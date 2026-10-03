करोड़ों उम्मीदवार, कड़ी तैयारी और बड़ा मुकाबला, जानें दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षाओं की लिस्ट

NEET UG Exam: भारत में मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए आयोजित होने वाली NEET UG परीक्षा सिर्फ देश की सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षाओं में से एक नहीं है, बल्कि उम्मीदवारों की संख्या के लिहाज से दुनिया की प्रमुख परीक्षाओं में भी शामिल है. SBI Research की 30 सितंबर को जारी रिपोर्ट के अनुसार, हर साल करीब 25 लाख आवेदन पाने वाली NEET UG को दुनिया की बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं की सूची में पांचवां स्थान मिला है.

रिपोर्ट में चीन की Gaokao, ब्राजील की ENEM और अमेरिका की SAT जैसी परीक्षाओं के साथ भारत की प्रमुख राष्ट्रीय परीक्षाओं का भी तुलनात्मक आंकड़ा दिया गया है.

दुनिया की सबसे ज्यादा आवेदन वाली परीक्षाएं

SBI की स्टडी के मुताबिक चीन की Gaokao सबसे ज्यादा आवेदन वाली परीक्षा है, जिसमें करीब 12.9 मिलियन आवेदन आते हैं. इसके बाद ब्राजील की ENEM में 4.8 मिलियन और चीन की Central Civil-Service Examination यानी Guokao में करीब 3.7 मिलियन आवेदन दर्ज किए गए हैं. चीन की National Masters Entrance Examination लगभग 3.4 मिलियन आवेदनों के साथ चौथे स्थान पर है. इसके बाद NEET UG करीब 2.5 मिलियन आवेदन के साथ सूची में आती है. भारत की UPSC CSE में लगभग 1.2 मिलियन और JEE Main में करीब 1 मिलियन आवेदन बताए गए हैं.

Gaokao की परीक्षा व्यवस्था क्यों चर्चा में है?

SBI Research ने चीन की Gaokao परीक्षा के आयोजन मॉडल को भी विस्तार से देखा है. वर्ष 2026 में इस परीक्षा के लिए करीब 1.29 करोड़ उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था. इतनी बड़ी संख्या को संभालने के लिए हजारों परीक्षा केंद्रों और लाखों परीक्षा कक्षों की व्यवस्था की गई. रिपोर्ट के अनुसार, प्रश्नपत्रों की सुरक्षा से लेकर परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने और वहां सुरक्षित रखने तक कई स्तरों पर निगरानी की जाती है. परीक्षा केंद्रों पर उम्मीदवारों की पहचान जांच, वीडियो मॉनिटरिंग और सुरक्षा व्यवस्था के साथ-साथ बिजली, यातायात, स्वास्थ्य और मौसम जैसी आकस्मिक परिस्थितियों के लिए भी तैयारी रखी जाती है.

भारत के लिए SBI Research की अहम सिफारिशें

रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत अपनी राष्ट्रीय परीक्षाओं को और मजबूत बनाने के लिए कुछ व्यवस्थाओं से सीख ले सकता है. इनमें प्रश्नपत्र सुरक्षा की स्पष्ट जिम्मेदारी, आकस्मिक स्थिति में परीक्षा स्थगित या दोबारा आयोजित करने की तय प्रक्रिया और वैकल्पिक प्रश्नपत्र व परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था शामिल हैं. इसके अलावा रिपोर्ट में डबल-ब्लाइंड मार्किंग, ऑटोमेटेड स्कोरिंग ऑडिट और परीक्षा संबंधी घटनाओं की पारदर्शी रिपोर्टिंग पर जोर दिया गया है.

उम्मीदवारों के हितों पर भी फोकस

SBI की सिफारिशों में परीक्षा संबंधी व्यवधानों का अलग-अलग उम्मीदवार समूहों पर असर मापने की बात भी कही गई है. इसमें महिला उम्मीदवारों, दिव्यांग अभ्यर्थियों, ग्रामीण छात्रों और SC, ST तथा OBC वर्ग के उम्मीदवारों पर प्रभाव की निगरानी शामिल है. बड़ी परीक्षाओं में लाखों छात्रों की भागीदारी को देखते हुए मजबूत सुरक्षा, पारदर्शी प्रक्रिया और प्रभावी आपातकालीन व्यवस्था परीक्षा प्रणाली में उम्मीदवारों का भरोसा बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है.