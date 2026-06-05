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NIOS 12th Result 2026 Declared: एनआईओएस कक्षा 12वीं रिजल्ट nios.ac.in पर जारी, ऐसे यहां से करें चेक

NIOS ने अप्रैल 2026 सेशन का कक्षा 12वीं रिजल्ट जारी कर दिया है. छात्र results.nios.ac.in पर एनरोलमेंट नंबर से स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: June 5, 2026 2:34:05 PM IST

NIOS 12th Result 2026 Declared results.nios.ac.in
NIOS 12th Result 2026 Declared results.nios.ac.in


NIOS 12th Result 2026 Declared: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ ओपन स्कूलिंग (National Institute of Open Schooling) ने अप्रैल 2026 में आयोजित कक्षा 12वीं सीनियर सेकेंडरी पब्लिक परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. लंबे इंतजार के बाद छात्रों का परिणाम आधिकारिक वेबसाइट nios.ac.in पर उपलब्ध करा दिया गया है, जहां वे अपना स्कोरकार्ड आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं.

NIOS 12वीं का रिज़ल्ट देखने के लिए छात्रों को केवल कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करने होंगे. रिज़ल्ट देखने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट results.nios.ac.in पर जाना होगा. होमपेज पर “सीनियर सेकेंडरी रिज़ल्ट 2026” लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद छात्रों को अपना 12 अंकों का एनरोलमेंट नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा. सबमिट करते ही स्क्रीन पर उनका रिज़ल्ट दिखाई देगा. छात्र इसे डाउनलोड करके भविष्य के उपयोग के लिए प्रिंट भी निकाल सकते हैं.

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मार्कशीट में क्या-क्या जानकारी होगी?

इस बार जारी किए गए रिज़ल्ट में प्रत्येक छात्र के विषयवार अंक, कुल प्राप्तांक और क्वालिफाइंग स्टेटस की पूरी जानकारी शामिल है. यह प्रोविजनल मार्कशीट उच्च शिक्षा में एडमिशन और अन्य आधिकारिक प्रक्रियाओं के लिए इस्तेमाल की जा सकती है.

रीचेकिंग और री-इवैल्यूएशन का विकल्प

जो छात्र अपने अंकों से संतुष्ट नहीं हैं, वे रीचेकिंग या री-इवैल्यूएशन के लिए आवेदन कर सकते हैं. रीचेकिंग के लिए आवेदन रिज़ल्ट जारी होने के 15 दिनों के भीतर करना होगा, जिसके लिए प्रति विषय 300 रुपये शुल्क निर्धारित है. री-इवैल्यूएशन में यदि किसी छात्र के अंक 5% या उससे अधिक बढ़ते हैं, तो संशोधित अंक लागू कर दिए जाएंगे. यदि अंक कम आते हैं, तो मूल अंक ही मान्य रहेंगे. इसके अलावा, व्यक्तिगत विवरण या कुल अंकों में सुधार के लिए भी 30 दिनों के भीतर आवेदन किया जा सकता है.

DigiLocker और SMS से भी देख सकते हैं रिजल्ट

NIOS ने छात्रों की सुविधा के लिए रिज़ल्ट देखने के कई विकल्प दिए हैं. छात्र DigiLocker और SMS सेवा के माध्यम से भी अपना परिणाम प्राप्त कर सकते हैं. इसके अलावा, क्षेत्रीय केंद्रों के माध्यम से छात्रों को मार्क स्टेटमेंट-कम-सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी उपलब्ध कराए जाएंगे.

आगे का शेड्यूल क्या है?

संस्थान के अनुसार, अक्टूबर 2026 सत्र का रिज़ल्ट जनवरी 2027 में जारी किया जाएगा. छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपना स्कोरकार्ड सुरक्षित रखें क्योंकि यह आगे की पढ़ाई और दस्तावेज़ सत्यापन में आवश्यक होगा.

Tags: NIOSNIOS Result
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