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NEET UG Vs Gaokao: नीट के 25 लाख बनाम गाओकाओ के 1.3 करोड़ छात्र, क्या चीन की परीक्षा वाकई है ‘लीक-प्रूफ’?

NEET UG और Gaokao की तुलना में भारत के 25 लाख और चीन के 1.3 करोड़ छात्र शामिल होते हैं. सवाल यह है कि क्या Gaokao सच में अधिक सुरक्षित और ‘लीक-प्रूफ’ है?

By: Munna Verma | Published: May 14, 2026 1:27:03 PM IST

NEET UG Vs Gaokao: क्या चाइना का यह एग्जाम फुलप्रूफ है.
NEET UG Vs Gaokao: क्या चाइना का यह एग्जाम फुलप्रूफ है.


NEET UG Vs Gaokao: भारत में हर साल लगभग 20 से 25 लाख छात्र NEET UG परीक्षा में शामिल होते हैं, जिसका उद्देश्य MBBS और BDS जैसे मेडिकल कोर्स में प्रवेश पाना होता है. डॉक्टर बनने का सपना देखने वाले लाखों युवाओं के लिए यह परीक्षा एक निर्णायक मोड़ होती है. लेकिन इसके साथ ही, NEET अक्सर पेपर लीक, प्रशासनिक चुनौतियों और परीक्षा संचालन को लेकर विवादों के कारण चर्चा में रहती है, जिससे परीक्षा की विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं.

NEET UG भारत की सबसे महत्वपूर्ण प्रवेश परीक्षाओं में से एक है. यह केवल मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में एडमिशन का आधार है. सीमित सीटें और अत्यधिक प्रतिस्पर्धा इसे और भी कठिन बना देती हैं. इसी कारण परीक्षा की सुरक्षा, प्रश्न पत्र की गोपनीयता और परिणाम प्रक्रिया पर लगातार निगरानी की आवश्यकता रहती है. हाल के वर्षों में पेपर लीक और अनियमितताओं की खबरों ने इस सिस्टम पर बहस को और तेज कर दिया है. इससे यह सवाल उठता है कि क्या भारत की परीक्षा प्रणाली बड़े पैमाने पर पूरी तरह सुरक्षित और भरोसेमंद है या इसमें और सुधार की जरूरत है.

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Gaokao: चीन की विशाल और केंद्रीकृत प्रवेश परीक्षा

इसके विपरीत, Gaokao चीन की राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा है, जिसमें हर साल लगभग 1.3 करोड़ छात्र शामिल होते हैं. यह परीक्षा चीन में विश्वविद्यालय प्रवेश का मुख्य आधार है और छात्र के पूरे शैक्षणिक भविष्य को तय करती है. Gaokao का दायरा NEET से कहीं अधिक व्यापक है, क्योंकि यह लगभग सभी अंडरग्रेजुएट कोर्सेज के लिए प्रवेश द्वार है. इसके परिणाम सीधे छात्रों की यूनिवर्सिटी और करियर दिशा तय करते हैं.

क्यों माना जाता है Gaokao सिस्टम ज्यादा सुरक्षित?

Gaokao को अक्सर इसकी मजबूत और केंद्रीकृत परीक्षा व्यवस्था के कारण अधिक सुरक्षित माना जाता है. चीन में परीक्षा संचालन के दौरान तकनीक और सख्त प्रशासनिक नियंत्रण का व्यापक उपयोग किया जाता है. इसमें AI-आधारित निगरानी सिस्टम, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जैमर और ड्रोन मॉनिटरिंग जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाता है. परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और लॉजिस्टिक नियंत्रण सुनिश्चित किया जाता है ताकि किसी भी तरह की अनियमितता को रोका जा सके.

इसके अलावा, परीक्षा के दिनों में कई शहरों में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष प्रशासनिक कदम उठाए जाते हैं, जिससे छात्रों को बिना किसी व्यवधान के परीक्षा देने का वातावरण मिलता है.

दो सिस्टम, एक बड़ा सवाल

NEET UG और Gaokao की तुलना केवल परीक्षा पैटर्न की नहीं, बल्कि परीक्षा प्रबंधन और पारदर्शिता की भी कहानी है. जहां NEET भारत में मेडिकल शिक्षा का प्रवेश द्वार है, वहीं Gaokao चीन में उच्च शिक्षा का केंद्रीय आधार है। दोनों ही परीक्षाएं लाखों छात्रों के भविष्य को आकार देती हैं, लेकिन इनकी सुरक्षा और संचालन प्रणाली पर अलग-अलग दृष्टिकोण देखने को मिलते हैं.

अंततः, यह बहस सिर्फ पेपर लीक या सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि इस बात पर भी है कि बड़े पैमाने की परीक्षाओं को कैसे अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और भरोसेमंद बनाया जा सकता है.

Tags: GaokaoNEETneet ug
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