NEET UG Result 2026 Declared Date: नीट यूजी रिजल्ट इस दिन तक आएगा, NTA ने दी बड़ी अपडेट, समय पर शुरू होगा MBBS सेशन

NEET UG Result 2026 Declared Date: देशभर के लाखों मेडिकल अभ्यर्थियों का इंतजार अब जल्द खत्म होने वाला है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की है कि NEET UG 2026 का रिजल्ट 20 जुलाई तक जारी कर दिया जाएगा. हालांकि एजेंसी ने अभी रिजल्ट की कोई निश्चित तारीख घोषित नहीं की है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि मूल्यांकन और आपत्तियों की जांच का काम तेजी से चल रहा है, ताकि परिणाम जल्द से जल्द घोषित किए जा सकें.

ANI को दिए एक टेलीफोनिक इंटरव्यू में NTA के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एजेंसी फिलहाल किसी तय तारीख की घोषणा नहीं करना चाहती. उन्होंने कहा कि सामान्य परिस्थितियों में परीक्षा के लगभग 45 दिनों के भीतर परिणाम जारी किए जाते हैं, लेकिन इस बार एजेंसी ने कम समय में परीक्षा आयोजित की है, इसलिए रिजल्ट भी निर्धारित समय से पहले जारी करने की कोशिश की जा रही है. अधिकारी ने भरोसा दिलाया कि 20 जुलाई तक परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे.

री-NEET क्यों आयोजित हुई?

इस वर्ष NEET UG परीक्षा को लेकर पेपर लीक के आरोप सामने आए थे. इसके बाद 3 मई को आयोजित परीक्षा को रद्द कर दिया गया और 21 जून को दोबारा परीक्षा आयोजित की गई. इस फैसले का असर 20 लाख से अधिक अभ्यर्थियों पर पड़ा, जिन्हें दोबारा परीक्षा में शामिल होना पड़ा.

आंसर की पर मिले 10 हजार से ज्यादा चैलेंज

NTA ने 25 जून को प्रोविजनल आंसर की जारी की थी और उम्मीदवारों को 28 जून तक आपत्ति दर्ज कराने का मौका दिया गया. अधिकारियों के मुताबिक एजेंसी को करीब 10,000 आपत्तियां प्राप्त हुई हैं. अब विशेषज्ञों की टीम हर आपत्ति की अलग-अलग जांच कर रही है. प्रत्येक प्रश्न के लिए 200 रुपये की फीस ली गई थी. यदि किसी उम्मीदवार की आपत्ति सही साबित होती है, तो उसकी फीस वापस कर दी जाएगी. अधिकारी ने बताया कि हर चुनौती के साथ जमा किए गए दस्तावेज और प्रमाणों की विस्तार से जांच की जा रही है.

काउंसलिंग प्रक्रिया कब शुरू होगी?

NEET UG का रिजल्ट जारी होने के बाद मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) 15 प्रतिशत ऑल इंडिया कोटा (AIQ), AIIMS, JIPMER, केंद्रीय और डीम्ड विश्वविद्यालयों के लिए काउंसलिंग शेड्यूल जारी करेगी. वहीं, 85 प्रतिशत राज्य कोटा सीटों के लिए संबंधित राज्य अपनी अलग काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू करेंगे. पिछले साल भी रिजल्ट जारी होने के लगभग एक सप्ताह बाद काउंसलिंग का शेड्यूल घोषित किया गया था. ऐसे में इस बार भी परिणाम आने के कुछ दिनों के भीतर काउंसलिंग शुरू होने की संभावना है.

समय पर शुरू होगा MBBS का नया सत्र

री-NEET के कारण छात्रों को देरी की चिंता जरूर है, लेकिन NTA ने स्पष्ट किया है कि MBBS का नया शैक्षणिक सत्र समय पर शुरू होगा. आमतौर पर मेडिकल कॉलेजों में अगस्त या सितंबर के दौरान कक्षाएं शुरू हो जाती हैं और एजेंसी का दावा है कि इस बार भी शैक्षणिक कैलेंडर प्रभावित नहीं होगा. इस बीच कुछ राज्यों ने पहले ही तैयारी शुरू कर दी है. उदाहरण के लिए तमिलनाडु की मेडिकल चयन समिति ने NEET रिजल्ट आने से पहले ही आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है, ताकि काउंसलिंग और प्रवेश प्रक्रिया में किसी तरह की देरी न हो.

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