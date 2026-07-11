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NEET UG 2026 Result declare Date: नीट यूजी का रिजल्ट neet.nta.nic.in पर कब होगा जारी? देखें यहां लेटेस्ट अपडेट्स

NEET UG 2026 री-एग्जाम का रिजल्ट जल्द जारी होने की संभावना है. स्कोरकार्ड डाउनलोड करने का तरीका, संभावित कटऑफ, फाइनल आंसर की और MCC काउंसलिंग की पूरी जानकारी नीचे देख सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: July 11, 2026 11:10:12 PM IST

NEET UG 2026 Result जल्द जारी हो सकता है.
NEET UG 2026 Result जल्द जारी हो सकता है.


NEET UG 2026 Result declare Date: देशभर के लाखों मेडिकल अभ्यर्थियों का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा NEET UG 2026 री-एग्जाम का रिजल्ट 20 जुलाई 2026 तक जारी किए जाने की संभावना है. हालांकि एजेंसी ने अभी आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है, लेकिन मूल्यांकन प्रक्रिया अंतिम चरण में बताई जा रही है.

रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे. इसके बाद मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) 15% ऑल इंडिया कोटा (AIQ), AIIMS, JIPMER, केंद्रीय विश्वविद्यालयों और अन्य भाग लेने वाले संस्थानों के लिए काउंसलिंग कार्यक्रम जारी करेगी.

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री-एग्जाम के बाद तेजी से हो रहा मूल्यांकन

NEET UG 2026 की मूल परीक्षा 3 मई को आयोजित की गई थी, लेकिन पेपर लीक के आरोपों के बाद इसे रद्द कर दिया गया. इसके बाद 21 जून 2026 को दोबारा परीक्षा कराई गई. NTA के अनुसार, मूल्यांकन प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जा रहा है ताकि छात्रों को समय पर परिणाम मिल सके और MBBS सत्र शुरू होने में कोई देरी न हो. अधिकारियों का कहना है कि एजेंसी “युद्ध स्तर” पर काम कर रही है.

रिजल्ट से पहले जारी होगी फाइनल आंसर की

रिजल्ट घोषित करने से पहले NTA फाइनल आंसर की जारी करेगा. इसी के आधार पर अंतिम परिणाम तैयार किया जाएगा. इससे पहले जून के अंतिम सप्ताह में प्रोविजनल आंसर की जारी की गई थी, जिस पर 28 जून तक आपत्तियां दर्ज कराने का मौका दिया गया था. जानकारी के अनुसार, छात्रों की ओर से करीब 10,000 आपत्तियां दर्ज की गईं, जिनकी विशेषज्ञों द्वारा विस्तृत जांच की जा रही है.

NEET UG 2026 Scorecard ऐसे करें डाउनलोड

NEET की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाएं.
NEET UG 2026 Result या Download Scorecard लिंक पर क्लिक करें.
अपना एप्लिकेशन नंबर, पासवर्ड या जन्मतिथि दर्ज करें.
स्क्रीन पर दिया गया कैप्चा भरकर सबमिट करें.
आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा.
भविष्य की काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए स्कोरकार्ड डाउनलोड कर उसका प्रिंट सुरक्षित रखें.

संभावित क्वालिफाइंग कटऑफ

हालांकि आधिकारिक कटऑफ रिजल्ट के साथ जारी होगी, लेकिन संभावित कटऑफ इस प्रकार मानी जा रही है.

श्रेणी    संभावित परसेंटाइल    संभावित अंक
सामान्य (UR)    50वां    720–150
SC/ST/OBC    40वां    149–115
UR-PwD    45वां    149–130
SC/ST/OBC-PwD    40वां    130–115

यह केवल संभावित आंकड़े हैं. अंतिम कटऑफ NTA द्वारा जारी आधिकारिक परिणाम के साथ घोषित की जाएगी.

रिजल्ट के बाद क्या होगा?

रिजल्ट जारी होने के बाद मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) राष्ट्रीय स्तर की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू करेगी. इसके तहत 15% ऑल इंडिया कोटा, AIIMS, JIPMER, केंद्रीय विश्वविद्यालयों और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की सीटों पर प्रवेश होगा. वहीं, शेष 85% राज्य कोटा सीटों के लिए संबंधित राज्य काउंसलिंग प्राधिकरण अलग-अलग कार्यक्रम जारी करेंगे.

छात्रों के लिए जरूरी सलाह

रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार अपना स्कोरकार्ड तुरंत डाउनलोड करें और सभी दस्तावेज पहले से तैयार रखें. काउंसलिंग से जुड़ी हर नई सूचना के लिए केवल NTA और MCC की आधिकारिक वेबसाइट पर ही भरोसा करें. यदि आप MBBS, BDS या अन्य मेडिकल कोर्स में प्रवेश की तैयारी कर रहे हैं, तो NEET UG 2026 Result आपके करियर का सबसे अहम पड़ाव साबित होगा. इसलिए आधिकारिक अपडेट पर लगातार नजर रखें और काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए पहले से तैयार रहें.

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Tags: home-hero-pos-3NEETneet ugNEET UG 2026 Result
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