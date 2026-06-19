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NEET-UG 2026 Re-Exam: मेडिकल छात्रों के लिए जरूरी खबर, NMC ने दिए ये सख्त निर्देश, जानें तमाम डिटेल

NEET-UG 2026 की दोबारा परीक्षा से पहले NMC ने सभी मेडिकल कॉलेजों के लिए एक अहम नोटिस जारी किया है. इसके बारे में नीचे विस्तार से पढ़ सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: June 19, 2026 11:20:38 AM IST

NEET-UG 2026 Re-Exam: NMC ने मेडिकल छात्रों के लिए एक अहम नोटिस जारी किया है.
NEET-UG 2026 Re-Exam: NMC ने मेडिकल छात्रों के लिए एक अहम नोटिस जारी किया है.


NEET-UG 2026 Re-Exam: नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने देशभर के मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों को महत्वपूर्ण निर्देश जारी करते हुए कहा है कि 21 जून को आयोजित होने वाली NEET-UG 2026 की दोबारा परीक्षा से पहले छात्रों को 20 और 21 जून को छुट्टी न दी जाए. आयोग ने स्पष्ट किया है कि केवल अत्यंत आवश्यक परिस्थितियों में ही अवकाश की अनुमति दी जाएगी.

18 जून को जारी सार्वजनिक नोटिस के अनुसार, यह फैसला शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के अनुरोध पर लिया गया है. इसका उद्देश्य परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता बनाए रखना और किसी भी संभावित अनियमितता को रोकना है.

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परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखने पर जोर

NMC ने मेडिकल कॉलेजों से कहा है कि वे छात्रों के बीच जागरूकता बढ़ाएं और उन्हें ऐसी किसी भी गतिविधि से दूर रहने के लिए प्रेरित करें जो परीक्षा की निष्पक्षता और विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकती है. कमीशन ने अपने नोटिस में उल्लेख किया कि अतीत में कुछ मामलों में मेडिकल कॉलेजों के छात्रों की संलिप्तता ऐसी गतिविधियों में पाई गई थी, जिनसे परीक्षा प्रणाली की पवित्रता पर सवाल उठे थे. इसी अनुभव को ध्यान में रखते हुए इस बार अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है.

उच्च शिक्षा विभाग के पत्र के बाद जारी हुआ निर्देश

यह निर्देश उच्च शिक्षा सचिव डॉ. विनीत जोशी द्वारा 13 जून को स्वास्थ्य मंत्रालय को भेजे गए पत्र के बाद सामने आया है. पत्र में अनुरोध किया गया था कि मेडिकल कॉलेजों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाएं ताकि छात्र परीक्षा संचालन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने वाली गतिविधियों में शामिल न हों. इसके साथ ही शिक्षा मंत्रालय ने स्वास्थ्य मंत्रालय और सभी चिकित्सा संस्थानों से सहयोग की अपील की है ताकि परीक्षा शांतिपूर्ण, पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो सके.

पहले भी जारी किए जा चुके हैं ऐसे निर्देश

यह पहली बार नहीं है जब NMC ने इस प्रकार की सख्ती दिखाई है. 3 मई को आयोजित मूल NEET-UG 2026 परीक्षा से पहले भी मेडिकल कॉलेजों को छात्रों की गतिविधियों पर निगरानी रखने और परीक्षा अवधि के दौरान अनावश्यक छुट्टी न देने के निर्देश दिए गए थे.

21 जून को होगी री-एग्जाम

गौरतलब है कि NEET-UG 2026 की दोबारा परीक्षा 21 जून को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित की जाएगी. परीक्षा को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं और सभी संबंधित संस्थानों को आवश्यक सहयोग देने के निर्देश जारी किए गए हैं. अधिकारियों का मानना है कि इन कदमों से परीक्षा प्रक्रिया की विश्वसनीयता और पारदर्शिता को और अधिक मजबूत बनाया जा सकेगा.

Tags: NEETNMC
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