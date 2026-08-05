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NEET Success Story: घर में नहीं थी बिजली, फिर भी नहीं टूटा हौसला, NEET में 610 अंक लाकर जीता दिल

NEET UG Success Story: असम के बिशु लिंबू ने बिना बिजली और इंटरनेट जैसी सुविधाओं के मेहनत से NEET UG 2026 में 610 अंक हासिल कर साबित किया कि मजबूत इरादे सफलता की राह बनाते हैं.

By: Munna Verma | Published: August 5, 2026 5:27:31 PM IST

NEET UG Success Story: लैंप की रोशनी में पढ़कर NEET किया क्रैक
NEET UG Success Story: लैंप की रोशनी में पढ़कर NEET किया क्रैक


NEET Success Story: आज के दौर में जहां अधिकांश छात्र ऑनलाइन क्लास, डिजिटल नोट्स और हाई-स्पीड इंटरनेट के सहारे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, वहीं असम के एक छोटे से गांव के छात्र ने यह साबित कर दिया कि सफलता केवल संसाधनों पर नहीं, बल्कि मेहनत और जुनून पर निर्भर करती है. तिनसुकिया जिले के रहने वाले बिशु लिंबू ने कठिन परिस्थितियों के बीच पढ़ाई करते हुए NEET UG 2026 में शानदार 610 अंक हासिल किए और लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बन गए.

बिशु लिंबू का बचपन असम के तिनसुकिया जिले के एक ऐसे गांव में बीता, जहां लंबे समय तक बिजली और इंटरनेट जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं. उनके पिता एक छोटे किसान हैं और परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद साधारण रही. कई बार घर का खर्च चलाना भी चुनौती बन जाता था, लेकिन इन परिस्थितियों ने बिशु के हौसले को कभी कमजोर नहीं किया. उनके माता-पिता ने सीमित संसाधनों के बावजूद हमेशा पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया और यही भरोसा उनकी सबसे बड़ी ताकत बना.

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इंटरनेट नहीं, किताबें बनीं सबसे बड़ी साथी

जब दूसरे छात्र ऑनलाइन लेक्चर और डिजिटल स्टडी मटेरियल का उपयोग कर रहे थे, तब बिशु अपनी पाठ्यपुस्तकों, हाथ से लिखे नोट्स और नियमित सेल्फ-स्टडी पर भरोसा कर रहे थे. इंटरनेट की सुविधा न होने के कारण उन्होंने पूरी तैयारी पारंपरिक तरीके से की. रात के समय बिजली न होने पर वे लैंप की रोशनी में घंटों पढ़ाई करते थे. कठिन हालात के बावजूद उन्होंने अपने लक्ष्य से ध्यान नहीं हटाया और हर दिन अनुशासन के साथ पढ़ाई जारी रखी.

NEET UG 2026 में 610 अंक हासिल कर रचा इतिहास

बिशु की लगातार मेहनत का परिणाम तब सामने आया जब उन्होंने NEET UG 2026 में 720 में से 610 अंक हासिल किए. इस शानदार प्रदर्शन के बाद उनके लिए सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश का रास्ता खुल गया. उनकी सफलता इस बात का प्रमाण है कि यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और मेहनत ईमानदारी से की जाए, तो सीमित संसाधन भी सफलता की राह में बाधा नहीं बनते.

संघर्ष ने सिखाया हार न मानना

बिशु लिंबू की कहानी केवल एक परीक्षा में अच्छे अंक लाने तक सीमित नहीं है. यह उन लाखों छात्रों के लिए प्रेरणा है, जो आर्थिक या सामाजिक चुनौतियों के कारण अपने सपनों को अधूरा मान बैठते हैं. उन्होंने दिखाया कि सफलता के लिए महंगे कोचिंग संस्थान, तेज इंटरनेट या आधुनिक सुविधाएं जरूरी नहीं हैं. आत्मविश्वास, अनुशासन और लगातार प्रयास किसी भी कठिन परिस्थिति को पीछे छोड़ सकते हैं.

युवाओं के लिए बड़ी सीख

आज शिक्षा के क्षेत्र में तकनीक की भूमिका महत्वपूर्ण है, लेकिन बिशु की उपलब्धि यह साबित करती है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता. उनका सफर बताता है कि विपरीत परिस्थितियां इंसान की परीक्षा जरूर लेती हैं, लेकिन दृढ़ इच्छाशक्ति और समर्पण के सामने वे ज्यादा देर तक टिक नहीं पातीं. बिशु लिंबू की कहानी हर उस छात्र के लिए उम्मीद की किरण है, जो कठिन हालात में भी बड़े सपने देखता है.

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Tags: home-hero-pos-10NEETNEET Success Storyneet ugSuccess story
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