NEET UG 2026 Re-Exam: नीट यूजी सिटी इंटिमेशन स्लिप जल्द हो सकती है जारी, ऐसे करें डाउनलोड

NEET UG 2026 Re-Exam: देशभर के लाखों मेडिकल अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) जल्द ही NEET UG 2026 री-एग्जाम के लिए सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी कर सकती है. जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे अपनी एग्जाम सिटी से जुड़ी जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर प्राप्त कर सकेंगे.

सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी होने के बाद उम्मीदवार यह जान पाएंगे कि उनकी परीक्षा किस शहर में आयोजित की जाएगी. हालांकि, यह एडमिट कार्ड नहीं होता है, बल्कि परीक्षा केंद्र वाले शहर की जानकारी देने के लिए जारी किया जाता है.

21 जून को होगा NEET UG 2026 री-एग्जाम

NTA द्वारा आयोजित NEET UG 2026 री-एग्जाम 21 जून 2026 को आयोजित किया जाएगा. परीक्षा एक ही शिफ्ट में होगी और इसका समय दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक निर्धारित किया गया है. यह परीक्षा भारत और विदेश के विभिन्न शहरों में ऑफलाइन यानी पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय-समय पर आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट चेक करते रहें.

परीक्षा पैटर्न में क्या होगा शामिल?

NEET UG 2026 के प्रश्न पत्र में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी (बॉटनी एवं जूलॉजी) विषय शामिल होंगे. परीक्षा में कुल 180 अनिवार्य प्रश्न पूछे जाएंगे, जिन्हें हल करने के लिए उम्मीदवारों को 180 मिनट का समय मिलेगा. कुल परीक्षा 720 अंकों की होगी और सभी प्रश्न बहुविकल्पीय (MCQ) प्रारूप में होंगे.

NEET UG 2026 मार्किंग स्कीम

परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन के लिए उम्मीदवारों को मार्किंग स्कीम की पूरी जानकारी होना जरूरी है.

सही उत्तर देने पर: +4 अंक

गलत उत्तर देने पर: -1 अंक

प्रश्न छोड़ने पर: 0 अंक

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे केवल उन्हीं प्रश्नों का उत्तर दें जिनके बारे में उन्हें पर्याप्त भरोसा हो.

NEET UG 2026 सिटी इंटिमेशन स्लिप ऐसे करें डाउनलोड

NTA NEET की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाएं.

होमपेज पर दिखाई देने वाले “City Intimation Slip” लिंक पर क्लिक करें.

अपना एप्लिकेशन नंबर, जन्म तिथि और अन्य लॉगिन विवरण दर्ज करें.

सबमिट बटन पर क्लिक करें.

आपकी एग्जाम सिटी स्लिप स्क्रीन पर दिखाई देगी. इसे डाउनलोड करें और भविष्य के उपयोग के लिए प्रिंटआउट सुरक्षित रखें.

सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी होने के बाद उम्मीदवार अपनी यात्रा और परीक्षा से जुड़ी तैयारियां पहले से कर सकते हैं. साथ ही, एडमिट कार्ड जारी होने तक सभी आधिकारिक सूचनाओं पर नजर बनाए रखना बेहद जरूरी है. NEET UG 2026 री-एग्जाम में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले आवश्यक दस्तावेज तैयार रखने चाहिए ताकि अंतिम समय में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.