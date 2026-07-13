NTA issues OMR response sheets: नीट री-एग्जाम की OMR शीट जारी, डायरेक्ट लिंक से तुरंत करें चेक; जल्द आएगी फाइनल आंसर-की

NEET UG Updates: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अंडरग्रेजुएट (NEET UG) 2026 की री-एग्जामिनेशन की ओएमआर (OMR) रिस्पॉन्स शीट जारी कर दी है. जो छात्र इस दोबारा आयोजित हुई परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी ओएमआर शीट देख और डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए उम्मीदवारों को NTA के ऑफिशियल पोर्टल neet.nta.nic.in पर जाकर लॉग-इन करना होगा.

आपत्ति दर्ज कराने का समय खत्म, अब एक्सपर्ट्स की नजर

इससे पहले एजेंसी ने 25 जून को प्रोविजनल आंसर-की जारी की थी, जिस पर उम्मीदवारों को आपत्तियां दर्ज कराने के लिए तीन दिनों का समय दिया गया था. 28 जून के बाद से किसी भी चुनौती या आपत्ति पर विचार नहीं किया जा रहा है. नियम के मुताबिक, हर एक आपत्ति के लिए छात्रों को 200 रुपये का शुल्क देना था, जो किसी भी स्थिति में रिफंडेबल नहीं होगा, भले ही छात्र का दावा सही क्यों न निकले.

अब सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स (विषय विशेषज्ञों) की एक टीम छात्रों से मिली सभी आपत्तियों की समीक्षा कर रही है. इसी समीक्षा के आधार पर अगले कुछ दिनों में फाइनल आंसर-की तैयार कर जारी की जाएगी. ध्यान दें कि NTA किसी भी छात्र को व्यक्तिगत रूप से यह नहीं बताएगा कि उनकी आपत्ति स्वीकार हुई है या खारिज। छात्रों को फाइनल आंसर-की में ही देखना होगा कि उनके उठाए गए सवाल में कोई बदलाव हुआ है या उसे हटाया गया है.

NEET UG Answer Key: वेबसाइट पर ऐसे करें चेक

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपनी प्रोविजनल आंसर-की और ओएमआर शीट की जांच कर सकते हैं:

स्टेप 1: सबसे पहले NTA NEET UG की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाएं.

स्टेप 2: होमपेज पर दिख रहे ‘Provisional Answer Key Challenge’ या ओएमआर शीट से जुड़े लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, जहाँ आपको अपना एप्लिकेशन नंबर और जन्म तिथि (Date of Birth) दर्ज कर लॉग-इन करना होगा.

स्टेप 4: लॉग-इन करने के बाद आपकी स्क्रीन पर आंसर-की/ओएमआर शीट आ जाएगी. इसे अच्छी तरह जांच लें और भविष्य के लिए डाउनलोड कर लें.

देश के प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेजों में मिलेगा दाखिला

NEET UG परीक्षा के जरिए देश भर के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस (MBBS), बीडीएस (BDS), बीएएमएस (BAMS), बीयूएमएस (BUMS), बीएचएमएस (BHMS) और बीएसएमएस (BSMS) जैसे अंडरग्रेजुएट मेडिकल व अलाइड कोर्सेज में एडमिशन मिलता है.

अगर पिछले आंकड़ों पर नजर डालें, तो बीते साल यह परीक्षा 4 मई को आयोजित की गई थी, जिसमें करीब 22.7 लाख छात्र शामिल हुए थे. उस दौरान देश भर के 557 शहरों में 4,750 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जबकि भारत से बाहर विदेशी शहरों में भी 14 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित हुई थी.