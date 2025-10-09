NEET UG Counselling 2025: नीट यूजी काउंसिलिंग राउंड-3 का रिजल्ट कब होगा जारी, जानें पूरा प्रोसेस

मेडिकल काउंसिल कमेटी (MCC) की ओर से नीट यूजी राउंड-3 काउंसिलिंग शेड्यूल में बदलाव किया गया है. पहले एमसीसी की ओर से तीसरे राउंड का रिजल्ट 8 अक्टूबर को जारी होने वाला था पर अब ये 11 अक्टूबर को जारी होगा. रिजल्ट की घोषणा ऑनलाइन माध्यम से एमसीसी की आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर की जाएगी. जिन छात्रों की तीसरे राउंड में सीट अलॉट होगी उनको 13 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा.

नीट यूजी राउंड 3 काउंसिलिंग के लिए रिवाइज्ड शेडूयूल जारी

एमसीसी की ओर से नीट यूजी तीसरे चरण की काउंसिलिंग के लिए रिवाइज्ड शेड्यूल जारी करेगा.

रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने की तिथि: 29 सितंबर 2025 ( दोपहर 12 बजे से)

रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि: 09 अक्टूबर 2025 ( दोपहर 03 बजे तक)

च्वाइस फिलिंग की डेट: 30 सितंबर से 09 अक्टूबर 2025 (रात्रि 11 बजकर 55 मिनट तक)

च्वाइस लॉकिंग की तिथि: 09 अक्टूबर 2025 (4 बजे से रात्रि 11 बजकर 55 मिनट तक)

राउंड 3 के लिए सीट प्रॉसेसिंग: 10 से 11 अक्टूबर 2025

राउंड 3 रिजल्ट जारी होने की तिथि: 11 अक्टूबर 2025

राउंड 3 रिपोर्टिंग की तिथि: 13 से 21 अक्टूबर 2025

च्वाइस फिलिंग, लॉकिंग की लास्ट डेट आज

ऐसे छात्र जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया पर अभी तक च्वाइस फिलिंग नहीं की है. तो आज उनके पास लास्ट मौका है जब वो च्वाइस फिलिंग या लॉकिंग कर सकते हैं. आज के बाद विंडो क्लोज कर दी जाएगी.

स्ट्रे राउंड काउंसिलिंग की डेट्स

नीट यूजी तीसरे काउंसलिंग पूरी होने के बाद उम्मीदवार अंतिम यानी स्ट्रे राउंड की काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन शुरू कर सकते हैं. स्ट्रे राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन 24 अक्टूबर को शुरू हो जाएंगे. इसके बाद आप 28 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन, च्वाइस फिलिंग/ लॉकिंग कर सकते हैं. स्ट्रे राउंड काउंसलिंग का परिणाम 29 अक्टूबर 2025 को घोषित किया जाएगा। जिन छात्रों को सीट आवंटित की जाएगी, उन्हें 1 नवंबर से 7 नवंबर 2025 के बीच संबंधित कॉलेज में जाकर रिपोर्ट करना और प्रवेश प्रक्रिया पूरी करनी होगी