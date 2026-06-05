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NIOS 12th Result 2026 Out: जारी हो गया NIOS 12th रिजल्ट, results.nios.ac.in से ऐसे चेक करें स्कोरकार्ड; कब खुलेगी करेक्शन विंडो?

NIOS 12th Result 2026 Out: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (एनआईओएस) ने क्लास 12, अप्रैल-मई 2026 का रिजल्ट आज जारी कर दिया है. आइए जानते हैं कैसे चेक करें रिजल्ट-

By: Sanskriti Jaipuria | Published: June 5, 2026 11:26:53 AM IST

NIOS 12th Result 2026 Out: जारी हो गया NIOS 12th रिजल्ट, results.nios.ac.in से ऐसे चेक करें स्कोरकार्ड; कब खुलेगी करेक्शन विंडो?


NIOS 12th Result 2026 Out: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (एनआईओएस) ने क्लास 12, अप्रैल-मई 2026 का आज 5 जून, 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है. कैंडिडेट्स अपना रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट http://results.nios.ac.in पर देख सकेंगे. उन्हें अपनी मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए अपने नामांकन नंबर की जरूरत होगी.

क्लास 12 के लिए एग्जाम 10 अप्रैल से 6 मई, 2026 तक आयोजित की गई थी. बोर्ड 10 से 25 जून, 2026 तक रीचेकिंग विंडो खोलेगा. पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की विंडो nios.ac.in है. बोर्ड 10 जून से अगले 30 दिनों तक रिजल्ट करेएक्शन भी खोलेगा.

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NIOS क्लास 12 रिज्लट 2026 जरूरी डेट्स

एनआईओएस क्लास 12 एग्जाम 2026 की जरूरी डेट जानने के लिए देखें: 

NIOS के एग्जाम 10 अप्रैल से 6 मई 2026 तक हुए थे और इसका रिज्लट आज 5 जून को जारी हुआ है. इस एग्जाम की रिचेकिंग विंडो 10 जून से 25 जून तक खुली रहेगी. वहीं रिजल्ट करेक्शन विंडो 10 जून 2026 से शुरु होगी और अगले 30 दिनों तक चलेगी.

 एनआईओएस 12वीं रिजल्ट 2026 स्कोरकार्ड कैसे जांचें? (How to check NIOS 12th Result 2026 scorecard?)

कैंडिडेट्स अपने रिजल्ट को चेक करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप को फॉलो कर सकते हैं-

  • ऑफिशियल वेबसाइट http://results.nios.ac.in पर जाएं.
  • ‘पब्लिक एग्जामिनेशन रिजल्ट’ लिंक पर क्लिक करें.
  • सबमिट करने के लिए अपना नामांकन नंबर और कैप्चा दर्ज करें.
  • एनआईओएस 12वीं रिजल्ट 2026 स्कोरकार्ड दिखाई देगा.
  • अपनी डिटेल चेक करें और भविष्य के संदर्भ के लिए मार्कशीट डाउनलोड करें.
     

Tags: NIOS 12th Result 2026NIOS 12th Result 2026 OutNIOS 12th Result 2026 recorrection window date
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