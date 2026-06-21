NEET UG री-एग्जाम पर नया बवाल! वीडियो कॉल पर दिखा रहा था पेपर, मांगे जा रहे 30000

NEET UG 2026 Re-Exam: देशभर में लाखों मेडिकल अभ्यर्थी जहां NEET UG 2026 के दोबारा आयोजित होने वाले परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं, वहीं परीक्षा से ठीक पहले पेपर लीक के नाम पर कथित धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. राजस्थान के अजमेर में एक शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. आरोप है कि कुछ लोग वीडियो कॉल के जरिए छात्रों को कथित प्रश्न पत्र दिखाकर उनसे पैसे मांग रहे थे.

मामले ने परीक्षा की पारदर्शिता और छात्रों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है. अजमेर के DAV कॉलेज छात्रसंघ अध्यक्ष कृष्णा सिंह ठाकुर ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि उन्हें एक छात्र ने ऐसे संदिग्ध कॉल की जानकारी दी थी. सत्यता जांचने के लिए उन्होंने स्वयं उस नंबर पर संपर्क किया. उनके अनुसार, वीडियो कॉल के दौरान एक व्यक्ति ने दावा किया कि उसके पास NEET परीक्षा का प्रश्न पत्र है और उसे उपलब्ध कराने के लिए 30 हजार रुपये की मांग की गई. कथित रूप से भुगतान के लिए एक QR कोड भी भेजा गया था. ठाकुर ने इस बातचीत की रिकॉर्डिंग और अन्य डिजिटल साक्ष्य पुलिस को सौंप दिए हैं.

पुलिस कर रही है तकनीकी जांच

शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है. एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार अधिकारी मोबाइल नंबर, QR कोड और उससे जुड़े बैंक खाते की जानकारी जुटाने में लगे हैं. साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि वीडियो कॉल में दिखाया गया कथित प्रश्न पत्र असली था या केवल छात्रों को ठगने का एक तरीका. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इसके पीछे कोई संगठित गिरोह है या फिर यह साइबर ठगी का नया तरीका है.

अभ्यर्थियों को सतर्क रहने की सलाह

अजमेर पुलिस ने परीक्षा देने वाले छात्रों और उनके अभिभावकों से किसी भी तरह के पेपर लीक या प्रश्न पत्र बेचने के दावों पर भरोसा न करने की अपील की है. अधिकारियों का कहना है कि परीक्षा के दौरान साइबर अपराधी सक्रिय हो जाते हैं और छात्रों की चिंता का फायदा उठाकर उन्हें निशाना बनाने का प्रयास करते हैं. ऐसे में किसी भी संदिग्ध कॉल, मैसेज या ऑनलाइन ऑफर से सावधान रहना जरूरी है.

कड़ी सुरक्षा के बीच हो रहा है NEET UG 2026 री-एग्जाम

गौरतलब है कि 3 मई को आयोजित NEET परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी. इसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर दोबारा परीक्षा आयोजित की जा रही है, जिसमें करीब 22 लाख अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं. इस बार सुरक्षा व्यवस्था को पहले से कहीं अधिक मजबूत बनाया गया है. प्रश्न पत्रों को विशेष सुरक्षा के साथ एयरलिफ्ट किया गया है और देशभर में वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में परीक्षा कराई गई.

95 हजार परीक्षा कक्षों में निगरानी

NEET UG 2026 का री-एग्जाम भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 केंद्रों पर आयोजित किया जा रहा है. परीक्षा के लिए 5,440 केंद्र और लगभग 95,000 परीक्षा कक्ष बनाए गए हैं. पूरी प्रक्रिया पर एक लाख से अधिक सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी रखी जा रही है. ऐसे में अधिकारियों का कहना है कि छात्रों को किसी भी अफवाह से दूर रहकर केवल अपनी परीक्षा और भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए.

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