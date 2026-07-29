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MCC का बड़ा फैसला! NEET काउंसलिंग हुई पूरी तरह डिजिटल ,अब सीट अपग्रेड के लिए कॉलेज जाने की जरूरत नहीं

MCC Counselling 2026 New Rules: NEET UG 2026 काउंसलिंग शुरू होने से पहले मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने छात्रों के लिए कई बड़े बदलाव किए हैं. अब सीट अपग्रेड कराने, सीट छोड़ने और NRI कोटा से जुड़े कई काम पूरी तरह ऑनलाइन किए जा सकेंगे.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: July 29, 2026 1:48:32 PM IST

NEET काउंसलिंग हुई पूरी तरह डिजिटल
NEET काउंसलिंग हुई पूरी तरह डिजिटल


MCC Counselling 2026 New Rules: NEET UG 2026 काउंसलिंग शुरू होने से पहले मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने छात्रों के लिए कई बड़े बदलाव किए हैं. अब सीट अपग्रेड कराने, सीट छोड़ने और NRI कोटा से जुड़े कई काम पूरी तरह ऑनलाइन किए जा सकेंगे. इन नए नियमों का उद्देश्य काउंसलिंग प्रक्रिया को आसान, पारदर्शी और तेज बनाना है.
 
पहले यदि किसी छात्र को पहले राउंड में सीट मिल जाती थी और वह अगले राउंड में बेहतर कॉलेज या कोर्स के लिए अपग्रेड करना चाहता था, तो उसे पहले आवंटित कॉलेज में जाकर रिपोर्ट करना पड़ता था. अब यह नियम बदल गया है.MCC के नए नियमों के अनुसार, अगर उम्मीदवार ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल पर ‘Upgrade’ या ‘Willing to Upgrade’ विकल्प चुनता है, तो उसकी मौजूदा सीट सिस्टम में सुरक्षित रहेगी. इसके लिए कॉलेज जाकर दस्तावेज जमा कराने या फिजिकल रिपोर्टिंग करने की आवश्यकता नहीं होगी.

 सीट छोड़ना भी हुआ पूरी तरह ऑनलाइन

काउंसलिंग के दौरान कई छात्र किसी कारण से अपनी सीट छोड़ना चाहते हैं. पहले इसके लिए संबंधित मेडिकल कॉलेज जाकर आवेदन देना पड़ता था.अब उम्मीदवार तय समय सीमा के भीतर MCC के आधिकारिक पोर्टल पर लॉगिन करके ऑनलाइन ही सीट रेजिग्नेशन की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे. इससे समय की बचत होगी और छात्रों को अनावश्यक यात्रा भी नहीं करनी पड़ेगी.

 NRI कोटा के लिए दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड होंगे

NRI कोटा के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को भी राहत मिली है. अब स्पॉन्सरशिप, रिश्ते से जुड़े प्रमाण और अन्य जरूरी दस्तावेज सीधे ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किए जा सकेंगे. इसके लिए ऑफलाइन दस्तावेज जमा कराने की जरूरत नहीं होगी.

फीस और सीटों की जानकारी पहले से मिलेगी

MCC ने राज्यों और मेडिकल कॉलेजों को निर्देश दिया है कि वे काउंसलिंग शुरू होने से पहले ही सीट मैट्रिक्स और फीस का पूरा विवरण सार्वजनिक करें. इससे उम्मीदवार पहले से सभी विकल्पों की तुलना कर सकेंगे और बेहतर फैसला ले पाएंगे.

उम्मीदवारों को क्या करना चाहिए?

NEET UG 2026 काउंसलिंग में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों को पहले से अपनी सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स की PDF तैयार रखनी चाहिए. इनमें NEET UG स्कोरकार्ड, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, पहचान पत्र और यदि लागू हो तो कैटेगरी सर्टिफिकेट शामिल हैं.चॉइस फिलिंग से पहले संबंधित मेडिकल कॉलेज की फीस, बॉन्ड पॉलिसी और अन्य नियमों को ध्यान से पढ़ लेना भी जरूरी है. यदि पहले राउंड में सीट मिलने के बाद बेहतर विकल्प चाहते हैं, तो पोर्टल पर Upgrade विकल्प का इस्तेमाल करें.

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