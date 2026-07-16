NEET UG Result 2026 Out: 11.21 लाख छात्रों ने किया क्वालिफाई, जानें टॉपर्स, कटऑफ और काउंसलिंग से जुड़ी बड़ी बातें

NEET UG Result 2026 का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET (UG) 2026 का परिणाम घोषित कर दिया है. इस साल लगभग 20 लाख उम्मीदवारों ने परीक्षा में हिस्सा लिया, जिनमें से 11.21 लाख अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं. समय पर रिजल्ट जारी होने से अब MBBS, BDS, AYUSH, B.Sc. Nursing और अन्य मेडिकल कोर्सों में दाखिले की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होगी.

NEET UG 2026 का आयोजन 21 जून 2026 को देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में स्थित 5,440 परीक्षा केंद्रों पर किया गया था. परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित किया गया. इस बार परीक्षा 13 भाषाओं में आयोजित हुई, जिससे विभिन्न राज्यों के छात्रों को अपनी पसंदीदा भाषा में परीक्षा देने का अवसर मिला. रिजल्ट जारी होने के साथ ही उम्मीदवार अपने स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. NTA ने ऑल इंडिया रैंक, स्टेट टॉपर्स, कैटेगरी-वाइज टॉपर्स और कटऑफ मार्क्स भी जारी कर दिए हैं.

महिलाओं का शानदार प्रदर्शन, 58% से ज्यादा सफल उम्मीदवार

इस वर्ष के परिणाम में महिला उम्मीदवारों का प्रदर्शन खास रहा. कुल सफल अभ्यर्थियों में 58 प्रतिशत से अधिक महिलाएं हैं. महिलाओं का क्वालिफाइंग प्रतिशत 56.8% रहा, जबकि पुरुषों का यह आंकड़ा 55.1% दर्ज किया गया. यह लगातार बढ़ती महिला भागीदारी और बेहतर प्रदर्शन का संकेत है.

इन छात्रों ने किया सबसे बेहतरीन प्रदर्शन

NEET UG 2026 में इस बार 138 छात्रों ने 690 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं. इनमें से 93 प्रतिशत से अधिक उम्मीदवार पहली बार परीक्षा देने वाले थे. सबसे अधिक 715 अंक संयुक्त रूप से आर्यन गुप्ता (पंजाब) और पांशुल बंसल (हरियाणा) ने हासिल किए. इसके अलावा…

19 उम्मीदवारों ने 700 से अधिक अंक प्राप्त किए.

1,492 छात्रों ने 650 या उससे अधिक अंक हासिल किए.

10,160 उम्मीदवारों ने 600 से अधिक अंक प्राप्त किए.

90,780 अभ्यर्थियों ने 500 से अधिक अंक हासिल किए.

अधिकांश टॉपर्स की उम्र 17 से 19 वर्ष के बीच रही.

हर राज्य से सामने आए सफल उम्मीदवार

इस वर्ष सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से उम्मीदवारों ने सफलता हासिल की है. उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 1.7 लाख से ज्यादा उम्मीदवार क्वालिफाई हुए, जबकि लक्षद्वीप से 43 उम्मीदवार सफल रहे. देश के 66 शहरों से टॉप रैंक वाले छात्र सामने आए हैं. वहीं, 705 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले टॉप उम्मीदवार पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु और तेलंगाना जैसे राज्यों से हैं.

कैटेगरी-वाइज क्वालिफाइड उम्मीदवार

NTA के अनुसार विभिन्न श्रेणियों में सफल उम्मीदवारों की संख्या इस प्रकार है.

जनरल – 2.91 लाख

OBC-NCL – 5.12 लाख

SC – 1.59 लाख

ST – 63,716

Gen-EWS – 95,026

PwBD – 3,666

PwD – 303

सभी श्रेणियों के कटऑफ अंक और मेरिट सूची भी जारी कर दी गई है.

काउंसलिंग प्रक्रिया जल्द होगी शुरू

रिजल्ट जारी होने के बाद अब उम्मीदवारों की नजर NEET UG Counselling 2026 पर है. 15% ऑल इंडिया कोटा के तहत MBBS और BDS सीटों की काउंसलिंग मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) कराएगी, जबकि 85% राज्य कोटा की काउंसलिंग संबंधित राज्य सरकारों द्वारा आयोजित की जाएगी. AYUSH पाठ्यक्रमों की ऑल इंडिया काउंसलिंग AACCC के माध्यम से आयोजित होगी. उम्मीदवारों को काउंसलिंग की तारीखों और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी समय-समय पर आधिकारिक वेबसाइटों से प्राप्त करनी चाहिए.

NTA की महत्वपूर्ण सलाह

NTA ने उम्मीदवारों को चेतावनी दी है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइटों पर उपलब्ध जानकारी पर ही भरोसा करें. एडमिशन दिलाने, सीट सुनिश्चित कराने या स्कोर बढ़ाने के नाम पर आने वाले किसी भी फर्जी कॉल, ईमेल या मैसेज से सावधान रहें. NTA कभी भी उम्मीदवारों से पैसे, OTP, पासवर्ड या अन्य गोपनीय जानकारी नहीं मांगता.

NEET UG 2026 का परिणाम लाखों छात्रों के मेडिकल करियर की दिशा तय करेगा. अब सफल उम्मीदवारों के लिए अगला अहम पड़ाव काउंसलिंग और पसंदीदा मेडिकल कॉलेज में दाखिला हासिल करना है. ऐसे में सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक अपडेट पर नजर बनाए रखें और निर्धारित समय पर काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी करें.