NEET UG 2026 Re-Exam: नीट यूजी पर जारी हुआ ये अहम नोटिस, जल्दी कर लें ये काम, वरना होगी दिक्कत

NEET UG 2026 Re-Exam: देशभर के लाखों मेडिकल अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने NEET (UG) 2026 दोबारा परीक्षा से जुड़ी अहम जानकारी जारी कर दी है. जिन उम्मीदवारों ने पहले आवेदन किया था, उनके लिए परीक्षा शहर और वर्तमान पता अपडेट करने की सुविधा शुरू कर दी गई है. यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी और इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा.

NTA द्वारा जारी सूचना के अनुसार, NEET (UG) 2026 की दोबारा परीक्षा रविवार, 21 जून 2026 को आयोजित की जाएगी. परीक्षा दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:15 बजे तक चलेगी. इसमें परीक्षा केंद्र पर होने वाली सभी औपचारिकताओं का समय भी शामिल रहेगा. यह परीक्षा पेन और पेपर मोड यानी ऑफलाइन माध्यम से आयोजित होगी. उम्मीदवारों को 13 भाषाओं में परीक्षा देने का विकल्प मिलेगा, जिससे देशभर के छात्रों को अपनी सुविधा के अनुसार भाषा चुनने में मदद मिलेगी.

परीक्षा शहर बदलने की सुविधा शुरू

NTA ने अभ्यर्थियों को एक और राहत देते हुए परीक्षा शहर बदलने की विंडो खोल दी है. उम्मीदवार 15 मई 2026 से 21 मई 2026 रात 11:50 बजे तक अपने परीक्षा शहर की पहली और दूसरी पसंद अपडेट कर सकते हैं. इसके लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट NEET UG Official Website पर जाकर लॉगिन करना होगा. यदि कोई छात्र इस सुविधा का उपयोग नहीं करता है, तो उसके पहले से चुने गए परीक्षा शहर को ही अंतिम माना जाएगा.

किन जानकारियों में किया जा सकता है बदलाव?

NTA ने साफ किया है कि केवल वर्तमान पता और परीक्षा शहरों के चयन में ही बदलाव की अनुमति दी गई है. इसके अलावा आवेदन फॉर्म की किसी अन्य जानकारी में सुधार नहीं किया जा सकेगा. अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द अपनी जानकारी अपडेट कर लें, क्योंकि 21 मई 2026 के बाद किसी भी प्रकार का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा.

एडमिट कार्ड और परीक्षा शहर की जानकारी कब मिलेगी?

NTA के अनुसार, परीक्षा शहर की सूचना स्लिप, एडमिट कार्ड और अन्य जरूरी निर्देश 14 जून 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिए जाएंगे. उम्मीदवारों को नियमित रूप से वेबसाइट चेक करते रहने की सलाह दी गई है ताकि कोई महत्वपूर्ण अपडेट मिस न हो.

NEET UG 2026 देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में से एक है. ऐसे में उम्मीदवारों को चाहिए कि वे सभी जरूरी अपडेट समय पर पूरा करें और अपने दस्तावेजों की जांच पहले से कर लें. परीक्षा केंद्र, एडमिट कार्ड और अन्य सूचनाओं को लेकर किसी भी तरह की अफवाहों पर भरोसा न करें और केवल आधिकारिक वेबसाइट से ही जानकारी प्राप्त करें. किसी भी सहायता या जानकारी के लिए उम्मीदवार NTA हेल्पलाइन नंबर 011-40759000 / 011-69227700 पर संपर्क कर सकते हैं या neetug2026@nta.ac.in पर ईमेल भेज सकते हैं.