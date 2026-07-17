NEET UG 2026 Toppers List Released: इस बार किसने मारी बाज़ी? जानें टॉपर्स के नाम, रैंक और मार्क्स*

NEET UG 2026 Toppers List Released: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने NEET UG 2026 का रिजल्ट घोषित कर दिया है. जानकारी के मुताबिक, इस साल पंजाब के आर्यन गुप्ता और हरियाणा के पांशुल बंसलने संयुक्त रूप से ऑल इंडिया रैंक (AIR) 1 हासिल की है. दोनों ने 720 में से 715 अंक प्राप्त किए हैं और इस साल के सबसे अधिक अंक पाने वाले छात्र बने हैं. रिजल्ट गुरुवार को जारी किया गया. अब इसके बाद MBBS, BDS, AYUSH और अन्य मेडिकल कोर्सों में दाखिले के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी.
लगभग 20 लाख छात्रों ने दी परीक्षा
NTA के अनुसार, इस साल करीब 20 लाख छात्रों ने NEET UG 2026 की परीक्षा दी. यह परीक्षा 21 जून को आयोजित की गई थी. परीक्षा भारत के 551 शहरों में बने 5,440 परीक्षा केंद्रों और विदेश के 14 शहरों में कराई गई.
ये भी पढ़ें: कौन हैं अमर सिंह मेहता, राहुल गांधी के देहरादून आगमन से 12 घंटे पहले हादसे में चली गई जान
टॉप 10 उम्मीदवार
|
रैंक
|
उम्मीदवार
|
राज्य
|
श्रेणी
|
लिंग
|
प्रतिशत
|
अंक
|1
|आर्यन गुप्ता
|पंजाब
|सामान्य
|पुरुष
|99.9999
|715
|2
|पांशुल बंसल
|हरियाणा
|सामान्य
|पुरुष
|99.9999
|715
|3
|उपलक्ष्य गोयल
|राजस्थान
|सामान्य
|पुरुष
|99.99985
|714
|4
|आयुष भालोटिया
|बिहार
|सामान्य
|पुरुष
|99.99965
|713
|5
|कुडाले श्रावणी कृष्णा
|महाराष्ट्र
|OBC-NCL
|महिला
|99.99965
|713
|6
|रिया रंजन
|बिहार
|OBC-NCL
|महिला
|99.99965
|713
|7
|आर्यन दुबे
|उत्तर प्रदेश
|सामान्य
|पुरुष
|99.99965
|713
|8
|गीतांश सरीन
|पंजाब
|सामान्य
|पुरुष
|99.99915
|712
|9
|गौरव सिंह
|राजस्थान
|OBC-NCL
|पुरुष
|99.99915
|712