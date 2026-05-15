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NEET UG 2026 Re-Exam Date: नीट यूजी परीक्षा की डेटशीट जारी, इस दिन होगा एग्जाम, पढ़ें यहां डिटेल

NEET UG 2026 Re-Exam Date Announced: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने NEET (UG) 2026 की पुनर्परीक्षा (Re-Exam) की डेटशीट जारी कर दी है. इसके तहत अब इस दिन परीक्षा आयोजित की जाएगी.

By: Munna Verma | Published: May 15, 2026 9:56:54 AM IST

NEET UG 2026 Re-Exam Date sheet जारी हो गई है.
NEET UG 2026 Re-Exam Date sheet जारी हो गई है.


NEET UG 2026 Re-Exam Date: देशभर के लाखों मेडिकल अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने NEET (UG) 2026 की पुनर्परीक्षा (Re-Exam) की तारीख आधिकारिक रूप से घोषित कर दी है. सरकार की मंजूरी के बाद अब यह परीक्षा रविवार, 21 जून 2026 को आयोजित की जाएगी.

NEET UG परीक्षा देश के मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में प्रवेश के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रवेश परीक्षाओं में से एक मानी जाती है. ऐसे में परीक्षा की नई तारीख घोषित होने के बाद छात्रों के बीच तैयारी को लेकर उत्साह और चिंता दोनों देखने को मिल रही है.

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21 जून 2026 को आयोजित होगी NEET UG पुनर्परीक्षा

NTA द्वारा जारी सूचना के अनुसार, NEET UG 2026 की पुनर्परीक्षा देशभर के निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी. यह फैसला उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है जिनकी वजह से दोबारा परीक्षा कराने की आवश्यकता पड़ी. एजेंसी ने छात्रों और अभिभावकों से अपील की है कि वे केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें और सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों से बचें.

केवल आधिकारिक वेबसाइट और नोटिस पर करें भरोसा

NTA ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा से जुड़ी हर अपडेट आधिकारिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही जारी की जाएगी. छात्रों को सलाह दी गई है कि वे किसी भी फर्जी खबर या अनधिकृत सूचना पर विश्वास न करें. परीक्षा शहर, एडमिट कार्ड और परीक्षा दिशा-निर्देशों से संबंधित जानकारी जल्द ही जारी की जा सकती है. इसलिए उम्मीदवारों को नियमित रूप से NTA की आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहना चाहिए.

छात्रों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

NEET UG 2026 Re-Exam में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को कुछ जरूरी बातों का विशेष ध्यान रखना होगा—

एडमिट कार्ड समय पर डाउनलोड करें
परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचें
वैध पहचान पत्र साथ लेकर जाएं
परीक्षा से जुड़े दिशा-निर्देश ध्यानपूर्वक पढ़ें
किसी भी अफवाह या गलत जानकारी से बचें

विशेषज्ञों का मानना है कि परीक्षा की नई तारीख मिलने से छात्रों को तैयारी मजबूत करने का अतिरिक्त समय मिलेगा.

परीक्षा की तैयारी के लिए कैसे करें प्लानिंग

अब जबकि परीक्षा में कुछ समय बाकी है, छात्रों को अपनी पढ़ाई की रणनीति बेहतर बनानी चाहिए. Physics, Chemistry और Biology के महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर फोकस करना जरूरी होगा. साथ ही, नियमित मॉक टेस्ट और पिछले वर्षों के प्रश्नपत्र हल करने से आत्मविश्वास बढ़ेगा. तनाव से बचने के लिए पर्याप्त नींद और संतुलित दिनचर्या भी बेहद जरूरी मानी जाती है.

सहायता के लिए NTA हेल्पलाइन उपलब्ध

यदि किसी छात्र को परीक्षा से जुड़ी जानकारी चाहिए, तो वे NTA की आधिकारिक हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं.
Email: neet-ug@nta.ac.in
Helpline: 011-40759000 / 011-69227700

छात्रों और अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे समय-समय पर आधिकारिक घोषणाओं पर नजर बनाए रखें ताकि किसी महत्वपूर्ण अपडेट को मिस न करें.

Tags: home-hero-pos-2NEETneet ugNTA
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