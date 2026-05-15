NEET UG परीक्षा में बड़ा बदलाव, बढ़ाया गया एग्जाम टाइम, ऐसी रहेगी उम्मीदवारों के लिए सुविधाएं

NEET 2026 UG Exam: नीट यूजी को लेकर सरकार और परीक्षा एजेंसी की ओर से कई अहम फैसले लिए गए हैं. हाल ही में सामने आई अनियमितताओं और कथित पेपर लीक के मामलों के बाद परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने पर जोर दिया जा रहा है. छात्रों की सुरक्षा, पारदर्शिता और बेहतर परीक्षा अनुभव सुनिश्चित करने के लिए कई नए कदम उठाए गए हैं.

सरकारी घोषणा के अनुसार NEET UG परीक्षा के समय में 15 मिनट की बढ़ोतरी की जाएगी, जिससे छात्रों को प्रश्न हल करने के लिए अतिरिक्त समय मिल सके. इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों पर व्यवस्थाओं को और मजबूत किया जाएगा, ताकि किसी भी तरह की असुविधा न हो.

राज्य सरकारों के साथ मिलकर परीक्षा केंद्रों तक छात्रों की सुगम पहुंच सुनिश्चित करने के लिए परिवहन व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा. बारिश या खराब मौसम की स्थिति को देखते हुए वैकल्पिक योजनाएं (contingency plans) भी तैयार की जा रही हैं.

छात्रों से अफवाहों से दूर रहने की अपील

National Testing Agency ने स्पष्ट किया है कि छात्र किसी भी प्रकार की अफवाहों या गलत जानकारी पर ध्यान न दें. सभी आधिकारिक अपडेट केवल NTA की वेबसाइट और नोटिस के माध्यम से ही जारी किए जाएंगे. छात्रों को सलाह दी गई है कि वे अपनी तैयारी पर ध्यान केंद्रित रखें और अनावश्यक तनाव से बचें.

पारदर्शिता और सुधार की दिशा में कदम

सरकार ने कहा है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार एक सतत प्रक्रिया है. इस संदर्भ में विभिन्न समितियों की रिपोर्टों, जिनमें राधाकृष्णन समिति की रिपोर्ट भी शामिल है. इस रिपोर्ट की समीक्षा कर आवश्यक सुधार किए जा रहे हैं. परीक्षा प्रणाली में जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोका जा सके.

परीक्षा शुल्क और शहर चयन में राहत

छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए यह भी विचार किया गया है कि भविष्य में NEET UG के परीक्षा शुल्क में राहत दी जाए या कुछ परिस्थितियों में शुल्क न लिया जाए. साथ ही, छात्रों को उनके पसंदीदा परीक्षा शहर में परीक्षा देने का अवसर देने पर भी काम किया जा रहा है ताकि यात्रा से जुड़ी परेशानियां कम हों.

CBI जांच और सख्त कार्रवाई का आश्वासन

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Dharmendra Pradhan) ने कहा है कि सरकार की प्राथमिकता परीक्षा की शुचिता बनाए रखना है. उन्होंने कहा कि कथित पेपर लीक और अनियमितताओं की जांच अब केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंप दी गई है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

उन्होंने यह भी कहा कि सरकार का रुख स्पष्ट है कि किसी भी तरह के “शिक्षा माफिया” या परीक्षा प्रणाली को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा.

NEET UG परीक्षा से जुड़े इन नए सुधारों का उद्देश्य छात्रों के लिए एक सुरक्षित, पारदर्शी और निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली तैयार करना है. सरकार और NTA दोनों ही इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि भविष्य में परीक्षा प्रक्रिया और अधिक मजबूत और भरोसेमंद बनाई जाए, ताकि छात्रों का विश्वास बना रहे और उनका सपना सुरक्षित रहे.