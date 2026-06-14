NIOS 10th Result 2026 Declared: एनआईओएस कक्षा 10वीं रिजल्ट nios.ac.in पर जारी, ऐसे चेक करें स्कोरकार्ड

NIOS 10th Result 2026 Declared: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (NIOS) ने अप्रैल-मई 2026 परीक्षा सत्र के लिए कक्षा 10वीं (सेकेंडरी) का रिजल्ट घोषित कर दिया है. लंबे समय से अपने परिणाम का इंतजार कर रहे लाखों छात्रों के लिए यह बड़ी खबर है. अब छात्र आधिकारिक पोर्टल nios.ac.in पर जाकर अपना स्कोरकार्ड ऑनलाइन देख और डाउनलोड कर सकते हैं.

रिजल्ट जारी होने के साथ ही छात्रों में उत्साह का माहौल है. जिन उम्मीदवारों ने इस वर्ष NIOS की सेकेंडरी परीक्षा में हिस्सा लिया था, वे अपने एनरोलमेंट नंबर की मदद से परिणाम देख सकते हैं.

NIOS 10th Result 2026 ऐसे करें चेक

NIOS की आधिकारिक वेबसाइट nios.ac.in पर जाएं.

“Secondary (Class 10) Result 2026” लिंक पर क्लिक करें.

अपना एनरोलमेंट नंबर और आवश्यक विवरण दर्ज करें.

सबमिट बटन पर क्लिक करें.

स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा.

भविष्य के उपयोग के लिए स्कोरकार्ड डाउनलोड करके उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें.

ध्यान रहे कि ऑनलाइन उपलब्ध मार्कशीट केवल प्रोविजनल होगी. मूल मार्कशीट और प्रमाणपत्र बाद में NIOS द्वारा जारी किए जाएंगे.

रिजल्ट में कैसा रहा छात्रों का प्रदर्शन?

इस वर्ष NIOS कक्षा 10 परीक्षा में बड़ी संख्या में छात्रों ने भाग लिया. जारी आंकड़ों के अनुसार कुल 1,15,414 छात्रों ने पंजीकरण कराया था, जबकि 1,02,558 छात्र परीक्षा में शामिल हुए. कुल 66.92 प्रतिशत छात्र सफल घोषित किए गए हैं. यह परिणाम ओपन स्कूलिंग सिस्टम में छात्रों की लगातार बढ़ती भागीदारी और बेहतर प्रदर्शन को दर्शाता है.

जेंडर के आधार पर परिणाम

महिला छात्रों का प्रदर्शन: महिला छात्रों का सफलता प्रतिशत 64.93 फीसदी दर्ज किया गया. बड़ी संख्या में छात्राओं ने परीक्षा में भाग लिया और सफलतापूर्वक प्रमाणन प्राप्त किया.

पुरुष छात्रों का प्रदर्शन: पुरुष छात्रों का पास प्रतिशत 66.16 फीसदी रहा, जो कुल औसत से थोड़ा बेहतर है.

ट्रांसजेंडर छात्रों का प्रदर्शन: ट्रांसजेंडर श्रेणी में 55.56 प्रतिशत छात्र सफल रहे. यह समावेशी शिक्षा व्यवस्था की दिशा में सकारात्मक संकेत माना जा रहा है.

स्कोर से संतुष्ट नहीं हैं तो क्या करें?

यदि किसी छात्र को अपने प्राप्त अंकों को लेकर आपत्ति है, तो वह निर्धारित समय सीमा के भीतर री-चेकिंग या री-इवैल्यूएशन के लिए आवेदन कर सकता है. NIOS जल्द ही इसके लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करेगा. छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे री-इवैल्यूएशन, मार्कशीट वितरण और अन्य महत्वपूर्ण अपडेट के लिए नियमित रूप से NIOS की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें.