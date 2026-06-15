NEET Re-Exam Admit Cards: फिर फेल हुआ NTA! कुछ ही घंटों में क्रैश हुई वैबसाइट; नहीं डाउनलोड हो रहे NEET री-एग्जाम एडमिट कार्ड

NEET Re-Exam Admit Cards: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 14 जून की शाम को NEET (UG) 2026 री-एग्जामिनेशन के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए. री-एग्जाम 21 जून, 2026 को होना है. NTA ने अब बताया है कि लगभग चार लाख कैंडिडेट्स ने अपने एडमिट कार्ड पहले ही डाउनलोड कर लिए हैं.

NTA ने जारी किया पोस्ट

NTA ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट जारी कर लिखा कि ’21 जून को होने वाली NEET UG 2026 परीक्षा के लिए लगभग 4 लाख कैंडिडेट्स ने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए हैं. हमें पता है कि आप में से कुछ लोगों को अपने एडमिट कार्ड एक्सेस करने में टेक्निकल दिक्कतों या सर्वर की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है’. उन्होंने आगे लिखा कि ‘हमारी टीमें इन सभी दिक्कतों को ठीक करने की कोशिश कर रही हैं. हम आपके लिए हैं और यह पक्का करेंगे कि बहुत जल्द सभी कैंडिडेट्स को उनके एडमिट कार्ड मिल जाएं. किसी भी तरह की परेशानी के लिए हमें बहुत अफसोस है.’

Around 4 lakh candidates for NEET UG 2026 Examination on 21st June have downloaded their Admit Cards. We are aware that some of you are facing technical glitches or server issues in accessing your admit cards. Our teams have been working towards resolving all these issues. We are… — National Testing Agency (@NTA_Exams) June 15, 2026



एक लाख स्टूडेंट्स ने डाउनलोड किए एडमिट कार्ड

बता दें कि, रविवार रात को NTA ने जानकारी देते हुए बताया था कि करीब 1 लाख छात्रों ने अपने एडमिट कार्ड पहले डाउनलोड कर लिए हैं. वहीं रिफंड के लिए बैंक अकाउंट डिटेल्स वेरिफाई करने का ऑप्शन आता है. वह टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन लॉगिन के बाद ही एक्सेस किया जा सकता है. हालांकि, सर्वर पर काफी ज्यादा ट्रैफिक है, लेकिन एजेंसी ने भरोसा दिया कि सभी कैंडिडेट्स अपना एडमिट कार्ड जल्द डाउनलोड कर सकेंगे.

कैसे करें एडमिट कार्ड डाउनलोड?