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NEET UG Re-Exam 2026: नीट यूजी की दोबारा कब होगी परीक्षा? जानिए जांच से जुड़े अब तक के बड़े अपडेट

NEET UG 2026 Re Exam: पेपर लीक और गड़बड़ियों के आरोपों के बाद केंद्र सरकार ने NEET-UG 2026 परीक्षा रद्द कर दी है. अब छात्रों के लिए दोबारा परीक्षा जल्द आयोजित होगी, जिसकी नई तारीख जल्द घोषित की जाएगी.

By: Munna Verma | Last Updated: May 13, 2026 11:00:03 AM IST

NEET UG Re-Exam 2026: नीट यूजी की कब होगी दोबारा परीक्षा?
NEET UG Re-Exam 2026: नीट यूजी की कब होगी दोबारा परीक्षा?


NEET UG 2026 Re Exam: केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के आरोपों के बीच उसने NEET-UG 2026 की परीक्षा रद्द कर दी है. नेशनल एलिजिबिलिटी-कम-एंट्रेंस टेस्ट (NEET) 3 मई, 2026 को आयोजित किया गया था. मेडिकल प्रवेश परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी और परीक्षा की तारीखें अलग से बताई जाएंगी. इसके आलावा संभावना जताई जा रही है कि नीट यूजी की परीक्षा 7 या 10 दिन बाद आयोजित की जा सकती है.

नाशिक पुलिस ने मंगलवार को राजस्थान पुलिस से मिली जानकारी के आधार पर एक व्यक्ति को हिरासत में लिया. इंदिरा नगर इलाके के शुभम खैरनार नाम के एक छात्र को NEET पेपर लीक मामले के सिलसिले में हिरासत में लिया गया है, और उसे राजस्थान पुलिस को सौंप दिया जाएगा. यह मामला CBI को सौंप दिया गया है, जो परीक्षा से जुड़े आरोपों की पूरी जांच करेगी.

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एजेंसी ने आगे कहा है कि मई 2026 के चक्र में पंजीकरण डेटा, उम्मीदवारी और चुने गए परीक्षा केंद्रों को दोबारा आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए आगे बढ़ाया जाएगा. किसी नए पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा. इसके अलावा, पहले से जमा की गई फीस छात्रों को वापस कर दी जाएगी, और परीक्षा NTA के आंतरिक संसाधनों का उपयोग करके दोबारा आयोजित की जाएगी.

यह परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में 5,432 से अधिक केंद्रों पर लगभग 22.79 लाख पंजीकृत उम्मीदवारों के लिए आयोजित की गई थी। परीक्षा में 720 अंकों के 180 प्रश्न थे.

ये भी पढ़ें:- NEET UG 2026 Paper Leak Case: व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के जरिए दिए गए पेपर, सीबीआई जांच में कई अहम खुलासे!

NEET ने क्या-क्या कहा

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने मंगलवार को कहा कि कथित NEET-UG 2026 पेपर लीक में शामिल सभी लोगों को “पकड़ा जाएगा और जेल भेजा जाएगा.” उन्होंने निम्नलिखित बातें कहीं:

मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंप दिया गया है.

उम्मीदवारों को न तो नया परीक्षा शुल्क देना होगा और न ही रद्द की गई परीक्षा के लिए जमा की गई राशि गंवानी पड़ेगी. परीक्षा से पहले लीक हुई PDF सर्कुलेट की गई थीं, जो एजेंसी की “ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी” का उल्लंघन था.
मई 2026 के साइकल के लिए रजिस्ट्रेशन डेटा, उम्मीदवारी की डिटेल्स और उम्मीदवारों द्वारा चुने गए परीक्षा केंद्र री-टेस्ट के लिए मान्य रहेंगे.

ये भी पढ़ें:- कौन हैं NEET पेपर लीक का मास्टरमाइंड? सबसे पहले केरल कैसे पहुंचा क्वेश्चन पेपर, जानें पूरी कहानी

Tags: NEETNEET Paper LeakNTA
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