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NEET UG 2026 Result Date: नीट री-एग्जाम रिजल्ट पर ये है लेटेस्ट अपडेट्स, देखें यहां कब होगा जारी

NEET UG 2026 Result Date: नीट यूजी री-एग्जाम का रिजल्ट जल्द जारी होने की संभावना जताई जा रही है. परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार सीधे इस लिंक neet.nta.nic.in के जरिए अपना रिजल्ट देख सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: June 28, 2026 9:01:44 AM IST

NEET UG 2026 Result जल्द जारी होने वाला है.
NEET UG 2026 Result जल्द जारी होने वाला है.


NEET UG 2026 Result Date: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) जल्द ही NEET UG Result 2026 री-एग्जाम का परिणाम घोषित कर सकती है. लाखों उम्मीदवार इस रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं. रिजल्ट जारी करने से पहले एजेंसी प्रोविजनल आंसर की पर प्राप्त सभी आपत्तियों की समीक्षा करेगी और उसके बाद फाइनल आंसर की जारी करेगी. इसी फाइनल आंसर की के आधार पर उम्मीदवारों का परिणाम तैयार किया जाएगा.

NTA ने 21 जून 2026 को आयोजित NEET UG री-एग्जाम के लिए 25 जून को प्रोविजनल आंसर की और रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स जारी किए थे. उम्मीदवारों को 28 जून 2026 की रात 11:50 बजे तक उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करने का अवसर दिया गया. प्रत्येक प्रश्न पर आपत्ति दर्ज करने के लिए 200 रुपये का नॉन-रिफंडेबल शुल्क निर्धारित किया गया था. प्राप्त सभी आपत्तियों की जांच विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा की जाएगी.

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विशेषज्ञों द्वारा सभी चुनौतियों की समीक्षा पूरी होने के बाद NTA फाइनल आंसर की जारी करेगा. यदि किसी प्रश्न में बदलाव आवश्यक पाया जाता है, तो उसे अंतिम आंसर की में शामिल किया जाएगा। इसके बाद संशोधित उत्तरों के आधार पर NEET UG Result 2026 घोषित किया जाएगा.

NEET UG Result 2026 ऐसे करें डाउनलोड

NEET की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाएं.
होमपेज पर NEET UG Result 2026 लिंक पर क्लिक करें.
अपना एप्लीकेशन नंबर, जन्म तिथि और सिक्योरिटी पिन दर्ज करें.
सबमिट बटन पर क्लिक करें.
स्क्रीन पर आपका स्कोरकार्ड दिखाई देगा.
भविष्य के उपयोग के लिए स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें.

उम्मीदवारों के लिए जरूरी सलाह

रिजल्ट और फाइनल आंसर की से जुड़ी हर नई जानकारी NTA की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी. ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय-समय पर वेबसाइट पर विजिट करते रहें ताकि किसी भी महत्वपूर्ण अपडेट से वंचित न रहें.

NEET UG Result 2026 जारी होने के बाद स्कोरकार्ड में उम्मीदवार के अंक, ऑल इंडिया रैंक, क्वालिफाइंग स्टेटस और अन्य महत्वपूर्ण विवरण उपलब्ध होंगे. इसलिए परिणाम घोषित होते ही स्कोरकार्ड डाउनलोड कर उसकी सभी जानकारियों की अच्छी तरह जांच अवश्य करें.

Tags: NEETNEET UG Result
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