NEET UG Re-Exam 2026: एग्जाम सिटी स्लिप और एडमिट कार्ड का इंतजार, जानें कब और कैसे करें डाउनलोड

NEET UG Re-Exam 2026: देशभर के लाखों मेडिकल अभ्यर्थियों की नजर अब NEET UG Re-Exam 2026 पर टिकी हुई है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने दोबारा परीक्षा के आयोजन की तारीख 21 जून 2026 तय की है. ऐसे में उम्मीदवार अब एग्जाम सिटी इंटिमेशन स्लिप और एडमिट कार्ड जारी होने का इंतजार कर रहे हैं.

हालांकि NTA ने अभी तक सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी करने की आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की है, लेकिन पिछले वर्षों के ट्रेंड को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि यह परीक्षा से करीब 10 से 15 दिन पहले जारी की जा सकती है.

21 जून को होगी दोबारा परीक्षा

NEET UG 2026 की पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित की जाएगी. इस बार परीक्षा की अवधि में भी बदलाव किया गया है. उम्मीदवारों को अतिरिक्त 15 मिनट का समय दिया जाएगा, जिसके बाद परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक चलेगी. परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए एडमिट कार्ड 14 जून 2026 को जारी किए जाने की जानकारी दी गई है.

कब जारी हो सकती है एग्जाम सिटी स्लिप?

हालांकि NTA ने सिटी स्लिप की तारीख घोषित नहीं की है, लेकिन पिछले वर्षों के रिकॉर्ड कुछ संकेत देते हैं. इस वर्ष 3 मई को आयोजित मूल परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी स्लिप अप्रैल के दूसरे सप्ताह में जारी की गई थी. इसी तरह पिछले वर्षों में भी परीक्षा से लगभग 10 दिन पहले शहर संबंधी जानकारी उपलब्ध कराई गई थी. ऐसे में संभावना है कि जून के दूसरे सप्ताह की शुरुआत में उम्मीदवार अपनी परीक्षा शहर की जानकारी ऑनलाइन देख सकेंगे.

एग्जाम सिटी स्लिप क्यों है महत्वपूर्ण?

एग्जाम सिटी इंटिमेशन स्लिप उम्मीदवारों को यह जानकारी देती है कि उनकी परीक्षा किस शहर में आयोजित होगी. हालांकि यह एडमिट कार्ड नहीं होता, लेकिन इससे उम्मीदवार यात्रा और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की योजना पहले से बना सकते हैं. परीक्षा केंद्र का पूरा पता बाद में जारी होने वाले एडमिट कार्ड में उपलब्ध कराया जाता है.

ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे सिटी स्लिप

NEET की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाएं.

होमपेज पर उपलब्ध “Exam City Intimation Slip” लिंक पर क्लिक करें.

अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें.

लॉगिन करने के बाद स्क्रीन पर सिटी स्लिप दिखाई देगी.

इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंटआउट सुरक्षित रखें.

क्यों कराई जा रही है दोबारा परीक्षा?

NEET UG 2026 की मूल परीक्षा 3 मई को आयोजित की गई थी. बाद में पेपर लीक और परीक्षा प्रक्रिया में अनियमितताओं के आरोप सामने आने के बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया. इसके बाद मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंप दी गई और परीक्षा की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए दोबारा परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया.

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करें और नियमित रूप से NTA की वेबसाइट पर नजर बनाए रखें. सिटी स्लिप और एडमिट कार्ड जारी होने के बाद समय रहते उन्हें डाउनलोड कर सभी विवरणों की जांच करना बेहद जरूरी होगा.