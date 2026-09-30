NEET-UG को Online करने की तैयारी! शिक्षा मंत्रालय बना रहा National CBT Infrastructure

NEET UG Online Mode: नीट यूजी को भविष्य में पेन-एंड-पेपर परीक्षा से कंप्यूटर-बेस्ड टेस्टिंग (CBT) मोड में ले जाने की संभावनाओं के बीच शिक्षा मंत्रालय देशभर में एक मजबूत राष्ट्रीय CBT इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने पर काम कर रहा है. इसका उद्देश्य सिर्फ NEET को ऑनलाइन करना नहीं, बल्कि ऐसा परीक्षा तंत्र विकसित करना है जो भविष्य में कई बड़े राष्ट्रीय स्तर के एंट्रेंस एग्जाम को भी संभाल सके.

सरकार की योजना टेस्ट सेंटरों की संख्या बढ़ाने, उनके तकनीकी ढांचे को एक समान बनाने और परीक्षा के लिए जरूरी सुविधाओं के मानक तय करने पर केंद्रित है. खास तौर पर उन क्षेत्रों पर ध्यान दिया जा रहा है जहां अभी गुणवत्तापूर्ण टेस्ट सेंटरों की उपलब्धता सीमित है.

ग्रामीण और दूरदराज के छात्रों पर भी नजर

NEET को CBT मोड में बदलना केवल प्रश्नपत्र को कंप्यूटर स्क्रीन पर उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं होगा. इसके लिए देशभर में पर्याप्त कंप्यूटर, भरोसेमंद इंटरनेट कनेक्टिविटी, बिजली का बैकअप, सुरक्षा व्यवस्था और परीक्षा-ग्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी. सरकार यह भी आकलन कर रही है कि ऑनलाइन परीक्षा का असर ग्रामीण क्षेत्रों, महिला उम्मीदवारों और कमजोर इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले जिलों के विद्यार्थियों पर कितना पड़ सकता है. लक्ष्य यह है कि परीक्षा मोड बदलने के बावजूद अलग-अलग राज्यों और क्षेत्रों के छात्रों को समान परीक्षा परिस्थितियां मिलें.

नंदन नीलेकणि टास्क फोर्स की रिपोर्ट अहम

NEET समेत सार्वजनिक परीक्षाओं में व्यापक सुधारों के लिए नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता में गठित हाई-पावर्ड टास्क फोर्स भी इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है. पैनल परीक्षा सुरक्षा, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेसिबिलिटी और परीक्षा संचालन से जुड़े पहलुओं की समीक्षा कर रहा है. रिपोर्ट तैयार करने के दौरान विशेषज्ञों और विभिन्न स्टेकहोल्डर्स से सलाह ली जा रही है. वर्ष 2024 NEET-UG विवाद के बाद परीक्षा व्यवस्था में सुधारों की सिफारिश करने वाली पिछली समिति के अध्यक्ष रहे ISRO के पूर्व चेयरमैन के. राधाकृष्णन से भी टास्क फोर्स द्वारा सलाह लिए जाने की जानकारी सामने आई है.

NEET के बाद दूसरी परीक्षाओं का भी बदल सकता है मोड

NTA पहले से JEE-Main, CUET-UG, CUET-PG, UGC-NET और CSIR-UGC-NET जैसी कई परीक्षाएं CBT मोड में आयोजित करता है. हालांकि, करीब 25 लाख उम्मीदवारों वाली NEET-UG का पैमाना कहीं बड़ा है और इसी वजह से इसके डिजिटल ट्रांजिशन के लिए व्यापक तैयारी की जरूरत होगी. यदि राष्ट्रीय CBT इंफ्रास्ट्रक्चर योजना सफल होती है, तो भविष्य में अन्य बड़ी पेन-एंड-पेपर प्रवेश परीक्षाओं को भी ऑनलाइन मोड में बदलने का रास्ता खुल सकता है.

फिलहाल NEET-UG को CBT में बदलने का अंतिम निर्णय बाकी है. सरकार बदलाव की रूपरेखा और समय-सीमा तय करने से पहले नीलेकणि टास्क फोर्स की सिफारिशों का इंतजार कर रही है. ऐसे में आने वाले समय में भारत की परीक्षा व्यवस्था में तकनीक की भूमिका और भी महत्वपूर्ण होती दिखाई दे रही है.