली का भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (Indian Agricultural Research Institute) और जामिया मिलिया इस्लामिया (Jamia Millia Islamia) ने बाजी मारी है। वहीं कई कॉलेजों की रैंकिंग में भी बदलाव हुआ है। पिछले साल पश्चिम बंगाल का रामकृष्ण मिशन विवेकानंद सेंटेनरी कॉलेज कॉलेजों की सूची में तीसरे नंबर पर था, जबकि इस बार यह कॉलेज छठे नंबर पर चला गया है। आइए जानते हैं कि एनआईआरएफ रैंकिंग 2025 के अनुसार देश के टॉप-10 कॉलेज कौन से हैं?

DU ने मारी बाजी

इस साल भी देश के टॉप-10 कॉलेजों की सूची में दिल्ली विश्वविद्यालय (Delhi University) के कॉलेजों ने बाजी मारी है। इस विश्वविद्यालय के कुल 6 कॉलेजों ने एनआईआरएफ रैंकिंग 2025 (NIRF Ranking 2025 Top 10 Colleges) में अपनी जगह पक्की की है और उसमें भी टॉप-5 कॉलेज डीयू के हैं। इसमें हिंदू कॉलेज पहले नंबर पर है। पिछले साल भी यह कॉलेज शीर्ष पर था, जबकि मिरांडा हाउस दूसरे नंबर पर है, जो पिछले साल भी दूसरे नंबर पर था। वहीं, हंसराज कॉलेज तीसरे, किरोड़ीमल कॉलेज चौथे और सेंट स्टीफंस कॉलेज पाँचवें नंबर पर है।

लोयोला कॉलेज टॉप-10 से बाहर

इस बार चेन्नई का लोयोला कॉलेज देश के टॉप-10 कॉलेजों की सूची से गायब हो गया है, जबकि पिछले साल यह कॉलेज आठवें नंबर पर था। पिछले साल कोयंबटूर का पीएसजी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस 11वें नंबर पर था, जिसकी रैंकिंग में इस बार सुधार हुआ है। अब यह कॉलेज 10वें नंबर पर पहुँच गया है और टॉप-10 कॉलेजों की सूची में जगह बना ली है।

देखें टॉप 10 कॉलेजों की लिस्ट

1.हिंदू कॉलेज (दिल्ली विश्वविद्यालय)
2.मिरांडा हाउस (दिल्ली विश्वविद्यालय)
3.हंस राज कॉलेज (दिल्ली विश्वविद्यालय)
4.किरोड़ीमल कॉलेज (दिल्ली विश्वविद्यालय)
5.सेंट स्टीफंस कॉलेज (दिल्ली विश्वविद्यालय)
6.राम कृष्ण मिशन विवेकानंद शताब्दी कॉलेज, कोलकाता
7.आत्मा राम सनातन धर्म कॉलेज (दिल्ली विश्वविद्यालय)
8.सेंट जेवियर्स कॉलेज, कोलकाता
9.पीएसजीआर कृष्णम्मल महिला कॉलेज, कोयंबटूर
10.पीएसजी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, कोयंबटूर

पिछले साल की टॉप-10 कॉलेजों की लिस्ट

  • हिंदू कॉलेज (दिल्ली विश्वविद्यालय)
  • मिरांडा हाउस (दिल्ली विश्वविद्यालय)
  • रामकृष्ण मिशन विवेकानंद सेंटेनरी कॉलेज (कोलकाता)
  • सेंट स्टीफंस कॉलेज (दिल्ली विश्वविद्यालय)
  • आत्मा राम सनातन धर्म कॉलेज (दिल्ली विश्वविद्यालय)
  • सेंट जेवियर्स कॉलेज (कोलकाता)
  • पीएसजीआर कृष्णम्मल महिला कॉलेज (कोयंबटूर)
  • लोयोला कॉलेज (चेन्नई)
  • किरोड़ीमल कॉलेज (दिल्ली विश्वविद्यालय)
  • लेडी श्री राम महिला कॉलेज (दिल्ली विश्वविद्यालय)

