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बड़ी घोषणा! अब नहीं होगा NEET पेपर लीक? अगले साल से बदल जाएगा परीक्षा का तरीका, शिक्षा मंत्री का एलान

NEET UG 2026 Re Exam: नीट परीक्षा में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव, अगले साल से बदल जाएगी पूरी तस्वीर. शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने NEET UG को डिजिटल मोड में कराने का लिया बड़ा फैसला. जानें पूरी खबर..

By: Shivani Singh | Published: May 15, 2026 12:09:43 PM IST

. शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने NEET UG को डिजिटल मोड में कराने का लिया बड़ा फैसला(Image-AI)
. शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने NEET UG को डिजिटल मोड में कराने का लिया बड़ा फैसला(Image-AI)


reneet date: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज एक बड़ा फैसला लेते हुए घोषणा की कि अगले साल से NEET UG की परीक्षा पूरी तरह से कंप्यूटर आधारित (CBT) मोड में होगी. मेडिकल प्रवेश परीक्षा के सिस्टम में इसे एक बहुत बड़े सुधार के तौर पर देखा जा रहा है. एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने छात्रों और अभिभावकों के लिए कुछ अहम जानकारियां साझा की हैं आइए जानते हैं…

NEET UG 2026 की नई तारीखें

पेपर लीक की पुष्टि होने के बाद पुरानी परीक्षा रद्द कर दी गई थी. अब इसे दोबारा आयोजित किया जा रहा है. एडमिट कार्ड 14 जून तक जारी कर दिए जाएंगे. NEET की पुनः परीक्षा ( NEET Re-exam) 21 जून को आयोजित की जाएगी.

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क्या हुआ था?

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि NEET UG 2026 की परीक्षा पहले 3 मई को हुई थी. लेकिन 7 मई को एक गेस पेपर को लेकर संदेह पैदा हुआ. जिसकी शिकायतें तुरंत केंद्रीय एजेंसियों को भेजी गईं. जांच के कुछ ही दिनों के भीतर यह साफ हो गया कि पेपर सच में लीक हुआ था. जैसे ही हमें लीक होने का पक्का सबूत मिला, हमने तुरंत तय किया कि छात्रों के भविष्य और उनके साथ होने वाले न्याय से कोई समझौता नहीं किया जाएगा. इसी वजह से 12 मई को परीक्षा रद्द करने का कड़ा फैसला लिया गया.

शिक्षा मंत्री ने परीक्षा सुरक्षा में कमियों की बात मानी

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने माना है कि NEET-UG परीक्षा में सुरक्षा में कुछ कमियां थीं और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के सिस्टम में सुधार की ज़रूरत है. उन्होंने कहा कि सरकार इस गलती को स्वीकार करती है और इसे ठीक करने की ज़िम्मेदारी भी लेती है. शिक्षा मंत्री ने बताया कि 2024 में भी परीक्षा में गड़बड़ियों के मामले सामने आए थे. इसलिए अब NTA के पूरे सिस्टम को मज़बूत बनाने की दिशा में काम किया जाएगा. उन्होंने घोषणा की कि अगले साल से, पेपर लीक और दूसरी गड़बड़ियों को रोकने के लिए NEET-UG परीक्षा कंप्यूटर-आधारित तरीके से आयोजित की जाएगी. सरकार का कहना है कि परीक्षा प्रणाली को और ज़्यादा सुरक्षित, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाया जाएगा.

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