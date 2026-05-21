NEET UG 2026: NEET UG 2026 रिफंड प्रोसेस आज से neet.nta.nic.in पर शुरू, जानें कैसे सबमिट करें अपनी बैंक डिटेल्स

NEET UG 2026 Refund Process: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) आज, 21 मई, 2026 को उम्मीदवारों के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी-कम-एंट्रेंस टेस्ट अंडरग्रेजुएट (NEET UG) 2026 परीक्षा शुल्क की वापसी का दावा करने के लिए अपने बैंक खाते का विवरण जमा करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोलेगी . NEET UG 2026 पुन: परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को नई परीक्षा के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा, जैसा कि एजेंसी द्वारा पहले सूचित किया गया था . धनवापसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए, NTA आधिकारिक वेबसाइट पर एक समर्पित पोर्टल सक्रिय करेगा, जो कि neet.nta.nic.in है .

कैसे मिलेगा रिफंड?

उम्मीदवारों को पहले भुगतान किए गए परीक्षा शुल्क की वापसी प्राप्त करने के लिए लॉग इन करना होगा और अपना वैध बैंक खाता विवरण प्रदान करना होगा . पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं के आरोपों के बाद 3 मई को आयोजित पिछली परीक्षा रद्द होने के बाद NEET UG 2026 पुन: परीक्षा आयोजित की जा रही है . पुन: परीक्षा के लिए 22 लाख से अधिक उम्मीदवारों के उपस्थित होने की उम्मीद है . परीक्षा 21 जून, 2026 को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक पेन-एंड-पेपर मोड में होगी .

पसंदीदा परीक्षा शहर अपडेट करने की इजाज़त

NTA ने कैंडिडेट्स को जगह बदलने या पते में किसी भी बदलाव के कारण अपना मौजूदा पता और पसंदीदा परीक्षा शहर अपडेट करने की भी इजाज़त दी है . कैंडिडेट्स 21 मई, 2026 रात 11:50 बजे तक ऑफिशियल वेबसाइट के ज़रिए बदलाव कर सकते हैं . एजेंसी ने साफ़ किया है कि री-एग्जाम के लिए दिया गया परीक्षा केंद्र, अपडेट किए गए शहर के चुनाव और सेंटर की उपलब्धता के आधार पर पिछले केंद्र से अलग हो सकता है .

कैंडिडेट्स के लिए ज़रूरी जानकारी NTA द्वारा जारी FAQ के अनुसार, कैंडिडेट्स को ओरिजिनल एप्लीकेशन प्रोसेस के दौरान चुने गए परीक्षा के माध्यम को बदलने की इजाज़त नहीं होगी . कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि वे रिफंड प्रोसेस, शहर की पसंद का अपडेट, एडमिट कार्ड और री-एग्जाम शेड्यूल के बारे में लेटेस्ट अपडेट के लिए ऑफिशियल वेबसाइट neet.nta.nic.in को रेगुलर देखते रहें .