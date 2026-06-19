NEET री-एग्जाम के लिए ड्रेस कोड, कई चीजों पर लगा बैन, पढ़ें 10 जरूरी नियम; जरा सी चूक पर नहीं मिलेगी एंट्री!

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 21 जून को होने वाली NEET UG 2026 की री-एग्जामिनेशन के लिए उम्मीदवारों के लिए एक जरूरी एडवाइजरी (सलाह) जारी की है. इसमें परीक्षा केंद्रों पर फॉलो किए जाने वाले ड्रेस कोड, साथ ले जाने वाली चीज़ों और सुरक्षा नियमों के बारे में बताया गया है. एजेंसी ने सभी छात्रों से अपील की है कि वे इन नियमों का पालन करें ताकि परीक्षा बिना किसी रुकावट के और सुरक्षित तरीके से पूरी हो सके.

1. क्या पहनने और साथ ले जाने की इजाज़त है?

परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र इन बातों का खास ध्यान रखें:

पानी की बोतल: आप परीक्षा हॉल के अंदर ट्रांसपेरेंट (पारदर्शी) पानी की बोतल ले जा सकते हैं.

एडमिट कार्ड की सुरक्षा: बारिश या किसी भी तरह के नुकसान से बचाने के लिए आप अपने एडमिट कार्ड को एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक पाउच में रख सकते हैं.

धार्मिक प्रतीक/पोशाक: अगर आप कोई धार्मिक प्रतीक, कलावा, पगड़ी, हिजाब या आस्था से जुड़ी चीजें पहनते हैं, तो इसकी पूरी इजाज़त है. बस ध्यान रखें कि आपको परीक्षा केंद्र पर काफी समय पहले (समय से पहले) पहुँचना होगा ताकि आपकी सही तरीके से चेकिंग (फ्रिस्किंग) की जा सके.

कपड़े: वैसे तो हल्के और आरामदायक कपड़े पहनने की सलाह दी गई है, लेकिन अगर ज़रूरत हो तो आप पूरी आस्तीन (फुल-स्लीव) के कपड़े या ऊनी कपड़े भी पहन सकते हैं. हालांकि, इसके लिए आपकी अतिरिक्त सुरक्षा जांच की जाएगी.

जूते-चप्पल: परीक्षा के लिए चप्पल (स्लिपर्स) और कम हील वाले सैंडल या जूते पहनना सबसे सही रहेगा. जो छात्र ऊंची हील (हाई-हील्स) के फुटवियर पहनकर आएंगे, उनकी अलग से और कड़ी जांच हो सकती है.

2. इन चीज़ों पर है पूरी तरह पाबंदी (क्या साथ न लाएं)

NTA ने परीक्षा हॉल के भीतर नीचे दी गई चीज़ों को ले जाने पर पूरी तरह रोक लगा दी है:

मोबाइल फोन, स्मार्टवॉच, ब्लूटूथ डिवाइस और ईयरफोन.

कोई भी अन्य कम्युनिकेशन (बातचीत करने वाला) डिवाइस.

धातु (मेटल) से बनी चीजें, बड़े बकल वाली बेल्ट और भारी ज्वेलरी (गहने).

ऐसी कोई भी अन्य एक्सेसरीज़ जिससे सिक्योरिटी चेक में दिक्कत आ सकती है.

3. सुरक्षा जांच है बेहद जरूरी

NTA ने साफ किया है कि परीक्षा हॉल में एंट्री देने से पहले सभी उम्मीदवारों की अनिवार्य रूप से तलाशी (फ्रिस्किंग) ली जाएगी. आखिरी समय की आपाधापी और परेशानी से बचने के लिए छात्रों को सलाह दी गई है कि वे अपने अलॉटेड सेंटर पर तय समय पर ही पहुँचें, ताकि सुरक्षा जांच का काम आराम से पूरा हो सके।

किसी भी मदद या जानकारी के लिए

अगर आपको इस परीक्षा से जुड़ा कोई भी कन्फ्यूजन या सवाल है, तो आप NTA के हेल्पडेस्क नंबरों 011-40759000 या 011-69227700 पर संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप neetug2026@nta.ac.in पर ईमेल भी लिख सकते हैं.

नोट: NTA ने चेतावनी दी है कि सभी छात्र ड्रेस कोड और सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करें. ऐसा न करने पर आपको परीक्षा केंद्र में एंट्री देने से मना किया जा सकता है.