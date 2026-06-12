Home > उत्तर प्रदेश > NEET UG Admit Card 2026 Re-Exam Update: नीट यूजी एडमिट कार्ड पर ये रहा अपडेट्स, जानें कब होगा जारी

NEET UG Admit Card 2026 Re-Exam Update: नीट यूजी एडमिट कार्ड पर ये रहा अपडेट्स, जानें कब होगा जारी

NEET UG Re-Exam 2026 का एडमिट कार्ड जल्द जारी होने वाला है. NTA ने परीक्षा समय बढ़ाने और रफ वर्क के लिए अतिरिक्त पेज देने सहित कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं.

By: Munna Verma | Published: June 12, 2026 4:48:55 PM IST

NEET UG 2026 Re-Exam का एडमिट कार्ड जल्द जारी किया जाएगा.
NEET UG 2026 Re-Exam का एडमिट कार्ड जल्द जारी किया जाएगा.


NEET UG Re-Exam Admit Card 2026 Update: नीट यूजी 2026 री-एग्जाम की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) जल्द ही री-एग्जाम का एडमिट कार्ड जारी करने वाली है. परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाकर अपने आवेदन संख्या और पासवर्ड की मदद से हॉल टिकट डाउनलोड कर सकेंगे.

इस बार परीक्षा को लेकर एजेंसी ने कई महत्वपूर्ण बदलाव भी किए हैं, जिनका उद्देश्य उम्मीदवारों को बेहतर परीक्षा अनुभव देना और प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना है.

You Might Be Interested In

21 जून को होगा री-एग्जाम

NTA द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, NEET UG 2026 का री-एग्जाम 21 जून को आयोजित किया जाएगा. परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित होगी. परीक्षा दोपहर 2 बजे शुरू होकर शाम 5:15 बजे तक चलेगी. इस बार उम्मीदवारों को पहले की तुलना में अधिक समय दिया जाएगा ताकि वे बिना किसी दबाव के प्रश्नपत्र हल कर सकें.

एडमिट कार्ड जल्द होगा जारी

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पहले ही संकेत दिया था कि री-एग्जाम के एडमिट कार्ड परीक्षा से पहले जारी कर दिए जाएंगे. एडमिट कार्ड जारी होने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक पोर्टल पर लॉगिन करके इसे डाउनलोड कर सकेंगे. परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए एडमिट कार्ड के साथ वैध फोटो पहचान पत्र ले जाना अनिवार्य होगा.

परीक्षा समय में हुआ बड़ा बदलाव

इस बार NTA ने परीक्षा अवधि बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है. पहले छात्रों को प्रश्नपत्र हल करने के लिए 180 मिनट मिलते थे. एजेंसी का मानना है कि अतिरिक्त समय से छात्रों को परीक्षा से जुड़ी आवश्यक औपचारिकताओं के बावजूद पर्याप्त समय मिलेगा और वे बेहतर तरीके से अपना पेपर पूरा कर पाएंगे.

रफ वर्क के लिए मिलेंगे चार पेज

उम्मीदवारों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रश्नपत्र में रफ वर्क के लिए अतिरिक्त जगह भी उपलब्ध कराई गई है. पहले जहां केवल दो पेज दिए जाते थे, वहीं अब चार पेज उपलब्ध होंगे. यह बदलाव विशेष रूप से उन छात्रों के लिए फायदेमंद माना जा रहा है जिन्हें गणनात्मक प्रश्नों को हल करने के दौरान अधिक रफ वर्क की आवश्यकता होती है.

सुरक्षा व्यवस्था पहले से अधिक मजबूत

री-एग्जाम को लेकर इस बार सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत किया गया है. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में परीक्षा तैयारियों की समीक्षा करते हुए भरोसा दिलाया कि परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और त्रुटिरहित तरीके से आयोजित की जाएगी. उन्होंने बताया कि प्रश्नपत्रों की सुरक्षा और समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं. इसके तहत भारतीय वायु सेना की सहायता भी ली जा रही है ताकि प्रश्नपत्रों का परिवहन सुरक्षित तरीके से हो सके.

छात्रों से पढ़ाई पर ध्यान देने की अपील

सरकार और NTA ने उम्मीदवारों से अपील की है कि वे किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और अपनी तैयारी पर फोकस बनाए रखें. एजेंसी का कहना है कि परीक्षा प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई हैं.

ये भी पढ़ें…

IRCTC Vacancy: बिना लिखित परीक्षा पानी है नौकरी, तो आईआरसीटीसी में फटाफट करें आवेदन, 30000 मिलेगी सैलरी
Indian Air Force Story: पढ़ाई में हमेशा रहे अव्वल, UPSC NDA में हासिल की चौथी रैंक, अब बने फ्लाइट लेफ्टिनेंट

Tags: NEETNEET UG Admit CardNTA
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

शनिवार को भूलकर भी न करें ये काम, नाराज हो...

June 12, 2026

कौन हैं सपना चौधरी के पति?

June 11, 2026

सत्तू खाने से मिलते हैं कई बेहतरीन फायदे

June 11, 2026

कौन से फल खाने से कम होगी बालों की समस्या

June 11, 2026

सायोनी घोष ने राजनीति में कब रखा कदम?

June 11, 2026

Gym के बिना Hit-Fit रहने का सीक्रेट मंत्र!

June 11, 2026
NEET UG Admit Card 2026 Re-Exam Update: नीट यूजी एडमिट कार्ड पर ये रहा अपडेट्स, जानें कब होगा जारी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

NEET UG Admit Card 2026 Re-Exam Update: नीट यूजी एडमिट कार्ड पर ये रहा अपडेट्स, जानें कब होगा जारी
NEET UG Admit Card 2026 Re-Exam Update: नीट यूजी एडमिट कार्ड पर ये रहा अपडेट्स, जानें कब होगा जारी
NEET UG Admit Card 2026 Re-Exam Update: नीट यूजी एडमिट कार्ड पर ये रहा अपडेट्स, जानें कब होगा जारी
NEET UG Admit Card 2026 Re-Exam Update: नीट यूजी एडमिट कार्ड पर ये रहा अपडेट्स, जानें कब होगा जारी