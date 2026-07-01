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NEET UG Result 2026 जल्द होगा जारी, NTA ने दिया बड़ा अपडेट, जानें पिछले साल के टॉपर्स, परीक्षा से जुड़े अहम आंकड़े

NTA जल्द NEET UG Result 2026 जारी कर सकता है. रिजल्ट का लेटेस्ट अपडेट, पिछले साल के टॉपर्स, परसेंटाइल, परीक्षा आंकड़े और आगे की प्रक्रिया के बारे में यहां देख सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: July 1, 2026 1:42:26 PM IST

NEET UG 2026 Result आज जारी किया जाएगा.
NEET UG 2026 Result आज जारी किया जाएगा.


NEET UG Result 2026 Date: नीट यूजी रिजल्ट 2026 देशभर के लाखों मेडिकल अभ्यर्थियों का इंतजार अब जल्द खत्म हो सकता है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) जल्द ही NEET UG Result 2026 घोषित कर सकती है. 25 जून को जारी किए गए सार्वजनिक नोटिस में एजेंसी ने स्पष्ट किया था कि उसका लक्ष्य परिणाम को जल्द से जल्द जारी करना है, ताकि उम्मीदवार आगे की काउंसलिंग प्रक्रिया की तैयारी समय पर शुरू कर सकें.

इस वर्ष NEET UG परीक्षा से जुड़े घटनाक्रमों के चलते अभ्यर्थियों की नजरें रिजल्ट पर टिकी हुई हैं. परीक्षा रद्द होने के बाद 21 जून 2026 को दोबारा परीक्षा आयोजित की गई थी. इसके बाद 25 जून को प्रोविजनल आंसर-की आधिकारिक पोर्टल पर जारी की गई, जिस पर उम्मीदवारों को आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर भी दिया गया.

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NEET UG Result 2026 का इंतजार खत्म होने वाला है

रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार अपने आवेदन नंबर, जन्म तिथि और अन्य लॉगिन विवरण की सहायता से आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे. स्कोरकार्ड में उम्मीदवार के प्राप्त अंक, ऑल इंडिया रैंक (AIR), कैटेगरी रैंक, परसेंटाइल और क्वालिफाइंग स्टेटस जैसी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध होगी. यही परिणाम आगे MBBS, BDS, AYUSH और अन्य मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आधार बनेगा.

पिछले साल के टॉपर्स ने बनाया था शानदार रिकॉर्ड

पिछले वर्ष आयोजित NEET UG परीक्षा में कई छात्रों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था. राजस्थान के महेश कुमार ने 99.9999547 परसेंटाइल के साथ ऑल इंडिया रैंक-1 हासिल की थी. इसके बाद मध्य प्रदेश के उत्कर्ष अवधिया दूसरे स्थान पर रहे, जबकि महाराष्ट्र के कृशांग जोशी ने तीसरी रैंक प्राप्त की. दिल्ली, गुजरात, पंजाब और महाराष्ट्र के कई अन्य उम्मीदवार भी टॉप-10 सूची में शामिल रहे, जिन्होंने लगभग 100 परसेंटाइल के करीब स्कोर हासिल किया. 

इन परिणामों ने एक बार फिर साबित किया कि कठिन प्रतिस्पर्धा के बावजूद निरंतर मेहनत और सही रणनीति से सफलता हासिल की जा सकती है.

पिछले साल कितने उम्मीदवार हुए थे शामिल?

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, पिछले वर्ष NEET UG परीक्षा के लिए 22,76,069 उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था. इनमें से 22,09,318 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए. परीक्षा का आयोजन देशभर के 5,468 परीक्षा केंद्रों पर सफलतापूर्वक किया गया था, जो इसे भारत की सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षाओं में शामिल करता है.

रिजल्ट के बाद क्या होगा?

NEET UG Result 2026 घोषित होने के बाद सफल उम्मीदवारों के लिए मेडिकल काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी. ऑल इंडिया कोटा (AIQ) और राज्य कोटा के तहत सीटों का आवंटन उम्मीदवारों की रैंक, श्रेणी, पसंद और उपलब्ध सीटों के आधार पर किया जाएगा. इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि रिजल्ट जारी होने के बाद सभी जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखें और काउंसलिंग से जुड़ी आधिकारिक सूचनाओं पर नियमित नजर बनाए रखें.

NEET UG Result 2026 लाखों मेडिकल अभ्यर्थियों के भविष्य का अहम पड़ाव है. NTA द्वारा परिणाम जल्द जारी किए जाने की संभावना के बीच उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखनी चाहिए. रिजल्ट घोषित होने के बाद स्कोरकार्ड डाउनलोड करें, अपनी जानकारी सावधानी से जांचें और मेडिकल काउंसलिंग की तैयारी समय रहते शुरू कर दें.

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