NIOS Admit Card 2026 Released: एनआईओएस 10वीं, 12वीं परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड

NIOS Admit Card 2026 Released: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (NIOS) ने अक्टूबर 2026 की कक्षा 10वीं और 12वीं की थ्योरी परीक्षाओं में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए हॉल टिकट जारी कर दिए हैं. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, छात्र 17 अक्टूबर 2026 से आधिकारिक स्टूडेंट पोर्टल पर अपना एडमिट कार्ड देख और डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए विद्यार्थियों को अपने 12 अंकों के एनरोलमेंट नंबर की आवश्यकता होगी.

NIOS की अक्टूबर थ्योरी परीक्षाएं 22 अक्टूबर 2026 से शुरू होने वाली हैं. ऐसे में परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर लें और उसमें दर्ज सभी जरूरी जानकारियों की जांच कर लें. परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए एडमिट कार्ड महत्वपूर्ण दस्तावेज है.

NIOS Admit Card 2026 कैसे डाउनलोड करें?

कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्र नीचे दिए गए आसान चरणों का पालन करके अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं.

NIOS के आधिकारिक हॉल टिकट पोर्टल nios.ac.in पर जाएं.

स्क्रीन पर दिए गए विकल्प में अपना 12 अंकों का एनरोलमेंट नंबर दर्ज करें.

अक्टूबर 2026 की थ्योरी परीक्षा के लिए उपयुक्त हॉल टिकट विकल्प चुनें.

इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें.

स्क्रीन पर दिखाई देने वाले एडमिट कार्ड में अपना नाम और अन्य विवरण जांचें.

हॉल टिकट की PDF डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें.

परीक्षा के दिन इस्तेमाल करने के लिए इसका प्रिंटआउट निकाल लें.

हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए कौन पात्र है?

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, उन विद्यार्थियों के लिए हॉल टिकट उपलब्ध हैं जिन्होंने परीक्षा शुल्क का भुगतान कर दिया है और जिनकी तस्वीर NIOS के रिकॉर्ड में दर्ज है. यदि किसी छात्र का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो उसे अपने संबंधित NIOS क्षेत्रीय केंद्र से संपर्क करना चाहिए.

NIOS हॉल टिकट में कौन-कौन सी जानकारी जांचें?

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद विद्यार्थियों को निम्नलिखित विवरण ध्यान से जांचने चाहिए:

छात्र का नाम और एनरोलमेंट नंबर

पिता और माता का नाम

कक्षा और कोर्स का विवरण

परीक्षा की तारीख और समय

परीक्षा केंद्र का नाम और पता

परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश

यदि किसी जानकारी में गलती दिखाई देती है, तो परीक्षा से पहले संबंधित क्षेत्रीय केंद्र को सूचित करें.

परीक्षा के दिन इन बातों का रखें ध्यान

NIOS अक्टूबर 2026 की थ्योरी परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र अपना हॉल टिकट पहले से तैयार रखें. परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी लेकर जाएं और उस पर दिए गए निर्देशों का पालन करें. अंतिम समय की परेशानी से बचने के लिए परीक्षा की तारीख, समय और केंद्र का विवरण पहले ही जांच लेना बेहतर रहेगा. समय पर तैयारी, सही दस्तावेज और परीक्षा संबंधी निर्देशों का पालन आपको बिना अनावश्यक परेशानी के परीक्षा में शामिल होने में मदद करेगा.