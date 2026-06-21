Home > उत्तर प्रदेश > NEET UG री-एग्जाम पर नया बवाल! वीडियो कॉल पर दिखा रहा था पेपर, मांगे जा रहे 30000

NEET UG री-एग्जाम पर नया बवाल! वीडियो कॉल पर दिखा रहा था पेपर, मांगे जा रहे 30000

NEET UG 2026 री-एग्जाम से पहले पेपर लीक के नाम पर छात्रों से पैसे वसूलने के आरोप सामने आए हैं. अजमेर पुलिस मामले की जांच कर रही है और अभ्यर्थियों को सतर्क रहने की सलाह दी है.

By: Munna Verma | Last Updated: June 21, 2026 8:25:57 PM IST

NEET UG 2026 Re-Exam: NEET पेपर के नाम पर ठगी का मामला आया सामने (फोटो साभार: प्रतीकात्मक)
NEET UG 2026 Re-Exam: NEET पेपर के नाम पर ठगी का मामला आया सामने (फोटो साभार: प्रतीकात्मक)


NEET UG 2026 Re-Exam: देशभर में लाखों मेडिकल अभ्यर्थी जहां NEET UG 2026 के दोबारा आयोजित होने वाले परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं, वहीं परीक्षा से ठीक पहले पेपर लीक के नाम पर कथित धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. राजस्थान के अजमेर में एक शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. आरोप है कि कुछ लोग वीडियो कॉल के जरिए छात्रों को कथित प्रश्न पत्र दिखाकर उनसे पैसे मांग रहे थे.

मामले ने परीक्षा की पारदर्शिता और छात्रों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है. अजमेर के DAV कॉलेज छात्रसंघ अध्यक्ष कृष्णा सिंह ठाकुर ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि उन्हें एक छात्र ने ऐसे संदिग्ध कॉल की जानकारी दी थी. सत्यता जांचने के लिए उन्होंने स्वयं उस नंबर पर संपर्क किया. उनके अनुसार, वीडियो कॉल के दौरान एक व्यक्ति ने दावा किया कि उसके पास NEET परीक्षा का प्रश्न पत्र है और उसे उपलब्ध कराने के लिए 30 हजार रुपये की मांग की गई. कथित रूप से भुगतान के लिए एक QR कोड भी भेजा गया था. ठाकुर ने इस बातचीत की रिकॉर्डिंग और अन्य डिजिटल साक्ष्य पुलिस को सौंप दिए हैं.

You Might Be Interested In

पुलिस कर रही है तकनीकी जांच

शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है. एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार अधिकारी मोबाइल नंबर, QR कोड और उससे जुड़े बैंक खाते की जानकारी जुटाने में लगे हैं. साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि वीडियो कॉल में दिखाया गया कथित प्रश्न पत्र असली था या केवल छात्रों को ठगने का एक तरीका. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इसके पीछे कोई संगठित गिरोह है या फिर यह साइबर ठगी का नया तरीका है.

अभ्यर्थियों को सतर्क रहने की सलाह

अजमेर पुलिस ने परीक्षा देने वाले छात्रों और उनके अभिभावकों से किसी भी तरह के पेपर लीक या प्रश्न पत्र बेचने के दावों पर भरोसा न करने की अपील की है. अधिकारियों का कहना है कि परीक्षा के दौरान साइबर अपराधी सक्रिय हो जाते हैं और छात्रों की चिंता का फायदा उठाकर उन्हें निशाना बनाने का प्रयास करते हैं. ऐसे में किसी भी संदिग्ध कॉल, मैसेज या ऑनलाइन ऑफर से सावधान रहना जरूरी है.

कड़ी सुरक्षा के बीच हो रहा है NEET UG 2026 री-एग्जाम

गौरतलब है कि 3 मई को आयोजित NEET परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी. इसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर दोबारा परीक्षा आयोजित की जा रही है, जिसमें करीब 22 लाख अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं. इस बार सुरक्षा व्यवस्था को पहले से कहीं अधिक मजबूत बनाया गया है. प्रश्न पत्रों को विशेष सुरक्षा के साथ एयरलिफ्ट किया गया है और देशभर में वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में परीक्षा कराई गई.

95 हजार परीक्षा कक्षों में निगरानी

NEET UG 2026 का री-एग्जाम भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 केंद्रों पर आयोजित किया जा रहा है. परीक्षा के लिए 5,440 केंद्र और लगभग 95,000 परीक्षा कक्ष बनाए गए हैं. पूरी प्रक्रिया पर एक लाख से अधिक सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी रखी जा रही है. ऐसे में अधिकारियों का कहना है कि छात्रों को किसी भी अफवाह से दूर रहकर केवल अपनी परीक्षा और भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए.

ये भी पढ़ें…

JSSC Assistant Teacher Admit Card 2026 Released: झारखंड SSC असिस्टेंट टीचर एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड
DU-JNU छोड़िए, इस यूनिवर्सिटी की छात्रा ने क्रैक किया AFCAT, अब NCC कैडेट से बनेंगी एयरफोर्स ऑफिसर

Tags: Ajmer PoliceNEETneet ugNTA
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

नींबू नहीं, इस गर्मी ट्राई करें तरबूज की खट्टी-मीठी शिकंजी

June 21, 2026

‘चना दाल’ से बनती हैं भारत की ये 6 traditional...

June 21, 2026

ज्यादा अदरक खाने के नुकसान

June 21, 2026

ज्यादा कद्दू के बीज खाने के नुकसान

June 21, 2026

रेवती सुले की शादी में सितारों का जमघट!

June 21, 2026

कितनी पढ़ी लिखी हैं माधुरी दीक्षित?

June 21, 2026
NEET UG री-एग्जाम पर नया बवाल! वीडियो कॉल पर दिखा रहा था पेपर, मांगे जा रहे 30000

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

NEET UG री-एग्जाम पर नया बवाल! वीडियो कॉल पर दिखा रहा था पेपर, मांगे जा रहे 30000
NEET UG री-एग्जाम पर नया बवाल! वीडियो कॉल पर दिखा रहा था पेपर, मांगे जा रहे 30000
NEET UG री-एग्जाम पर नया बवाल! वीडियो कॉल पर दिखा रहा था पेपर, मांगे जा रहे 30000
NEET UG री-एग्जाम पर नया बवाल! वीडियो कॉल पर दिखा रहा था पेपर, मांगे जा रहे 30000