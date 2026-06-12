NEET UG 2026 Re-Exam: नीट री-एग्जाम से पहले NTA ने किया बदलाव, पेपर के लिए मिलेंगे अतिरिक्त समय

NEET UG 2026 Re-Exam: नीट यूजी 2026 की दोबारा परीक्षा की तैयारियों के बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने उम्मीदवारों के लिए कुछ महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की है. सबसे बड़ी राहत यह है कि अब छात्रों को परीक्षा पूरी करने के लिए पहले से अधिक समय मिलेगा. एजेंसी ने परीक्षा अवधि को 180 मिनट से बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया है, जिससे उम्मीदवारों को प्रश्नों को हल करने के लिए अतिरिक्त 15 मिनट का समय मिलेगा.

NTA द्वारा जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार NEET UG री-एग्जाम अब दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक आयोजित किया जाएगा. पहले परीक्षा का समय 3 घंटे यानी 180 मिनट था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 3 घंटे 15 मिनट कर दिया गया है. एजेंसी का कहना है कि यह फैसला छात्रों से पिछले वर्षों में प्राप्त फीडबैक को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. इससे उम्मीदवारों को परीक्षा से जुड़ी आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रियाओं के कारण समय की कमी महसूस नहीं होगी.

प्रशासनिक प्रक्रियाओं को लेकर नहीं होगी चिंता

NTA ने स्पष्ट किया है कि अतिरिक्त समय में अटेंडेंस शीट पर हस्ताक्षर, सत्यापन और अन्य परीक्षा संबंधी औपचारिकताओं में लगने वाला समय भी शामिल रहेगा. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विद्यार्थियों को प्रश्नपत्र हल करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके. एजेंसी का मानना है कि इससे परीक्षा के दौरान छात्रों पर अनावश्यक दबाव कम होगा और वे बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे.

रफ वर्क के लिए दोगुनी जगह

परीक्षा अनुभव को बेहतर बनाने के लिए प्रश्नपत्र बुकलेट में रफ वर्क की सुविधा भी बढ़ाई गई है. पहले उम्मीदवारों को केवल दो पन्ने दिए जाते थे, लेकिन अब चार पन्नों की व्यवस्था की गई है. नई व्यवस्था के तहत दो पन्ने निर्देश पृष्ठ के बाद और दो पन्ने प्रश्नपत्र के अंत में दिए जाएंगे. यह बदलाव विशेष रूप से उन छात्रों के लिए उपयोगी माना जा रहा है जो गणनात्मक प्रश्नों को हल करने के दौरान अधिक रफ वर्क करते हैं.

उम्मीदवारों के अनुभव को बेहतर बनाने पर जोर

NTA का कहना है कि परीक्षा प्रक्रिया में किए गए ये छोटे लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव छात्रों के समग्र अनुभव को बेहतर बनाएंगे. एजेंसी ने सभी उम्मीदवारों से एडमिट कार्ड और सूचना पुस्तिका में दिए गए दिशा-निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ने और परीक्षा केंद्र पर निर्धारित नियमों का पालन करने की अपील की है.

शिक्षा मंत्री ने निष्पक्ष परीक्षा का दिया भरोसा

इस बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने NEET UG 2026 के उम्मीदवारों को आश्वस्त किया है कि री-एग्जाम पूरी पारदर्शिता और सुरक्षा के साथ आयोजित किया जाएगा. उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं और परिणाम भी समय पर घोषित किए जाएंगे ताकि शैक्षणिक कैलेंडर पर न्यूनतम प्रभाव पड़े.