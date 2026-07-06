NEET UG Result 2026: इस तारीख को आ सकता है नीट यूजी का रिजल्ट! जानें कब से शुरू होगी काउंसलिंग और क्या है लेटेस्ट अपडेट

इस बार NEET UG परीक्षा का सफर काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा है. पहले यह परीक्षा 3 मई 2026 को आयोजित की गई थी, लेकिन पेपर लीक की खबरों के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने इसे रद्द कर दिया. इसके बाद, 21 जून 2026 को दोबारा परीक्षा कराई गई, जिसमें 20 लाख से ज्यादा छात्र शामिल हुए.

लाखों छात्र लंबे समय से अपने नतीजों का इंतजार कर रहे हैं. हालांकि, NTA ने अभी तक रिजल्ट की किसी पक्की तारीख का एलान नहीं किया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो नतीजे 20 जुलाई 2026 तक या उससे पहले जारी किए जा सकते हैं. NTA ने अपने नोटिस में साफ किया है कि रिजल्ट से पहले फाइनल आंसर-की जारी होगी और इसी के आधार पर छात्रों के नंबर तय किए जाएंगे.

NEET UG 2026 Result: कैसे चेक करें अपना स्कोरकार्ड?

नतीजे जारी होने के बाद छात्र नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं:

सबसे पहले NTA NEET की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाएं.

होमपेज पर ‘Candidate Activity’ या ‘News & Events’ सेक्शन में दिख रहे ‘NEET UG 2026 Result’ के लिंक पर क्लिक करें.

अब एक नया पेज खुलेगा, जहां आपको अपना एप्लीकेशन नंबर (जो एडमिट कार्ड पर दर्ज है), जन्म तिथि (Date of Birth) और स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा कोड डालना होगा.

सारी जानकारी भरने के बाद ‘Submit’ बटन पर क्लिक करें.

आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा. इसमें आपका नाम, रोल नंबर, मिले हुए मार्क्स, परसेंटाइल, ऑल इंडिया रैंक (AIR) और क्वालिफिकेशन स्टेटस जैसी जरूरी डिटेल्स दी होंगी.

भविष्य में काउंसलिंग और एडमिशन की प्रक्रिया के लिए इस स्कोरकार्ड को डाउनलोड कर लें और इसका एक प्रिंटआउट निकालकर अपने पास जरूर रख लें.

काउन्सिलिंग कब से शुरू होगी?

रिजल्ट आने के बाद अगला और सबसे बड़ा कदम काउंसलिंग का होता है। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) देश भर की 15% ऑल इंडिया कोटा (AIQ) सीटों के लिए काउंसलिंग आयोजित करती है, जिसमें AIIMS, JIPMER और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की सीटें शामिल हैं.

खबरों के मुताबिक, इस साल काउंसलिंग 21 जुलाई 2026 के आसपास शुरू होने की उम्मीद है. हालांकि, परीक्षा दोबारा होने की वजह से पूरा शेड्यूल पहले ही करीब दो महीने पिछड़ चुका है, इसलिए इस तारीख में बदलाव भी संभव है. काउंसलिंग की यह प्रक्रिया चार से पांच राउंड में पूरी होगी, जिसमें राउंड 1, राउंड 2, मॉप-अप राउंड और स्ट्रे वैकेंसी राउंड शामिल हैं. रिजल्ट आने के बाद छात्रों को mcc.nic.in पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा, जहां वे अपनी रैंक और कैटेगरी के हिसाब से कॉलेजों और कोर्सेज की चॉइस (पसंद) लॉक कर सकेंगे.

क्या रह सकती है संभावित कट-ऑफ?

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, दोबारा हुई NEET परीक्षा के लिए इस बार कैटेगरी वाइज संभावित कट-ऑफ कुछ इस तरह रह सकती है:

कैटेगरी संभावित कट-ऑफ मार्क्स (अनुमानित) जनरल (UR) और EWS 135 से 700 मार्क्स OBC, SC और ST 120 से 150 मार्क्स UR/EWS-PwD 110 से 150 मार्क्स OBC/SC/ST-PwD 115 से 130 मार्क्स

नोट: ध्यान रहे कि यह केवल एक्सपर्ट्स का एक अनुमान है. आधिकारिक और सटीक कट-ऑफ मार्क्स NTA द्वारा रिजल्ट के साथ ही जारी किए जाएंगे.