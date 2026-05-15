Home > शिक्षा > NEET UG परीक्षा में बड़ा बदलाव, बढ़ाया गया एग्जाम टाइम, ऐसी रहेगी उम्मीदवारों के लिए सुविधाएं

NEET UG परीक्षा में बड़ा बदलाव, बढ़ाया गया एग्जाम टाइम, ऐसी रहेगी उम्मीदवारों के लिए सुविधाएं

NEET UG को लेकर सरकार ने सुधारात्मक कदम उठाए हैं. परीक्षा समय 15 मिनट बढ़ाया गया है और केंद्रों पर व्यवस्था मजबूत कर छात्रों को बेहतर, सुरक्षित और पारदर्शी अनुभव देने पर जोर है.

By: Munna Verma | Published: May 15, 2026 11:43:54 AM IST

NEET UG Exam 2026: नीट यूजी एग्जाम टाइमिंग में बढ़ोतरी
NEET UG Exam 2026: नीट यूजी एग्जाम टाइमिंग में बढ़ोतरी


NEET 2026 UG Exam: नीट यूजी को लेकर सरकार और परीक्षा एजेंसी की ओर से कई अहम फैसले लिए गए हैं. हाल ही में सामने आई अनियमितताओं और कथित पेपर लीक के मामलों के बाद परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने पर जोर दिया जा रहा है. छात्रों की सुरक्षा, पारदर्शिता और बेहतर परीक्षा अनुभव सुनिश्चित करने के लिए कई नए कदम उठाए गए हैं.

सरकारी घोषणा के अनुसार NEET UG परीक्षा के समय में 15 मिनट की बढ़ोतरी की जाएगी, जिससे छात्रों को प्रश्न हल करने के लिए अतिरिक्त समय मिल सके. इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों पर व्यवस्थाओं को और मजबूत किया जाएगा, ताकि किसी भी तरह की असुविधा न हो.

You Might Be Interested In

राज्य सरकारों के साथ मिलकर परीक्षा केंद्रों तक छात्रों की सुगम पहुंच सुनिश्चित करने के लिए परिवहन व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा. बारिश या खराब मौसम की स्थिति को देखते हुए वैकल्पिक योजनाएं (contingency plans) भी तैयार की जा रही हैं.

छात्रों से अफवाहों से दूर रहने की अपील

National Testing Agency ने स्पष्ट किया है कि छात्र किसी भी प्रकार की अफवाहों या गलत जानकारी पर ध्यान न दें. सभी आधिकारिक अपडेट केवल NTA की वेबसाइट और नोटिस के माध्यम से ही जारी किए जाएंगे. छात्रों को सलाह दी गई है कि वे अपनी तैयारी पर ध्यान केंद्रित रखें और अनावश्यक तनाव से बचें.

पारदर्शिता और सुधार की दिशा में कदम

सरकार ने कहा है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार एक सतत प्रक्रिया है. इस संदर्भ में विभिन्न समितियों की रिपोर्टों, जिनमें राधाकृष्णन समिति की रिपोर्ट भी शामिल है. इस रिपोर्ट की समीक्षा कर आवश्यक सुधार किए जा रहे हैं. परीक्षा प्रणाली में जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोका जा सके.

परीक्षा शुल्क और शहर चयन में राहत

छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए यह भी विचार किया गया है कि भविष्य में NEET UG के परीक्षा शुल्क में राहत दी जाए या कुछ परिस्थितियों में शुल्क न लिया जाए. साथ ही, छात्रों को उनके पसंदीदा परीक्षा शहर में परीक्षा देने का अवसर देने पर भी काम किया जा रहा है ताकि यात्रा से जुड़ी परेशानियां कम हों.

CBI जांच और सख्त कार्रवाई का आश्वासन

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Dharmendra Pradhan) ने कहा है कि सरकार की प्राथमिकता परीक्षा की शुचिता बनाए रखना है. उन्होंने कहा कि कथित पेपर लीक और अनियमितताओं की जांच अब केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंप दी गई है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

उन्होंने यह भी कहा कि सरकार का रुख स्पष्ट है कि किसी भी तरह के “शिक्षा माफिया” या परीक्षा प्रणाली को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा.

NEET UG परीक्षा से जुड़े इन नए सुधारों का उद्देश्य छात्रों के लिए एक सुरक्षित, पारदर्शी और निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली तैयार करना है. सरकार और NTA दोनों ही इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि भविष्य में परीक्षा प्रक्रिया और अधिक मजबूत और भरोसेमंद बनाई जाए, ताकि छात्रों का विश्वास बना रहे और उनका सपना सुरक्षित रहे.

Tags: NEETneet examneet ugNTA
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

गुलजार की प्यार भरी शायरी

May 14, 2026

मानुषी छिल्लर को डेब्यू फिल्म में ही हुआ था करोड़ों...

May 14, 2026

ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी धुरंधर 2

May 14, 2026

किसने दी प्रतीक यादव को मुखाग्नि?

May 14, 2026

AC नहीं, ये 5 चीजें बढ़ा रही हैं आपका बिजली...

May 14, 2026

बालों में लगाएं दही और शहद का मास्क, मिलेंगे गजब...

May 13, 2026
NEET UG परीक्षा में बड़ा बदलाव, बढ़ाया गया एग्जाम टाइम, ऐसी रहेगी उम्मीदवारों के लिए सुविधाएं

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

NEET UG परीक्षा में बड़ा बदलाव, बढ़ाया गया एग्जाम टाइम, ऐसी रहेगी उम्मीदवारों के लिए सुविधाएं
NEET UG परीक्षा में बड़ा बदलाव, बढ़ाया गया एग्जाम टाइम, ऐसी रहेगी उम्मीदवारों के लिए सुविधाएं
NEET UG परीक्षा में बड़ा बदलाव, बढ़ाया गया एग्जाम टाइम, ऐसी रहेगी उम्मीदवारों के लिए सुविधाएं
NEET UG परीक्षा में बड़ा बदलाव, बढ़ाया गया एग्जाम टाइम, ऐसी रहेगी उम्मीदवारों के लिए सुविधाएं