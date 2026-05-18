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NEST 2026 Admit Card Released: एनईएसटी एडमिट कार्ड nestexam.in पर जारी, ऐसे करें डाउनलोड, जानें परीक्षा पैटर्न

NISER भुवनेश्वर और UM-DAE CEBS ने NEST 2026 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट nestexam.in पर लॉगिन कर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: May 18, 2026 6:16:48 PM IST

NEST 2026 Admit Card Released: एडमिट कार्ड जारी हो गया है.
NEST 2026 Admit Card Released: एडमिट कार्ड जारी हो गया है.


NEST 2026 Admit Card Released: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च (NISER), भुवनेश्वर और यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के अंतर्गत संचालित UM-DAE CEBS ने NEST 2026 परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. जिन छात्रों ने नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट (NEST) 2026 के लिए आवेदन किया था, वे अब आधिकारिक वेबसाइट nestexam.in से अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं.

यह प्रवेश परीक्षा देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में पांच वर्षीय इंटीग्रेटेड MSc प्रोग्राम में दाखिले के लिए आयोजित की जाती है. विज्ञान के क्षेत्र में करियर बनाने का सपना देखने वाले हजारों छात्र हर साल इस परीक्षा में शामिल होते हैं.

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कब होगी NEST 2026 परीक्षा?

NEST 2026 परीक्षा का आयोजन 6 जून 2026 को किया जाएगा. परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में होगी और इसकी कुल अवधि तीन घंटे तय की गई है. परीक्षा में भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और गणित से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। छात्रों को कम से कम तीन सेक्शन हल करना अनिवार्य होगा.

ऐसे डाउनलोड करें NEST 2026 Admit Card

आधिकारिक वेबसाइट nestexam.in पर जाए.
होमपेज पर “Download Admit Card” लिंक पर क्लिक करें.
एप्लिकेशन नंबर या यूजर ID और पासवर्ड दर्ज करें.
लॉगिन विवरण सबमिट करें.
स्क्रीन पर दिखाई देने वाला एडमिट कार्ड डाउनलोड करें.
भविष्य के उपयोग के लिए उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें.

छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद सभी जानकारियों को ध्यान से जांच लें.

परीक्षा केंद्र पर ये दस्तावेज ले जाना जरूरी

NEST 2026 परीक्षा में शामिल होने के लिए केवल एडमिट कार्ड ही पर्याप्त नहीं होगा. उम्मीदवारों को एक वैध फोटो पहचान पत्र भी साथ ले जाना अनिवार्य है. मान्य ID प्रूफ में आधार कार्ड, वोटर ID, PAN कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या कॉलेज ID कार्ड शामिल हैं. परीक्षा अधिकारियों के अनुसार, आवश्यक दस्तावेज न होने पर उम्मीदवार को परीक्षा हॉल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा.।

एडमिट कार्ड में क्या-क्या जांचें?

हॉल टिकट डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवारों को निम्न विवरणों को ध्यान से देखना चाहिए:

उम्मीदवार का नाम
रोल नंबर
फोटो और हस्ताक्षर
परीक्षा तिथि और समय
परीक्षा केंद्र का पता
रिपोर्टिंग टाइम
परीक्षा दिवस से जुड़े निर्देश

यदि किसी भी जानकारी में गलती दिखाई देती है, तो तुरंत परीक्षा प्राधिकरण से संपर्क करना चाहिए ताकि समय रहते सुधार किया जा सके.

NEST 2026 परीक्षा पैटर्न और मार्किंग स्कीम

NEST 2026 प्रश्नपत्र में कुल चार सेक्शन फिजिक्स, केमेस्ट्री, बायोलॉजी और मैथेमैटिक्स होंगे. प्रत्येक सेक्शन में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे और हर सेक्शन 60 अंकों का होगा.

मार्किंग स्कीम के अनुसार:

प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलेंगे
हर गलत उत्तर पर 1 अंक काटा जाएगा
अनुत्तरित प्रश्नों पर कोई अंक नहीं मिलेगा

अंतिम मेरिट लिस्ट उम्मीदवार के सबसे अच्छे तीन सेक्शनों के अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी.

Tags: admit cardNEST
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